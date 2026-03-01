- Anzeige -
Motorsport

Formel 1: Ralf Schumacher vor dem Saisonstart über seinen WM-Favoriten, Audi und das Aston-Martin-Desaster

  • Veröffentlicht: 01.03.2026
  • 22:57 Uhr
  • Oliver Jensen

Vor dem Saisonstart der Formel 1 spricht Ralf Schumacher über sämtliche Themen der Motorsport-Königsklasse. Er nennt seinen WM-Favoriten, äußert sich über die Situation von Lewis Hamilton und die seines Neffen Mick Schumacher.

von Oliver Jensen

Selten war eine Formel-1-Saison so schwierig vorauszusehen wie die Saison 2026. Das neue technische Reglement könnte die Kraftverhältnisse auf den Kopf stellen - oder auch nicht. Die Saison startet am Sonntag, dem 8. März, mit dem Großen Preis von Australien.

"Sky"-Experte Ralf Schumacher sprach bei einer Medienrunde von "Sky Sport", an der ran teilnahm, über...

... seinen WM-Favoriten: "Vom Gefühl würde ich Kimi Antonelli sagen. Er hat in der zweiten Saisonhälfte eine unglaubliche Entwicklung gemacht – auch im Vergleich zu George Russell. Er kann sich auf neue Situationen gut einstellen. Ich glaube, ihm liegt das neue Konzept. Zudem scheint der Mercedes vorne zu sein."

... die Chancen von Ferrari: "Das Team ist super aufgestellt. Vordergründig würde ich sagen, Charles Leclerc ist derjenige, der um die WM fährt. Ferrari war bei den Testwochenenden relativ aggressiv, hat schon viel gezeigt. Ich glaube, Mercedes hat dafür wenig gezeigt. Das Auto ist noch viel stärker. Aber Ferrari ist auf jeden Fall ein Stück weiter dran als im letzten Jahr."

... Lewis Hamilton: "Ich würde mich für ihn freuen, wenn es besser läuft. Auf der Strecke sah es zuletzt nicht so aus, aber vielleicht klappt es mit dem neuen Konzept. Wenn er einen Ingenieur gefunden hat, mit dem er sich wohlfühlt, ist das wichtig. Es wäre auch für die Formel 1 gut, wenn es mit Ferrari funktioniert."

... den Verlust von Helmut Marko bei Red Bull: "Fachlich geht die Welt weiter. Die Formel 1 ist komplex geworden. Aber als Persönlichkeit wird er fehlen – jemand, der Red Bull verkörpert hat und ansprechbar war. Ich kann seine Entscheidung verstehen. In dem Alter ständig zu reisen, ist anstrengend. Er ist nicht immer einfach, aber ein besonderer Typ. Damit muss man umgehen können."

Kritik von Verstappen - nachvollziehbar, aber schade

... die Kritik von Max Verstappen, Fernando Alonso & Co. am neuen Reglement: "Ich kann die Kritik schon nachvollziehen. Aber es gibt eben dieses neue Reglement, weil man Audi an Bord haben wollte. Für Audi war eine Neuentwicklung notwendig, um überhaupt eine Chance zu haben. Max hat natürlich eine sehr laute Stimme. Er ist ein super Typ, ich mag seine Art und Weise total gerne. Aber wenn die Fahrer jetzt schon kritisieren, bevor das erste Rennen stattgefunden hat, ist das ein bisschen schade."

... die Papaya Rules von McLaren: "Diese Regeln haben bei uns für viel Unterhaltung und Spannung gesorgt. Hätte es diese Regeln nicht gegeben, wäre Lando Norris wohl viel früher Weltmeister geworden. Deshalb hoffe ich, dass es mit den Papaya Rules weitergeht. Aber würde ich dort in der Verantwortung stehen, hätte es diese Regel nicht gegeben. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Fast hätte Max Verstappen ihnen dadurch noch den Titel weggeschnappt."

Formel 1: So sieht der Rennkalender 2026 aus

1 / 24
<strong>Albert Park Circuit, Australien</strong>&nbsp;<br>06.-08.03.2026<br>Im Rennkalender seit 1996 (zwei Jahre Corona-Pause von 2020-2021)
© imago sportfotodienst

Albert Park Circuit, Australien 
06.-08.03.2026
Im Rennkalender seit 1996 (zwei Jahre Corona-Pause von 2020-2021)

<strong>Shanghai International Circuit, China</strong><br>13.-15.03.2026<br>Zurück im Rennkalender seit 2024
© imago

Shanghai International Circuit, China
13.-15.03.2026
Zurück im Rennkalender seit 2024

<div><strong>Suzuka International Racing Course, Japan</strong><br>27.-29.04.2026<br> Im Rennkalender seit 2009 (zwei Jahre Corona-Pause von 2020-2021)</div>
© imago sportfotodienst

Suzuka International Racing Course, Japan
27.-29.04.2026
Im Rennkalender seit 2009 (zwei Jahre Corona-Pause von 2020-2021)

<strong>Bahrain International Circuit, Bahrain</strong><br>10.-12.04.2026<br> Im Rennkalender seit 2004 (einjährige Pause in 2011)
© imago images/ZUMA Wire

Bahrain International Circuit, Bahrain
10.-12.04.2026
Im Rennkalender seit 2004 (einjährige Pause in 2011)

<strong>Jeddah Corniche Circuit, Saudi Arabien</strong><br>17.-19.04.2026<br> Im Rennkalender seit 2021
© IMAGO/HochZwei

Jeddah Corniche Circuit, Saudi Arabien
17.-19.04.2026
Im Rennkalender seit 2021

<strong>Miami International Autodrome, USA</strong><br>01.-03.05.2026<br> Im Rennkalender seit 2022
© imago

Miami International Autodrome, USA
01.-03.05.2026
Im Rennkalender seit 2022

<strong>Circuit Gilles-Villeneuve, Kanada</strong><br>22.-24.05.2026<br> Im Rennkalender seit 1978 (mit fünf Ausnahmen in 1975, 1987, 2009, 2020 und 2021)
© IMAGO/NurPhoto

Circuit Gilles-Villeneuve, Kanada
22.-24.05.2026
Im Rennkalender seit 1978 (mit fünf Ausnahmen in 1975, 1987, 2009, 2020 und 2021)

<strong>Circuit de Monaco, Monaco</strong><br>05.-07.06.2026<br> Im Rennkalender seit 1955
© IMAGO/HochZwei

Circuit de Monaco, Monaco
05.-07.06.2026
Im Rennkalender seit 1955

<strong>Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien</strong><br>12.-14.06.2026<br> Im Rennkalender seit 1991
© IMAGO/HochZwei

Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
12.-14.06.2026
Im Rennkalender seit 1991

<strong>Red Bull Ring, Österreich</strong><br>26.-28.06.2026<br> Im Rennkalender seit 2014
© IMAGO/HochZwei

Red Bull Ring, Österreich
26.-28.06.2026
Im Rennkalender seit 2014

<strong>Silverstone Circuit, England</strong><br>03.-05.07.2026<br> Im Rennkalender seit 1987
© IMAGO/NurPhoto

Silverstone Circuit, England
03.-05.07.2026
Im Rennkalender seit 1987

<strong>Spa-Francorchamps, Belgien</strong><br>17.-19.07.2026<br> Im Rennkalender seit 1983
© imago

Spa-Francorchamps, Belgien
17.-19.07.2026
Im Rennkalender seit 1983

<strong>Hungaroring Circuit, Ungarn</strong><br>24.-26.07.2026<br> Im Rennkalender seit 1986
© IMAGO/Branislav Racko

Hungaroring Circuit, Ungarn
24.-26.07.2026
Im Rennkalender seit 1986

<strong>Circuit Park Zandvoort, Niederlande</strong><br>21.-23.08.2026<br> Im Rennkalender seit 2021
© IMAGO/ANP

Circuit Park Zandvoort, Niederlande
21.-23.08.2026
Im Rennkalender seit 2021

<strong>Autodromo Nazionale Monza, Italien</strong><br>04.-06.09.2026<br> Im Rennkalender seit 1950 (Ausnahme in 1980)
© IMAGO/Pond5 Images

Autodromo Nazionale Monza, Italien
04.-06.09.2026
Im Rennkalender seit 1950 (Ausnahme in 1980)

<strong>Madring, Spanien</strong><br>11.-13.09.2026<br> Neu im Rennkalender
© IMAGO/ZUMA Press Wire

Madring, Spanien
11.-13.09.2026
Neu im Rennkalender

<strong>Baku City Circuit, Aserbaidschan</strong><br>25.-27.09.2026<br> Im Rennkalender seit 2016
© IMAGO/PsnewZ

Baku City Circuit, Aserbaidschan
25.-27.09.2026
Im Rennkalender seit 2016

<strong>Marina Bay Street Circuit, Singapur</strong><br>09.-11.10.2026<br> Im Rennkalender seit 2008
© IMAGO/ZUMA Press Wire

Marina Bay Street Circuit, Singapur
09.-11.10.2026
Im Rennkalender seit 2008

<strong>Circuit of the Americas, USA</strong><br>23.-25.10.2026<br>Im Rennkalender seit 2012
© IMAGO/ZUMA Press Wire

Circuit of the Americas, USA
23.-25.10.2026
Im Rennkalender seit 2012

<strong>Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko</strong><br>30.10.-01.11.2026<br> Im Rennkalender seit 2015
© IMAGO/PsnewZ

Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
30.10.-01.11.2026
Im Rennkalender seit 2015

<strong>Autódromo José Carlos Pace, Brasilien</strong><br>06.-08.11.2026<br> Im Rennkalender seit 1990 (Corona-Pause in 2020)
© IMAGO/MAXPPP

Autódromo José Carlos Pace, Brasilien
06.-08.11.2026
Im Rennkalender seit 1990 (Corona-Pause in 2020)

<strong>Las Vegas Strip Circuit, USA</strong><br>19.-21.11.2026<br> Im Rennkalender seit 2023
© IMAGO/HochZwei

Las Vegas Strip Circuit, USA
19.-21.11.2026
Im Rennkalender seit 2023

<strong>Lusail International Circuit, Qatar</strong><br>27.-29.11.2026<br> Im Rennkalender seit 2021
© IMAGO/PsnewZ

Lusail International Circuit, Qatar
27.-29.11.2026
Im Rennkalender seit 2021

<strong>Yas Marina Circuit, Abu Dhabi</strong><br>04.-06.12.2026&nbsp;<br>Im Rennkalender seit 2014
© HOCH ZWEI/Pool/Formula 1

Yas Marina Circuit, Abu Dhabi
04.-06.12.2026 
Im Rennkalender seit 2014

... die Perspektive von Audi: "Mit Jonathan Wheatley (Teamchef, d. Red.) und Mattia Binotto (Direktor Audi F1, d. Red.) sind erfahrene Leute an Bord. Zudem haben sie einen erfahrenen Piloten (Nico Hülkenberg, d. Red.), der schnell ist, und einen jungen Piloten (Gabriel Bortoleto, d. Red.), der ebenfalls schnell ist. Wichtig ist: Der Konzern muss im Hintergrund bleiben. Die Vorstandsebene sollte sich damit nicht beschäftigen. Das bringt ansonsten Unruhe. Vorstände verändern sich, haben verschiedene Ziele. Das kannst du in der Formel 1 nicht gebrauchen. Das hat Toto Wolff bei Mercedes sehr gut gelöst. Vier oder fünf Jahre Aufbauarbeit brauchen Ruhe – keine kurzfristigen Vorstandseingriffe."

... den schwachen Eindruck von Aston Martin Honda: "Die Frage ist, wie schnell Honda die Probleme in den Griff bekommt. Wenn das zwei, drei Monate dauert, wäre das natürlich ein Riesenrückschlag. Aston Martin steht unter riesigem Druck. Die Erwartung war sehr hoch. Lawrence Stroll ist der alleinige Herrscher da und trifft alle Entscheidungen. Im Moment sieht es so aus, dass er nicht die richtigen Entscheidungen trifft - auch wenn ich die gleichen getroffen hätte. Um Adrian Newey (Teamchef und Ingenieur, d. Red.) mache ich mir keine Sorgen. Der hat schon mal bei McLaren ein schlechtes Auto umgedreht."

Für Mick Schumacher ist die Tür zur Formel 1 zu

... Mick Schumacher in der IndyCar-Serie: "In den USA gibt es großartiges Racing – aber ich stelle mir immer die Nutzen-Risiko-Frage. Ein Oval mit rund 360 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit ist gefährlicher als ein normales Formel-1-Rennen. Ich konnte den Schritt sportlich nicht ganz nachvollziehen. Aber er ist alt genug, um das selbst zu entscheiden."

... Micks Chance auf eine Rückkehr in die Formel 1: "Ich glaube, es ist klar, dass die Tür nun zu ist - jetzt mit dem Wechsel in die IndyCar-Serie sowieso, aber die Tür war auch vorher schon zu. Es kommen immer wieder neue Talente nach."

... den Grund dafür, dass es in der Formel 1 nicht geklappt hat: "Er hätte aus meiner Sicht – ich weiß, ich bin der Onkel – einen Platz in der Formel 1 verdient. Ob das dann zum siebenfachen Weltmeister gereicht hätte - darum geht es gar nicht. Wenn ich den einen oder anderen Fahrer sehe, ist er definitiv besser. Aber so ist eben die Formel 1, man muss performen - das war bei uns nicht anders. Das erste Jahr an der Seite von Mazepin (Ex-Haas-Teamkollege Nikita, d. Red.) war okay, aber das zweite Jahr sah nicht gut aus. Er war zu weit weg von Magnussen (Ex-Haas-Teamkollege Kevin, d. Red.), dann kamen die Unfälle hinzu. Aber mit einem anderen Teamchef – da bin ich fest von überzeugt – wäre er heute noch in der Formel 1. Ein junger Fahrer braucht Unterstützung und keinen, der permanent über die Medien schreit. Das war nicht hilfreich."

Der Weg in die Formel 1 kostet 15 Millionen Euro

... die Situation im deutschen Motorsport: "Der deutsche Motorsport hat sich im Grunde selbst abgeschafft. Kaum noch eine Kartbahn wird genehmigt – das ist, als würde man den Fußballern die Plätze wegnehmen und trotzdem erwarten, dass es weiterhin einen erfolgreichen FC Bayern München gäbe. Ohne den ADAC gäbe es hierzulande wohl gar keinen Motorsport mehr. Für die Formel 1 reicht das längst nicht mehr. In absehbarer Zeit wird kein deutscher Fahrer nachrücken – es sei denn, jemand bringt genug Geld mit und fährt schon früh in Italien Kart."

Formel 1: Liebes-Aus bei Kimi Antonelli

... die Kosten für den Motorsport: "Um vom Kartsport in die Formel 1 zu kommen, muss man mit insgesamt 15 Millionen Euro rechnen. Bereits das Kartfahren ist teuer. Wenn man nach Italien geht und dort vernünftig Kart fährt, geht das bei 150.000 Euro im Jahr los. Wenn man später in der EM fährt, muss man mit 250.000 bis 300.000 Euro pro Jahr rechnen. Und dann kommen noch die Reisekosten obendrauf."

... den Wechsel des Deutschen Tim Tramnitz aus dem Formel-Sport in den GT-Sport: "Ich kenne ihn schon lange, weil er in meinem Team Kart gefahren ist. Er hat eine wunderbare Familie, aber man muss eben gewinnen. In der Hinsicht hatte er das gleiche Pech wie mein Sohn David. Wenn man nicht gewinnt, reicht das nicht. Die Formel 1 ist nur für Topfahrer. Im Optimalfall gewinnt man die Meisterschaft in der Formel 3 und kurz darauf auch die Meisterschaft der Formel 2. Erst dann wird man von den Teams in der Formel 1 wahrgenommen."

