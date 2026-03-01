Das erste Rennen in den USA ist für Mick Schumacher früh beendet. Er wird in einen Unfall verwickelt.

Mick Schumacher hat in der nordamerikanischen Indy-Car-Rennserie. einen höchst frustrierenden Einstand erlebt.

Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher schied zum Saisonauftakt in St. Petersburg/US-Bundesstaat Florida im Dallara Honda seines RLL-Teams bereits in der ersten Runde als Folge eines Unfalls unverschuldet aus.

Für Schumacher, der nach seinem Aus im ersten Qualifying von Position 21 ins Rennen gestartet war, steht in seiner neuen sportlichen Heimat schon am Samstag (7. März) in Phoenix/Arizona das zweite Saisonrennen auf dem Programm.

Der 18. und letzte Lauf des Jahres findet am 6. September im kalifornischen Laguna Seca statt.