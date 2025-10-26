Noah Dettwiler: Motorrad-Pilot bei Horror-Crash lebensbedrohlich verletzt

Beim Moto3-Rennen in Malaysia ist Noah Dettwiler schwer verunglückt. Der Schweizer soll "mehrere Herzstillstände" erlitten haben. Sein Zustand sei inzwischen stabil, heißt es. Der Schweizer Motorrad-Pilot Noah Dettwiler hat bei seinem schweren Unfall beim Moto3-Rennen in Malaysia schwere Verletzungen erlitten. Zum folgenschweren Crash mit dem neuen Weltmeister JoseAntonio Rueda kam es in der Aufwärmrunde. "Sie haben um sein Leben gekämpft", wurde Dettwilers Vater Andy Dettwiler von der Schweizer Zeitung "Blick" zitiert. Sein Sohn habe laut Blick "mehrere Herzstillstände" erlitten und "viel Blut verloren".

Moto 3: Dettwiler vorerst stabil Bei dem 20 Jahre alten Dettwiler seien zudem "Milz und Lunge in Mitleidenschaft gezogen worden. Dazu kommt ein offener Bruch am Bein", berichtete die Zeitung weiter. Dettwiler wurde laut "Blick" inzwischen in einem Krankenhaus in Kuala Lumpur mehrfach operiert, sein Zustand habe sich vorerst stabilisiert. Am Montag soll es ein Update zu seinem Gesundheitszustand geben. Vonseiten des Veranstalters gab es zunächst keine Informationen zum Gesundheitszustand des Schweizers.

