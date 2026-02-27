Formel 1: Ralf Schumacher findet Micks USA-Wechsel in die IndyCar-Serie weiter "unnötig"

Ralf Schumacher ist weiterhin kein Fan des Wechsels seines Neffen Mick in die US-amerikanische IndyCar-Serie.

Der frühere Formel-1-Pilot Ralf Schumacher hält den Wechsel seines Neffen Mick in die IndyCar-Serie für "unnötig".

"Für mich stellt sich die Nutzen-Risiko-Frage", sagte er in einer "Sky"-Presserunde über den Schritt des 26-Jährigen in die USA: "Man muss kein Raketenwissenschaftler sein, um zu erkennen, dass Durchschnittsgeschwindigkeiten von 360 km/h gefährlicher sind, als normale Formel-1-Rennen."

Ohnehin hätte er Mick lieber weiter bei Alpine bei der Langstrecken-WM oder gar in der Formel 1 gesehen, aber "mit diesem Schritt ist diese Tür auch zu. Es kommen ja auch immer neue Talente nach", sagte der 50-Jährige - auch wenn sein Neffe "einen Platz in der Formel 1 verdient" hätte.

"Wenn ich den einen oder anderen sehe, da ist Mick definitiv besser", sagte Schumacher über den ehemaligen Haas-Piloten. Seine Premiere in der IndyCar-Serie feiert Mick Schumacher am Sonntag auf dem Stadtkurs von St. Petersburg im US-Bundesstaat Florida.