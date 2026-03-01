- Anzeige -
- Anzeige -
Motorsport

IndyCar: Frühes Aus! Frustrierendes Debüt für Mick Schumacher

  • Aktualisiert: 01.03.2026
  • 19:09 Uhr
  • SID

Das erste Rennen in den USA ist für Mick Schumacher früh beendet. Er wird in einen Unfall verwickelt.

Mick Schumacher hat in der nordamerikanischen Indy-Car-Rennserie. einen höchst frustrierenden Einstand erlebt.

Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher schied zum Saisonauftakt in St. Petersburg/US-Bundesstaat Florida im Dallara Honda seines RLL-Teams bereits in der ersten Runde als Folge eines Unfalls unverschuldet aus.

Für Schumacher, der nach seinem Aus im ersten Qualifying von Position 21 ins Rennen gestartet war, steht in seiner neuen sportlichen Heimat schon am Samstag (7. März) in Phoenix/Arizona das zweite Saisonrennen auf dem Programm.

Der 18. und letzte Lauf des Jahres findet am 6. September im kalifornischen Laguna Seca statt.

- Anzeige -
- Anzeige -

Mick Schumacher scheidet in der vierten Kurve aus

Das Rennen in St. Petersburg auf einem temporären Stadtkurs über 2,897 km war für Schumacher bereits in der vierten Kurve am ersten Bremspunkt der Strecke gelaufen. Der frühere Formel-1-Pilot konnte mit seinem Boliden nach einem Unfall zweier vorausfahrender Rivalen nicht mehr rechtzeitig ausweichen.

Schumacher ist nach seinen vorherigen Engagements in der Königsklasse des Motorsports sowie zuletzt in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) der erste IndyCar-Pilot aus Deutschland seit 21 Jahren. Zuvor letzter Deutscher in der Serie war 2005 Timo Glock.

Würde Schumacher in den nächsten Wochen die Qualifikation für die 500 Meilen von Indianapolis (24. Mai) schaffen, wäre der 26-Jährige sogar der erste deutsche Teilnehmer an dem legendären Rennen seit mehr als 100 Jahren.

- Anzeige -
Lando Norris
News

Formel 1: Großer Preis von Australien im TV, Livestream und Ticker - alle Infos zum Saisonauftakt 2026

  • 28.02.2026
  • 19:07 Uhr
Lando Norris (McLaren)
News

Formel 1 2026: Neue Motoren, neue Regeln, neue Teams

  • 28.02.2026
  • 18:19 Uhr
Die FIA präsentiert eine Lösung
News

Nach Motoren-Zoff in der Formel 1: FIA ändert die Regeln

  • 28.02.2026
  • 11:50 Uhr
Formel-1-Experte Ralf Schumacher
News

Ralf Schumacher: Micks IndyCar-Einstieg "unnötig"

  • 27.02.2026
  • 07:20 Uhr
Mick Schumacher (DEU, Mercedes-AMG Petronas F1 Team), Jack Doohan (AUS, BWT Alpine F1 Team), F1 Grand Prix of Japan at Suzuka International Racing Course on April 5, 2024 in Suzuka, Japan. (Photo b...
News

F1-Fahrer verrät: "Habe ernsthafte Morddrohungen erhalten"

  • 26.02.2026
  • 17:14 Uhr
Laura Müller, Renningenieurin von Esteban Ocon im Haas Formel 1 Team. BHR, Formel 1 Weltmeisterschaft, Formel 1 Testfahrten, Bahrain international Circuit, 13.02.2026 BHR, Formel 1 Weltmeisterschaf...
News

Formel-1-Premiere: Kurve nach Ingenieurinnen benannt

  • 26.02.2026
  • 14:54 Uhr
Kelvin van der Linde (ZA) (Abt Sportsline - Audi R8 LMS GT3 Evo2) freut sich über den Sieg beim DTM-Lauf auf dem Hockenheimring. Copyright Thomas Pakusch *** Kelvin van der Linde ZA Abt Sportsline ...
News

BMW enthüllt DTM-Fahreraufgebot für 2026

  • 26.02.2026
  • 14:04 Uhr
Experte Ralf Schumacher
News

Schumacher zur Verstappen-Kritik: "Weiß nicht, was das soll"

  • 26.02.2026
  • 12:39 Uhr
Vettels 2011 WM-Auto
News

Formel 1: Vettels WM-Auto aus 2011 fängt Feuer

  • 24.02.2026
  • 17:03 Uhr
Formula 1 Turkish Grand Prix 2020 ISTANBUL, TURKEY
News

Formel 1: "Beste Strecke der Welt" kurz vor Rückkehr?

  • 24.02.2026
  • 15:58 Uhr