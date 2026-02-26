Im vergangenen Jahr war man knapp am Titelgewinn gescheitert. Jetzt will BMW wieder angreifen. BMW und Schubert Motorsport starten mit einem zweimaligen Gesamtsieger und einem Rückkehrer in der DTM 2026, das gab der Rennstall bekannt. Marco Wittmann (Champion 2014 und 2016) aus Fürth und der Südafrikaner Kelvin van der Linde pilotieren jeweils einen BMW M4 GT3 Evo für die Mannschaft um Teamchef Torsten Schubert. Die DTM-Saison 2026 ab 24. April live auf ProSieben im Livestream auf Joyn Im vergangenen Jahr kämpfte der Rennstall aus Oschersleben bis zum letzten Lauf in Hockenheim um den DTM-Titel. "Nach dem dramatischen Saisonfinale 2025 haben wir mit der DTM noch eine Rechnung offen", erklärt Andreas Roos, Leiter BMW M Motorsport. Und weiter: "Wir waren so knapp am Titelgewinn dran, dass wir nun umso motivierter sind, es in diesem Jahr noch besser zu machen. Ich bin überzeugt, dass wir mit der Erfolgskombination aus Fahrzeug, Team und Fahrern optimale Voraussetzungen für den Kampf um die DTM-Krone haben."

- Anzeige -

- Anzeige -

DTM: Wittmann bestreitet 14. Saison Wittmann bestreitet in diesem Jahr seine 14. DTM-Saison. Mit bisher 210 absolvierten Rennen – alle mit BMW – ist der 36-Jährige einer der erfahrensten Piloten im Starterfeld. "Ich freue mich sehr auf eine weitere DTM-Saison und bin wirklich zuversichtlich, dass ich erneut ganz vorne mitfahren kann", sagt er. DTM - Mercedes auf Mission "DTM-Champion 2026": Diese Fahrer sollen es richten Und weiter: "Wir haben uns in den vergangenen beiden Saisons mit Schubert Motorsport eine super Basis aufgebaut. Meine Crew aus Ingenieuren und Mechanikern bleibt nahezu unverändert. Das ist sehr wichtig, weil wir uns gut aufeinander eingespielt haben. 2026 ist mein klares Ziel, meinen dritten DTM-Titel einzufahren."

- Anzeige -

- Anzeige -

DTM: So krass wird die Saison 2026

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen