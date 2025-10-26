Die Bevölkerung von München spricht sich mit klarer Mehrheit für eine Bewerbung der Stadt um Olympische Spiele aus. Damit legt die bayerische Landeshauptstadt gegenüber möglichen deutschen Mitbewerbern vor.

Der erste Stresstest ist bestanden, der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) kann durchatmen: Mit einer klaren Mehrheit hat sich die Bevölkerung von München für eine Bewerbung ihrer Stadt um Olympische Spiele ausgesprochen. Bei einem Referendum am Sonntag entfielen nach nahezu vollständiger Auszählungen 66 Prozent der Stimmen auf "Ja".

Zur Wahl aufgerufen waren rund 1,1 Millionen Einwohner der bayerischen Landeshauptstadt, die Beteiligung lag bei mehr als 39 Prozent, 33,7 Prozent hatten per Brief gewählt. München habe "klar mit Ja gestimmt", betonte OB Dieter Reiter (SPD). "Ein Traumergebnis", sagte Jörg Ammon, Präsident des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV).

München, bereits Gastgeber der Sommerspiele 1972, hatte als erster der vier deutschen Bewerber um die demokratische Rückendeckung der Bevölkerung geworben.

Das Ja seiner Bevölkerung dürfte auch beim DOSB für Erleichterung sorgen, denn: Die vorherigen sieben deutschen Bewerbungen um Sommer- oder Winterspiele waren krachend und mitunter schmerzhaft früh gescheitert. Ein negatives Referendum in München und drei Landkreisen und Gemeinden etwa beendete 2013 jegliche Ambitionen auf Winterspiele 2022 jäh.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte im Vorfeld in seiner gewohnt forschen Art von einer "Vorentscheidung" gesprochen und ausgerufen: "Wenn es hier nicht klappt, dann wohl auch woanders nicht."

Nun besitzt der CSU-Politiker, der wie Münchens Oberbürgermeister Reiter und zahllose bayerische Sportgrößen von Uli Hoeneß über Felix Neureuther bis hin zu Jessica von Bredow-Werndl um das "OlympiJA" der Bevölkerung geworben hatte, ein weiteres Faustpfand: Die Olympia-Gegner, die kaum vorhersehbare Kosten bei überschaubarem gesellschaftlichem Nutzen anführten, sind augenscheinlich in der Minderheit. Die anderen Bewerber müssen dies erst einmal nachweisen.