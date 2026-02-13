- Anzeige -
Olympia 2026 in Mailand und Cortina

Olympia 2026: Das sind die deutschen Medaillen-Gewinner

  • Aktualisiert: 13.02.2026
  • 22:00 Uhr
  • ran.de

ran zeigt alle deutschen Medaillen-Gewinner bei den Olympischen Winterspielen 2026 in chronologischer Reihenfolge.

Die deutschen Wintersportler kämpfen bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina um Gold, Silber und Bronze.

ran zeigt, welche Medaillen die deutschen Athleten bislang gewinnen konnten.

8. Februar 2026

Silber für Emma Aicher (Ski Alpin, Abfahrt der Frauen)

Bronze für die deutsche Biathlon-Mixed-Staffel (Justus Strelow, Phillipp Nawrath, Vanessa Voigt und Franziska Preuß)

Gold für Max Langenhan (Rodeln, Einsitzer der Männer)

9. Februar 2026

Gold für Philipp Raimund (Skispringen, Springen der Männer von der Normalschanze)

10. Februar 2026

Silber für Kira Weidle-Winkelmann und Emma Aicher (Ski Alpin, Teamkombination der Frauen)

11. Februar 2026

Gold für Julia Taubitz (Rodeln, Einsitzer der Frauen)

Silber für Dajana Eitberger und Magdalena Matschina (Rodeln, Doppelsitzer der Frauen)

Bronze für Tobias Wendl und Tobias Arlt (Rodeln, Doppelsitzer der Männer)

12. Februar 2026

Gold für die Rodel-Teamstaffel (Julia Taubitz, Tobias Wendl/Tobias Arlt, Max Langenhan und Dajana Eitberger/Magdalena Matschina)

13. Februar 2026

Silber für Axel Jungk im Skeleton der Männer

Bronze für Christopher Grotheer im Skeleton der Männer

#LandGoldSilberBronzeGesamt
1NorwegenNORNorwegen83718
2ItalienITAItalien63918
3USAUSAUSA47314
4FrankreichFRAFrankreich45110
5DeutschlandGERDeutschland44311
6SchwedenSWESchweden4318
7SchweizSUISchweiz4127
8ÖsterreichAUTÖsterreich36312
9NiederlandeNEDNiederlande3317
10JapanJPNJapan32712
11TschechienCZETschechien2204
12AustralienAUSAustralien2103
13SüdkoreaKORSüdkorea1124
14SlowenienSLOSlowenien1102
15GroßbritannienGBRGroßbritannien1001
16KanadaCANKanada0347
17ChinaCHNChina0224
18PolenPOLPolen0202
19NeuseelandNZLNeuseeland0112
20LettlandLATLettland0101
21BulgarienBULBulgarien0022
22BelgienBELBelgien0011
FinnlandFINFinnland0011
24AlbanienALBAlbanien0000
AndorraANDAndorra0000
ArgentinienARGArgentinien0000
ArmenienARMArmenien0000
AserbaidschanAZEAserbaidschan0000
BeninBENBenin0000
BolivienBOLBolivien0000
Bosnien-HerzegowinaBIHBosnien-Herzegowina0000
BrasilienBRABrasilien0000
ChileCHIChile0000
DänemarkDENDänemark0000
EcuadorECUEcuador0000
EritreaERIEritrea0000
EstlandESTEstland0000
GeorgienGEOGeorgien0000
GriechenlandGREGriechenland0000
GrönlandGRLGrönland0000
Guinea-BissauGNBGuinea-Bissau0000
HaitiHAIHaiti0000
HongkongHKGHongkong0000
IndienINDIndien0000
IranIRNIran0000
IrlandIRLIrland0000
IslandISLIsland0000
IsraelISRIsrael0000
JamaikaJAMJamaika0000
KasachstanKAZKasachstan0000
KeniaKENKenia0000
KirgisistanKGZKirgisistan0000
KolumbienCOLKolumbien0000
KosovoKOSKosovo0000
KroatienCROKroatien0000
LibanonLIBLibanon0000
LiechtensteinLIELiechtenstein0000
LitauenLTULitauen0000
LuxemburgLUXLuxemburg0000
MadagaskarMADMadagaskar0000
MalaysiaMASMalaysia0000
MaltaMLTMalta0000
MarokkoMARMarokko0000
MexikoMEXMexiko0000
MoldauMDAMoldau0000
MonacoMONMonaco0000
MongoleiMGLMongolei0000
MontenegroMNEMontenegro0000
NigeriaNGANigeria0000
NordmazedonienMKDNordmazedonien0000
PakistanPAKPakistan0000
PhilippinenPHIPhilippinen0000
PortugalPORPortugal0000
Puerto RicoPURPuerto Rico0000
RumänienROURumänien0000
San MarinoSMRSan Marino0000
Saudi-ArabienKSASaudi-Arabien0000
SerbienSRBSerbien0000
SingapurSGPSingapur0000
SlowakeiSVKSlowakei0000
SpanienESPSpanien0000
SüdafrikaRSASüdafrika0000
TaiwanTPETaiwan0000
ThailandTHAThailand0000
Trinidad & TobagoTTOTrinidad & Tobago0000
TürkeiTURTürkei0000
UkraineUKRUkraine0000
UngarnHUNUngarn0000
UruguayURUUruguay0000
UsbekistanUZBUsbekistan0000
VA EmirateUAEVA Emirate0000
VenezuelaVENVenezuela0000
ZypernCYPZypern0000
