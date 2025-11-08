Beim Saisonfinale der WEC verpassen Mick Schumacher und seine Teamkollegen die Punkte. Für den ehemaligen Formel-1-Piloten könnte es seine Abschiedsvorstellung gewesen sein.

Mick Schumacher hat in seinem möglicherweise letzten Auftritt in der Langstrecken-WM (WEC) ein unauffälliges Rennen absolviert und könnte nun in das Abenteuer IndyCar starten - wie es für den 26-Jährigen weitergeht, ist aber noch unklar.

Schumacher und sein Alpine-Team verpassten beim Saisonfinale der WEC in Bahrain als Zwölfte die Punkte, der Toyota mit Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck De Vries feierte beim 8-Stunden-Rennen seinen ersten Saisonsieg. Der WM-Titel ging an den Ferrari mit Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi und James Calado, dafür genügte dem Trio am Samstag der vierte Platz.

Schumacher und seine französischen Teamkollegen Jules Gounon und Frédéric Makowiecki fuhren in acht Saisonrennen viermal in die Punkte. Highlights des Jahres waren die beiden dritten Plätze im Frühsommer in Imola und Spa. Schumacher überzeugte bei dem französischen Hersteller derart, dass er dort auch eine dritte Saison absolvieren könnte - es lockt aber auch die amerikanische IndyCar-Serie.

"Ich habe das Privileg, diese Entscheidung zu treffen", sagte Schumacher in Bahrain im Gespräch mit "motorsport-magazin.com", aktuell sei "noch alles offen. Ich muss mir darüber im Klaren werden, was ich machen will. Ich bin noch nicht so weit. Die nächsten Wochen werden wichtig sein, um die richtigen Entscheidungen zu treffen."