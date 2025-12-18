- Anzeige -
Motorsport

Motorsport: Ex-Nascar-Pilot und Familie sterben bei Flugzeugabsturz

  • Aktualisiert: 19.12.2025
  • 10:32 Uhr
  • SID
Article Image Media
© IMAGO/MediaPunch/SID/mpi04

Der frühere Nascar-Pilot Greg Biffle, seine Frau, seine zwei Kinder sowie drei weitere Insassen sind beim Absturz eines Kleinflugzeuges am Donnerstag verstorben.

Wie die Nascar-Serie bestätigte, ging der Privatjet des 55-Jährigen kurz nach dem Start auf dem Statesville Regional Airport in North Carolina in Flammen auf.

"Greg war mehr als nur ein erfolgreicher Rennfahrer. Er war ein geliebtes Mitglied der Nascar-Gemeinschaft, ein unerbittlicher Konkurrent und ein Freund für so viele", erklärte die Rennserie in einem Statement in den Sozialen Medien: "Seine Leidenschaft für den Rennsport, seine Integrität und sein Engagement für Fans und Mitstreiter haben den Sport nachhaltig geprägt."

Biffle war 2005 Vizemeister in der höchsten Nascar-Liga. Insgesamt fuhr er 515 Rennen in der Nascar Cup Series (19 Siege). 2022 bestritt er sein letztes Rennen.

"Auch abseits seiner Rennkarriere setzte er sich unermüdlich für das Wohl unserer Gemeinschaft ein", erklärte Nascar: "Insbesondere verbrachte Greg unzählige Stunden damit, den Bürgern von North Carolina nach Hurrikan Helene zu helfen. Sein unermüdlicher Einsatz rettete Leben."

