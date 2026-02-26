Besonders lange war Jack Doohan nicht Formel-1-Fahrer. In dieser Zeit soll er online bedroht worden sein.

Jack Doohan startete beim Großen Preis von Abu Dhabi 2024 erstmals für Alpine. Nach gerade einmal sechs Rennen für das Team war seine Zeit als Stammfahrer in der Formel 1 aber auch schnell wieder beendet und er wurde wegen schlechter Leistungen durch Franco Colapinto ersetzt.

Während dieser Zeit soll der 23-Jährige, der sich im Kampf um das Cockpit gegen Mick Schumacher behauptete, mehrere Morddrohungen erhalten haben.

Das schilderte der Australier in der am 27. Februar auf Netflix startenden achten Staffel der Formel-1-Doku "Drive to Survive", aus der mehrere Medien vorab zitieren: "Ich habe beim Grand Prix in Miami ernsthafte Morddrohungen erhalten", so Doohan in der Serie.

Und weiter: "Ich habe sechs oder sieben E-Mails erhalten, in denen mir mitgeteilt wurde, dass mir alle Gliedmaßen abgetrennt würden, wenn ich in Miami noch im Auto säße."