Hindernis: Krause gehen die Kräfte aus - Meyer Zehnte

Gesa Felicitas Krause kämpfte, sie gab alles - doch der große Traum platzte früh: Gut 15 Monate nach der Geburt ihrer Tochter Lola hat die Hindernisläuferin bei den Olympischen Spielen eine Medaille über die 3000 m deutlich verpasst.

Krause gingen im Stade de France bereits drei Runden vor Schluss die Kräfte aus, in 9:26,96 Minuten reichte es am Ende nur für den 14. Platz im Finale.

"Das war definitiv nicht mein Rennen", sagte Krause mit feuchten Augen: "Und das ist dann schon echt bitter, wenn ein olympisches Finale dann von vorne bis hinten einfach nicht passt. Wenn man betrachtet, wie viel man doch investiert hat, um dann heute hier zu stehen, dann hätte ich mich schon gern besser präsentiert."

Gold gewann Weltmeisterin Winfred Yavi (Bahrain) in olympischer Rekordzeit (8:52,76) vor Peruth Chemutai (Uganda/8:53,34). Bronze sicherte sich die Kenianerin Faith Cherotich in 8:55,15 Minuten.

Bei ihrer vierten Olympia-Teilnahme hatte Krause noch einmal auf den ganz großen Coup gehofft, nachdem sie in Tokio vor drei Jahren Fünfte geworden war, in Rio Sechste und in London Siebte. Doch auch diesmal war die Konkurrenz zu stark für die ehemalige WM-Dritte, die auf der Schlussrunde Moral bewies und immerhin noch einen Platz im 15-köpfigen Feld gutmachte.