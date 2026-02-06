Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind in vollem Gange! Täglich kämpfen rund 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen in 16 Sportarten mit insgesamt 116 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze.

Olympia 2026 in Mailand und Cortina läuft! Mit unserem Liveticker verpasst ihr keine Medaillenentscheidung.

Verfolgt live die Ergebnisse, Zwischenstände und Kommentare zu den Wettkämpfen, erfahrt sofort, wenn Team D eine Medaille holt oder ein Favorit patzt. Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Auch dieser Tag ist bei den Olympischen Winterspielen 2026 voller Entscheidungen. Am späten Mittag kämpfen beispielsweise die Männer im Riesenslalom und die Frauen im Biathlon-Sprint um die Medaillen. Am Abend stehen die Skispringer auf der Großschanze im Spotlight. Relativ früh sind hingegen die DEB-Herren dran: Um 12:10 Uhr trifft die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft auf Lettland, während das US-Team am Abend gegen Dänemark antritt.

Heutige Medaillenchancen Deutschlands

Franziska Preuß hat beim Biathlon-Sprint der Frauen wohl die besten Medaillenchancen unter den deutschen Starterinnen.

Bei der Skeleton-Entscheidung am Samstag dürfen derweil noch zahlreiche deutsche Starterinnen auf Edelmetall hoffen. Susanne Kreher liegt nach zwei von vier Läufen nur 0,04 Sekunden hinter der führenden Österreicherin Janine Flock auf Platz 2. Dahinter lauern mit Jacqueline Pfeifer uund Titelverteidigerin Hannah Neise zwei weitere Deutsche auf den Plätzen 3 und 4.

Nach seiner Goldmedaille auf der Normalschanze zählt am Samstag Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund auch auf der Großschanze zu den Mitfavoriten. Der 25-Jährige war in den Trainings zuletzt auf der Großschanze jeweils im Spitzenfeld.

Alle weiteren Infos zu Zeitplan, deutschen Medaillenchancen, Stars und Ergebnissen findet ihr auf unserer großen Olympia-2026-Seite auf ran.de. Bleibt dran - die Spiele werden spannend! Und: Olympia 2026: Die Monatsgehälter der deutschen Sportstars