Mick Schumacher setzt Ausrufezeichen: Viel Lob nach starkem Qualifying

Nach seinem enttäuschenden Start in seine IndyCar-Karriere präsentiert sich Mick Schumacher am zweiten Rennwochenende deutlich verbessert. Dafür bekommt er auch Lob.

Mick Schumacher hat für das erste Highlight seiner noch jungen IndyCar-Karriere gesorgt. Dafür erhielt er jede Menge Lob.

Der frühere Formel-1-Pilot raste im Qualifying zum zweiten Saisonrennen in Phoenix/Arizona völlig überraschend auf Platz vier und startet am Samstag (21 Uhr MEZ) damit aus der zweiten Reihe. Für Schumacher ist der Auftritt auf dem Phoenix Raceway der erste auf einem der zahlreichen Ovalkurse in der US-Rennserie.

"Das war schnell vorbei", sagte Schumacher nach seinem Qualifying gut gelaunt, "wir wussten, was wir zu tun hatten, und haben gute Runden hinbekommen."

Auf einem Oval ergibt sich die Startposition aus der Durchschnittsgeschwindigkeit zweier Quali-Runden, Schumacher ging als Erster auf die Strecke und legte in seinem Honda des Teams RLL mit 173,667 Meilen pro Stunde (279,49 km/h) stark vor. Schneller waren nur die beiden Penske-Piloten David Malukas und Josef Newgarden sowie Schumachers Teamkollege Graham Rahal.