Motorsport

Formel 1 kehrt ab 2027 nach Portugal zurück - Niederlande-GP wird ersetzt

  • Aktualisiert: 16.12.2025
  • 16:31 Uhr
  • SID

Die Formel 1 wird 2027 und 2028 nach Portugal zurückkehren. Das Rennen in Portimao ersetzt den Niederlande-GP im Kalender.

Die Formel 1 kehrt in den Jahren 2027 und 2028 nach Portugal zurück. Schauplatz für den Grand Prix wird dann erneut Portimao sein, das gab die Rennserie am Dienstag bekannt.

Auf der Strecke im Süden des Landes hatten bereits 2020 und 2021 Rennen stattgefunden, das Autodromo Internacional do Algarve wird nun den Großen Preis der Niederlande ersetzen. Das Heimrennen des viermaligen Weltmeisters Max Verstappen in Zandvoort verschwindet nach der Saison 2026 vorerst aus dem Kalender.

"Ich freue mich sehr, dass Portimao in den Kalender aufgenommen wird", sagte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali zur Vergabe: "Die Rennstrecke liefert von der ersten Kurve bis zur Zielflagge Spannung, und ihre Energie reißt die Fans von ihren Sitzen."

Formel 1: Rückkehr nach Deutschland weiter offen

Portimao sichert sich damit einen der mittlerweile sehr begehrten Plätze im Kalender. Domenicali hatte bereits Anfang September auf ernsthaftes Interesse aus Portugal hingewiesen und dabei auch die Türkei und Deutschland erwähnt - Hockenheim würde in Zukunft grundsätzlich gerne wieder ein Rennen austragen, die Rahmenbedingungen und das hohe wirtschaftliche Risiko verhindern dies aber seit Jahren.

Interesse an einem Grand Prix gibt es zudem aus Südafrika, Ruanda und Thailand, Saudi-Arabien hätte gerne ein zweites Rennen.

Die Strecke in Portimao wurde 2008 fertiggestellt und ist 4,692 Kilometer lang. Seitdem finden dort Rennen verschiedener Serien statt, darunter auch die MotoGP und DTM. In der Formel 1 ist Lewis Hamilton alleiniger Gewinner auf dieser Strecke, 2021 fuhr er dort seinen historischen 92. Sieg ein und brach damit Michael Schumachers Rekord an Gesamtsiegen.

