Die MotoGP steuert 2024 auf ein spektakuläres Saisonfinale zu. In Barcelona kämpft der aktuell Führende, Jorge Martin, um den WM-Titel. Verfolger Francesco Bagnia kann ihn allerdings noch abfangen. So seht ihr die Events im TV und Stream. Jorge Martin ist sein erster WM-Titel in der MotoGP kaum noch zu nehmen. Der Spanier musste sich beim Großen Preis von Malaysia im Hauptrennen zwar Verfolger und Weltmeister Francesco Bagnaia geschlagen geben, durch seinen zweiten Platz benötigt Martin beim Saisonfinale an diesem Wochenende in Barcelona aber nur noch 14 Punkte für den größten Erfolg seiner Karriere. Ursprünglich sollte das Saisonfinale in Valencia stattfinden, wegen der Unwetterkatastrophe in der Region wurde die Austragung dort aber abgesagt. Der Termin für das Hauptrennen am 17. November bleibt bestehen. Der Sprint findet am Tag zuvor statt. ran zeigt euch den Zeitplan des Saisonfinals in Barcelona und erklärt, wie ihr das Event live im TV und Stream verfolgen könnt.

MotoGP-Finale in Barcelona live: Kostenlos über Joyn gucken

MotoGP: Wird das Rennen in Barcelona im Free-TV gezeigt? Nein. Im TV wird das MotoGP-Finale der Saison 2024 wird in Deutschland auf dem Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt. Dort sind alle Sessions komplett mit Vor- und Nachbericht zu sehen.

MotoGP heute live: Barcelona GP im kostenlosen Stream Im Livestream ist das Saisonfinale der MotoGP 2024 in Barcelona kostenlos zu empfangen. Der Sender DF1 streamt die Events für alle kostenlos. Die Sessions des MotoGP-Finals in Barcelona sind auch über den DF1-Stream kostenlos auf Joyn zu sehen. Am Samstag beginnt die Übertragung bereits um 10:50 Uhr mit dem Qualifying der MotoGP. Ab 12:50 Uhr werden außerdem die Qualifyings der unteren Klassen sowie der MotoGP-Sprint übertragen. Am Sonntag starten die Vorberichterstattung um 10:20 Uhr. Im Anschluss daran werden alle Rennen in voller Länge live ausgestrahlt.

Saisonfinale 2024 der MotoGP: Zeitplan Freitag, 15. November:

10:45-11:30 Uhr: MotoGP Freies Training

15:00-16:00 Uhr: MotoGP Training Samstag, 16. November:

10:10 Uhr: MotoGP Freies Training 2

10:50 Uhr: MotoGP Qualifying 1

11:15 Uhr: MotoGP Q2

15:00 Uhr: MotoGP Sprint (12 Runden) Sonntag, 17. November:

09:40 Uhr: MotoGP Warm-up

14:00 Uhr: MotoGP Rennen (24 Runden) Die Online-Rechte hat sich in Deutschland der Streaming-Dienst DAZN gesichert. Dafür ist eine kostenpflichtige Mitgliedschaft nötig, alternativ kann man sich als Neukunde einen Gratismonat (Werbelink) sichern. Alternativ bieten auch Servus TV und SF2 kostenlose Livestreams an.

MotoGP live: Großer Preis von Katalonien im Liveticker Wenn in Barcelona das Geschehen beginnt, sind wir mit unserem ran-Liveticker zur MotoGP dabei. Das Rennen, den Sprint und beide Qualifyings könnt ihr dort live mitverfolgen.

MotoGP-Finale 2024: Wie wird wer Weltmeister? Die Motorrad-Weltmeisterschaft steuert in der Saison 2024 auf ein spektakuläres Finale zu. Beim abschließenden Grand Prix des Jahres könnte dieses Ereignis bereits am Samstag stattfinden – ein Novum in der langjährigen Geschichte der MotoGP. Spaniens Jorge Martin hat alles selbst in der Hand, obwohl er sich mit dem frühzeitigen Titelgewinn nicht besonders anfreunden möchte. "Ich möchte das nicht im Sprint besiegeln. Alles hat seine Zeit", gab er nach dem Rennen in Sepang an. Mit einem beeindruckenden Vorsprung von 24 Punkten gegenüber seinem Konkurrenten , dem Italiener Francesco Bagnaia, verfügt 'Martinator' über die Möglichkeit, am Samstag den Titel zu sichern – und das ganz auf eigene Faust. Wenn Martin das Sprintrennen für sich entscheiden kann, wird er unabhängig von Bagnaias Leistung vorzeitig zum Weltmeister. Auch andere Resultate könnten ihm den Titel bereits am Samstag sichern, vorausgesetzt, 'Pecco' schneidet schlechter ab.

