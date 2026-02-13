- Anzeige -
Olympia 2026 in Mailand und Cortina

Olympia - Curling: Deutschland schlägt auch Gastgeber Italien

Die deutschen Curling-Männer haben bei den Olympischen Winterspielen im dritten Spiel den zweiten Sieg gefeiert.

Das Team um Skip Marc Muskatewitz bezwang am Freitag in Cortina d'Ampezzo die zuvor noch ungeschlagenen Gastgeber aus Italien nach Extra-End mit 6:5 und fuhr damit nach der bitteren Auftaktniederlage gegen Kanada den zweiten Erfolg nacheinander ein.

Mit dem letzten Stoß der Partie verdrängte Muskatewitz noch zwei italienische Steine und sicherte seinem Team im stimmungsvollen Cortina Curling Olympic Stadium so um Haaresbreite den entscheidenden Punkt zum Sieg. Dabei mussten sich Muskatewitz und Co. zuvor gleich drei Mal nach einem Rückstand zurückkämpfen.

Beim Stand von 2:4 im achten End nutzten die Deutschen aber zwei Fehler der Italiener, um gleich drei Punkte zu erzielen und damit erstmals vorbeizuziehen. Angefeuert von zahlreichen Fans, die immer wieder Lieder wie den Italo-Klassiker "Sarà perché ti amo" anstimmten, retteten sich die Gastgeber noch ins Extra-End, wo sie sich aber doch geschlagen geben mussten.

Deutschland kämpft um den Halbfinal-Einzug

Erstmals seit Sotschi 2014 ist wieder ein deutsches Curling-Team bei Olympia dabei, erklärtes Ziel der Auswahl des kanadischen Trainers Ryan Sherrard sind die Top vier. Weiter geht es am Samstag (14.05 Uhr) gegen die Mannschaft aus den USA, die nach zwei Niederlagen am Freitag beim 9:8 gegen Kanada ihren ersten Sieg feierte.

Olympia 2026: Kanzler-Anruf mitten auf der PK?

In der Round Robin treffen die deutschen Europameister von 2024 zudem noch auf Großbritannien, Peking-Olympiasieger Schweden, Tschechien, Schweiz und China. Die besten vier Teams ziehen ins Halbfinale ein, am 20. und 21. Februar geht es um die Medaillen.

