- Anzeige -
- Anzeige -
Motorsport

Formel 1: Ralf Schumacher findet Micks USA-Wechsel in die IndyCar-Serie weiter "unnötig"

  • Aktualisiert: 27.02.2026
  • 07:20 Uhr
  • SID

Ralf Schumacher ist weiterhin kein Fan des Wechsels seines Neffen Mick in die US-amerikanische IndyCar-Serie.

Der frühere Formel-1-Pilot Ralf Schumacher hält den Wechsel seines Neffen Mick in die IndyCar-Serie für "unnötig".

"Für mich stellt sich die Nutzen-Risiko-Frage", sagte er in einer "Sky"-Presserunde über den Schritt des 26-Jährigen in die USA: "Man muss kein Raketenwissenschaftler sein, um zu erkennen, dass Durchschnittsgeschwindigkeiten von 360 km/h gefährlicher sind, als normale Formel-1-Rennen."

Ohnehin hätte er Mick lieber weiter bei Alpine bei der Langstrecken-WM oder gar in der Formel 1 gesehen, aber "mit diesem Schritt ist diese Tür auch zu. Es kommen ja auch immer neue Talente nach", sagte der 50-Jährige - auch wenn sein Neffe "einen Platz in der Formel 1 verdient" hätte.

"Wenn ich den einen oder anderen sehe, da ist Mick definitiv besser", sagte Schumacher über den ehemaligen Haas-Piloten. Seine Premiere in der IndyCar-Serie feiert Mick Schumacher am Sonntag auf dem Stadtkurs von St. Petersburg im US-Bundesstaat Florida.

- Anzeige -
- Anzeige -

Kein deutscher Nachwuchs für die Formel 1

Generell sieht der Sky-Experte derzeit wenig Perspektive für den deutschen Nachwuchs in der Motorsport-Königsklasse: "Wir werden in absehbarer Zukunft keine Formel-1-Fahrer haben, es sei denn jemand hat Geld genug und schafft es in Italien Kart zu fahren, so wie die meisten", sagte der ehemalige Williams-Pilot. Der deutsche Motorsport habe sich "selbst abgeschafft, angefangen beim Naturschutz bis hin dazu, dass wir keine Kartbahnen mehr genehmigt bekommen oder weiterbetreiben durften", so Schumacher.

Mit Nico Hülkenberg (Audi) ist aktuell nur noch ein deutscher Stammfahrer in der Königsklasse des Motorsports vertreten. Einen Grand Prix in Deutschland gab es zuletzt 2020 auf dem Nürburgring – allerdings lediglich als Corona-Ersatzveranstaltung.

- Anzeige -
Meistgelesen
25.02.2026, Atalanta Bergamo vs. Borussia Dortmund, UEFA Champions League, Playoffs-Rückspiel Niko Kovac (Borussia Dortmund, Trainer) Regulations prohibit any use of photographs as image sequences ...
News

BVB desolat: Niko Kovac hat sich vercoacht

  • 25.02.2026
  • 22:21 Uhr
imago images 0708668496
News

Patriots-Spielort Foxborough droht mit WM-Ausstieg

  • 26.02.2026
  • 12:51 Uhr
Almancil, 05.01.2026, Hotel Conrad Algarve Trainingsareal The Campus, Fussball, Trainingscamp von Bundesligist RB Leipzig in Vorbereitung auf die Rückrunde der Saison 2025 26. , Im Bild; Jürgen Klo...
News

Red-Bull-Beben: Klopp vor dem Aus? Nachfolger soll feststehen

  • 26.02.2026
  • 18:45 Uhr
Luca Percassi of Atalanta BC before the UEFA Champions League 2025 2026 Knockout Play-off Second Leg between Atalanta BC and Borussia Dortmund, 25 of February 2026, at Gewiss stadium in Bergamo, It...
News

Atalanta-Boss tritt gegen BVB nach: "Göttliche Gerechtgkeit"

  • 26.02.2026
  • 13:48 Uhr
Meier über BensebainiExklusiv
News

Schiri-Experte: "Elfmeter für Atalanta? Freistoß BVB!"

  • 26.02.2026
  • 14:00 Uhr
November 16, 2025, Nashville, Tennessee, USA: Titans safety KENDELL BROOKS (30), defensive tackle JEFFERY SIMMONS (98) and defensive tackle T VONDRE SWEAT (93) during an NFL, American Football Herr...
News

Mega-Trade: Titans und Jets tauschen Spieler

  • 26.02.2026
  • 16:56 Uhr
imago images 1071508149
News

Maxx Crosby vor Trade? Raiders legen wohl Preis fest

  • 26.02.2026
  • 06:40 Uhr
Champions-League-Auslosung
News

Champions League: Auslosung des Achtelfinals im TV, Livestream und Liveticker

  • 26.02.2026
  • 15:35 Uhr
imago images 1069779161
News

Carolina Panthers: Mehrere Trade-Anfragen für Quarterback

  • 26.02.2026
  • 14:23 Uhr
OLYMPICS - Winter Olympic Games, Olympische Spiele, Olympia, OS Milano Cortina 2026 CORTINA D AMPEZZO,ITALY,07.FEB.26 - OLYMPICS, ALPINE SKIING - Winter Olympic Games Milano Cortina 2026, downhill ...
News

Horror-Geständnis: So schlimm stand es wirklich um Lindsey Vonn

  • 25.02.2026
  • 09:04 Uhr