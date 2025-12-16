Die Formel 1 wird 2027 und 2028 nach Portugal zurückkehren. Das Rennen in Portimao ersetzt den Niederlande-GP im Kalender.

Die Formel 1 kehrt in den Jahren 2027 und 2028 nach Portugal zurück. Schauplatz für den Grand Prix wird dann erneut Portimao sein, das gab die Rennserie am Dienstag bekannt.

Auf der Strecke im Süden des Landes hatten bereits 2020 und 2021 Rennen stattgefunden, das Autodromo Internacional do Algarve wird nun den Großen Preis der Niederlande ersetzen. Das Heimrennen des viermaligen Weltmeisters Max Verstappen in Zandvoort verschwindet nach der Saison 2026 vorerst aus dem Kalender.

"Ich freue mich sehr, dass Portimao in den Kalender aufgenommen wird", sagte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali zur Vergabe: "Die Rennstrecke liefert von der ersten Kurve bis zur Zielflagge Spannung, und ihre Energie reißt die Fans von ihren Sitzen."