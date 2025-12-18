- Anzeige -
- Anzeige -
Motorsport

Formel 1: Nach verlorenem WM-Titel - Max Verstappen bestätigt neue Startnummer für 2026

  • Aktualisiert: 18.12.2025
  • 12:52 Uhr
  • Motorsport-Total

Da die Startnummer 1 traditionell dem amtierenden Weltmeister vorbehalten ist, muss sich Max Verstappen für die Saison 2026 eine neue Startnummer aussuchen.

Die Startnummer 1 muss Max Verstappen in der Formel-1-Saison 2026 abgeben.

Lediglich der Weltmeister darf in der Königsklasse mit dieser Nummer an den Start gehen, und weil Verstappen seinen Titel 2025 verloren hat, geht dieses Vorrecht 2026 an den neuen Champion Lando Norris.

Theoretisch hätte Verstappen damit ab dem kommenden Jahr wieder die Nummer 33 verwenden können, die er bereits bis zu seinem ersten Titelgewinn im Jahr 2021 auf dem Auto hatte.

Doch der Niederländer kündigte bereits an, seine Startnummer wechseln zu wollen.

Nun hat der viermalige Weltmeister ganz offiziell bestätigt, dass er in der Saison 2026 mit der Startnummer 3 fahren wird.

- Anzeige -
- Anzeige -

Formel 1: Ricciardo gibt Nummer an Verstappen ab

"Es wird nicht die Nummer 33 sein. Meine Lieblingszahl war schon immer die 3, abgesehen von der Nummer 1", so Verstappen gegenüber "Viaplay".

"Jetzt können wir tauschen, also wird es die Nummer 3 sein", verrät er und ergänzt mit einem Lächeln: "Die Nummer 33 war immer in Ordnung, aber ich mag eine 3 einfach lieber als zwei. Ich habe immer gesagt, dass sie doppeltes Glück bedeutet, aber ich habe mein Glück in der Formel 1 bereits gehabt."

Möglich ist der Tausch nur, weil Daniel Ricciardo "seine" Nummer freiwillig abgibt.

Denn im Formel-1-Reglement ist festgeschrieben, dass eine Startnummer grundsätzlich erst dann wieder freigegeben wird, wenn ein Fahrer über zwei Saisons hinweg an keinem Grand Prix teilgenommen hat.

Ricciardos letztes Formel-1-Rennen im September 2024 in Singapur liegt allerdings erst gut ein Jahr zurück, weshalb die Nummer 3 eigentlich noch gesperrt war.

- Anzeige -
- Anzeige -

Ricciardo plant kein Comeback

Weil der Australier allerdings kein Comeback mehr plant, hat er seine Nummer nun bereits vorzeitig freigegeben.

In den offiziellen Formel-1-Regeln für die Saison 2026 heißt es wörtlich in Artikel A2.4.1: "Fahrer können schriftlich bei der FIA eine Änderung ihrer Startnummer beantragen, sofern dieser Antrag vor Veröffentlichung der Teilnehmerliste der Meisterschaft gestellt wird und erst in der folgenden Meisterschaft wirksam werden soll."

Die offizielle Meldeliste für die neue Formel-1-Saison soll von der FIA am Freitag veröffentlicht werden.

Auch interessant: Formel 1 kehrt ab 2027 nach Portugal zurück - Niederlande-GP wird ersetzt

News und Videos
Max Verstappen und Helmut Marko feierten zusammen zahlreiche Erfolge
News

Helmut Marko: Max Verstappen "braucht mich nicht mehr"

  • 18.12.2025
  • 08:58 Uhr
Marko (r.) galt als großer Förderer Verstappens
News

Marko über Verstappen: "Vielleicht seine beste Saison"

  • 17.12.2025
  • 13:06 Uhr
Ab 2027 wieder im Rennkalender: Die Strecke in Portimao
News

F1-Rennen kehrt überraschend zurück

  • 16.12.2025
  • 16:31 Uhr
Zak Brown sicherte Lando Norris einst ein Auto zu, sollte er den Titel holen
News

WM-Sieger Lando Norris: Zak Brown schuldet ihm sein Traumauto

  • 15.12.2025
  • 15:50 Uhr
Das Team startet unter dem Namen Audi Revolut F1
News

Formel 1: Audi-Teamvorstellung am 20. Januar in Berlin

  • 15.12.2025
  • 13:57 Uhr
Audi-Designstudie R26 für die Formel 1 2026
News

Drei Monate vor Saisonbeginn: Audi stellt Name und Logo vor

  • 15.12.2025
  • 13:41 Uhr
Das frühere Red-Bull-Erfolgstrio Christian Horner, Helmut Marko und Max Verstappen
News

Marko: Verstappen wäre bei früherer Horner-Trennung Weltmeister geworden

  • 14.12.2025
  • 14:13 Uhr
imago images 1063289908
News

Nach Red-Bull-Abschied: Marko rechnet mit Horner ab

  • 14.12.2025
  • 14:12 Uhr
Enrico Cardile hat Ferrari im Sommer 2024 verlassen
News

Marc Surer: Cardile-Abgang schuld an schlechter Ferrari-Saison?

  • 13.12.2025
  • 08:43 Uhr
Helmut Marko neben Max Verstappens Renningenieur Gianpiero Lambiase
News

Helmut Marko über Rücktritt: "Da ist irgendwas verloren gegangen"

  • 12.12.2025
  • 10:55 Uhr