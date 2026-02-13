Die deutschen Curling-Männer haben bei den Olympischen Winterspielen im dritten Spiel den zweiten Sieg gefeiert.

Das Team um Skip Marc Muskatewitz bezwang am Freitag in Cortina d'Ampezzo die zuvor noch ungeschlagenen Gastgeber aus Italien nach Extra-End mit 6:5 und fuhr damit nach der bitteren Auftaktniederlage gegen Kanada den zweiten Erfolg nacheinander ein.

Mit dem letzten Stoß der Partie verdrängte Muskatewitz noch zwei italienische Steine und sicherte seinem Team im stimmungsvollen Cortina Curling Olympic Stadium so um Haaresbreite den entscheidenden Punkt zum Sieg. Dabei mussten sich Muskatewitz und Co. zuvor gleich drei Mal nach einem Rückstand zurückkämpfen.

Beim Stand von 2:4 im achten End nutzten die Deutschen aber zwei Fehler der Italiener, um gleich drei Punkte zu erzielen und damit erstmals vorbeizuziehen. Angefeuert von zahlreichen Fans, die immer wieder Lieder wie den Italo-Klassiker "Sarà perché ti amo" anstimmten, retteten sich die Gastgeber noch ins Extra-End, wo sie sich aber doch geschlagen geben mussten.