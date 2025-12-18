Formel 1: Nach verlorenem WM-Titel - Max Verstappen bestätigt neue Startnummer für 2026

Da die Startnummer 1 traditionell dem amtierenden Weltmeister vorbehalten ist, muss sich Max Verstappen für die Saison 2026 eine neue Startnummer aussuchen. Die Startnummer 1 muss Max Verstappen in der Formel-1-Saison 2026 abgeben. Lediglich der Weltmeister darf in der Königsklasse mit dieser Nummer an den Start gehen, und weil Verstappen seinen Titel 2025 verloren hat, geht dieses Vorrecht 2026 an den neuen Champion Lando Norris. Theoretisch hätte Verstappen damit ab dem kommenden Jahr wieder die Nummer 33 verwenden können, die er bereits bis zu seinem ersten Titelgewinn im Jahr 2021 auf dem Auto hatte. Doch der Niederländer kündigte bereits an, seine Startnummer wechseln zu wollen. Nun hat der viermalige Weltmeister ganz offiziell bestätigt, dass er in der Saison 2026 mit der Startnummer 3 fahren wird.

Formel 1: Ricciardo gibt Nummer an Verstappen ab "Es wird nicht die Nummer 33 sein. Meine Lieblingszahl war schon immer die 3, abgesehen von der Nummer 1", so Verstappen gegenüber "Viaplay". Nach Abschied von Red Bull - Marko rechnet mit Ex-Teamchef Horner ab

Sebastian Vettel als Red-Bull-Funktionär? Berichte um Abschied von Helmut Marko "Jetzt können wir tauschen, also wird es die Nummer 3 sein", verrät er und ergänzt mit einem Lächeln: "Die Nummer 33 war immer in Ordnung, aber ich mag eine 3 einfach lieber als zwei. Ich habe immer gesagt, dass sie doppeltes Glück bedeutet, aber ich habe mein Glück in der Formel 1 bereits gehabt." Möglich ist der Tausch nur, weil Daniel Ricciardo "seine" Nummer freiwillig abgibt. Denn im Formel-1-Reglement ist festgeschrieben, dass eine Startnummer grundsätzlich erst dann wieder freigegeben wird, wenn ein Fahrer über zwei Saisons hinweg an keinem Grand Prix teilgenommen hat. Ricciardos letztes Formel-1-Rennen im September 2024 in Singapur liegt allerdings erst gut ein Jahr zurück, weshalb die Nummer 3 eigentlich noch gesperrt war.

