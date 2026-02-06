Winterspiele kostenlos auf Joyn streamen!
Olympia JETZT LIVE: Bricht Preuß den Biathlon-Bann am Samstag? - der Tag im Liveticker
- Aktualisiert: 13.02.2026
- 21:57 Uhr
- ran.de, SID
Olympia 2026 in Mailand und Cortina läuft! Mit unserem Liveticker verpasst ihr keine Medaillenentscheidung.
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind in vollem Gange! Täglich kämpfen rund 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen in 16 Sportarten mit insgesamt 116 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze.
Liveticker Olympia heute: Welche Entscheidungen stehen an?
11:48 Uhr: Ski Freestyle, Frauen Parallel-Buckelpiste, Finale
12:00 Uhr: Skilanglauf Frauen, 4x7,5 km Staffel
13:30 Uhr: Ski Alpin, Riesenslalom Männer, 2. Lauf
14:45 Uhr: Biathlon Frauen, 7,5 km Sprint
17:00 Uhr: Eisschnelllauf Männer, 500 Meter
19:44 Uhr: Skeleton Frauen - 4. Lauf
19:57 Uhr: Skispringen Männer - Großschanze, 1. Durchgang
22:34 Uhr: Shorttrack - Männer 1500 Meter, A-Finale
Verfolgt live die Ergebnisse, Zwischenstände und Kommentare zu den Wettkämpfen, erfahrt sofort, wenn Team D eine Medaille holt oder ein Favorit patzt. Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.
Olympia 2026 live: Aktueller Liveticker – alle Highlights heute im Überblick
Heutige Medaillenchancen Deutschlands
Franziska Preuß hat beim Biathlon-Sprint der Frauen wohl die besten Medaillenchancen unter den deutschen Starterinnen.
Bei der Skeleton-Entscheidung am Samstag dürfen derweil noch zahlreiche deutsche Starterinnen auf Edelmetall hoffen. Susanne Kreher liegt nach zwei von vier Läufen nur 0,04 Sekunden hinter der führenden Österreicherin Janine Flock auf Platz 2. Dahinter lauern mit Jacqueline Pfeifer uund Titelverteidigerin Hannah Neise zwei weitere Deutsche auf den Plätzen 3 und 4.
Nach seiner Goldmedaille auf der Normalschanze zählt am Samstag Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund auch auf der Großschanze zu den Mitfavoriten. Der 25-Jährige war in den Trainings zuletzt auf der Großschanze jeweils im Spitzenfeld.
Nach seiner Goldmedaille auf der Normalschanze zählt am Samstag Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund auch auf der Großschanze zu den Mitfavoriten. Der 25-Jährige war in den Trainings zuletzt auf der Großschanze jeweils im Spitzenfeld.