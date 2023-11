Mick Schumacher startet in Le Mans

Anzeige

Mick Schumacher wird beim legendären 24 Stunden-Rennen von Le Mans teilnehmen und klärt damit einen Teil seiner Motorsport-Zukunft.

Kein Stammcockpit in der Formel 1, doch eine neue Herausforderung bei den legendären 24 Stunden von Le Mans: Mick Schumacher hat seine sportliche Zukunft für das kommende Jahr geklärt.

Der 24-Jährige wagt den Schritt in die Langstrecken-WM, bleibt aber wohl zudem wie in der laufenden Saison Ersatzfahrer beim Formel-1-Topteam Mercedes.

Der französische Hersteller Alpine verkündete am Mittwoch die Verpflichtung des Sohns von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher für die kommende Saison und peilt mit dem Deutschen unter anderem einen Start beim prestigereichen Klassiker in Le Man an.

"Ich habe den Rennsport in diesem Jahr schmerzlich vermisst", sagte Schumacher: "Das ist es, was ich seit meiner Kindheit liebe und es war manchmal schwierig, den anderen Fahrern auf der Strecke zuzusehen."