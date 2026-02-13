Olympia 2026 in Mailand und Cortina
Olympia 2026: Das sind die deutschen Medaillen-Gewinner
13.02.2026
- 22:00 Uhr
- ran.de
ran zeigt alle deutschen Medaillen-Gewinner bei den Olympischen Winterspielen 2026 in chronologischer Reihenfolge.
Die deutschen Wintersportler kämpfen bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina um Gold, Silber und Bronze.
ran zeigt, welche Medaillen die deutschen Athleten bislang gewinnen konnten.
8. Februar 2026
Silber für Emma Aicher (Ski Alpin, Abfahrt der Frauen)
Bronze für die deutsche Biathlon-Mixed-Staffel (Justus Strelow, Phillipp Nawrath, Vanessa Voigt und Franziska Preuß)
Gold für Max Langenhan (Rodeln, Einsitzer der Männer)
9. Februar 2026
Gold für Philipp Raimund (Skispringen, Springen der Männer von der Normalschanze)
10. Februar 2026
Silber für Kira Weidle-Winkelmann und Emma Aicher (Ski Alpin, Teamkombination der Frauen)
11. Februar 2026
Gold für Julia Taubitz (Rodeln, Einsitzer der Frauen)
Silber für Dajana Eitberger und Magdalena Matschina (Rodeln, Doppelsitzer der Frauen)
Bronze für Tobias Wendl und Tobias Arlt (Rodeln, Doppelsitzer der Männer)
12. Februar 2026
Gold für die Rodel-Teamstaffel (Julia Taubitz, Tobias Wendl/Tobias Arlt, Max Langenhan und Dajana Eitberger/Magdalena Matschina)
13. Februar 2026
Silber für Axel Jungk im Skeleton der Männer
Bronze für Christopher Grotheer im Skeleton der Männer
|Land
|Gold
|Silber
|Bronze
|Gesamt
|1
|NOR
|Norwegen
|8
|3
|7
|18
|2
|ITA
|Italien
|6
|3
|9
|18
|3
|USA
|USA
|4
|7
|3
|14
|4
|FRA
|Frankreich
|4
|5
|1
|10
|5
|GER
|Deutschland
|4
|4
|3
|11
|6
|SWE
|Schweden
|4
|3
|1
|8
|7
|SUI
|Schweiz
|4
|1
|2
|7
|8
|AUT
|Österreich
|3
|6
|3
|12
|9
|NED
|Niederlande
|3
|3
|1
|7
|10
|JPN
|Japan
|3
|2
|7
|12
|11
|CZE
|Tschechien
|2
|2
|0
|4
|12
|AUS
|Australien
|2
|1
|0
|3
|13
|KOR
|Südkorea
|1
|1
|2
|4
|14
|SLO
|Slowenien
|1
|1
|0
|2
|15
|GBR
|Großbritannien
|1
|0
|0
|1
|16
|CAN
|Kanada
|0
|3
|4
|7
|17
|CHN
|China
|0
|2
|2
|4
|18
|POL
|Polen
|0
|2
|0
|2
|19
|NZL
|Neuseeland
|0
|1
|1
|2
|20
|LAT
|Lettland
|0
|1
|0
|1
|21
|BUL
|Bulgarien
|0
|0
|2
|2
|22
|BEL
|Belgien
|0
|0
|1
|1
|FIN
|Finnland
|0
|0
|1
|1
|24
|ALB
|Albanien
|0
|0
|0
|0
|AND
|Andorra
|0
|0
|0
|0
|ARG
|Argentinien
|0
|0
|0
|0
|ARM
|Armenien
|0
|0
|0
|0
|AZE
|Aserbaidschan
|0
|0
|0
|0
|BEN
|Benin
|0
|0
|0
|0
|BOL
|Bolivien
|0
|0
|0
|0
|BIH
|Bosnien-Herzegowina
|0
|0
|0
|0
|BRA
|Brasilien
|0
|0
|0
|0
|CHI
|Chile
|0
|0
|0
|0
|DEN
|Dänemark
|0
|0
|0
|0
|ECU
|Ecuador
|0
|0
|0
|0
|ERI
|Eritrea
|0
|0
|0
|0
|EST
|Estland
|0
|0
|0
|0
|GEO
|Georgien
|0
|0
|0
|0
|GRE
|Griechenland
|0
|0
|0
|0
|GRL
|Grönland
|0
|0
|0
|0
|GNB
|Guinea-Bissau
|0
|0
|0
|0
|HAI
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|HKG
|Hongkong
|0
|0
|0
|0
|IND
|Indien
|0
|0
|0
|0
|IRN
|Iran
|0
|0
|0
|0
|IRL
|Irland
|0
|0
|0
|0
|ISL
|Island
|0
|0
|0
|0
|ISR
|Israel
|0
|0
|0
|0
|JAM
|Jamaika
|0
|0
|0
|0
|KAZ
|Kasachstan
|0
|0
|0
|0
|KEN
|Kenia
|0
|0
|0
|0
|KGZ
|Kirgisistan
|0
|0
|0
|0
|COL
|Kolumbien
|0
|0
|0
|0
|KOS
|Kosovo
|0
|0
|0
|0
|CRO
|Kroatien
|0
|0
|0
|0
|LIB
|Libanon
|0
|0
|0
|0
|LIE
|Liechtenstein
|0
|0
|0
|0
|LTU
|Litauen
|0
|0
|0
|0
|LUX
|Luxemburg
|0
|0
|0
|0
|MAD
|Madagaskar
|0
|0
|0
|0
|MAS
|Malaysia
|0
|0
|0
|0
|MLT
|Malta
|0
|0
|0
|0
|MAR
|Marokko
|0
|0
|0
|0
|MEX
|Mexiko
|0
|0
|0
|0
|MDA
|Moldau
|0
|0
|0
|0
|MON
|Monaco
|0
|0
|0
|0
|MGL
|Mongolei
|0
|0
|0
|0
|MNE
|Montenegro
|0
|0
|0
|0
|NGA
|Nigeria
|0
|0
|0
|0
|MKD
|Nordmazedonien
|0
|0
|0
|0
|PAK
|Pakistan
|0
|0
|0
|0
|PHI
|Philippinen
|0
|0
|0
|0
|POR
|Portugal
|0
|0
|0
|0
|PUR
|Puerto Rico
|0
|0
|0
|0
|ROU
|Rumänien
|0
|0
|0
|0
|SMR
|San Marino
|0
|0
|0
|0
|KSA
|Saudi-Arabien
|0
|0
|0
|0
|SRB
|Serbien
|0
|0
|0
|0
|SGP
|Singapur
|0
|0
|0
|0
|SVK
|Slowakei
|0
|0
|0
|0
|ESP
|Spanien
|0
|0
|0
|0
|RSA
|Südafrika
|0
|0
|0
|0
|TPE
|Taiwan
|0
|0
|0
|0
|THA
|Thailand
|0
|0
|0
|0
|TTO
|Trinidad & Tobago
|0
|0
|0
|0
|TUR
|Türkei
|0
|0
|0
|0
|UKR
|Ukraine
|0
|0
|0
|0
|HUN
|Ungarn
|0
|0
|0
|0
|URU
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|UZB
|Usbekistan
|0
|0
|0
|0
|UAE
|VA Emirate
|0
|0
|0
|0
|VEN
|Venezuela
|0
|0
|0
|0
|CYP
|Zypern
|0
|0
|0
|0