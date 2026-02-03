- Anzeige -
- Anzeige -
Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026

Olympia 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo live: Eröffnungsfeier im Free-TV und Joyn-Stream

  • Aktualisiert: 05.02.2026
  • 13:04 Uhr
  • ran.de

Vom 6. bis 22. Februar 2026 finden in in Mailand und Cortina d'Ampezzo die Olympischen Winterspiele 2026 statt. ran gibt alle Informationen zur Eröffnungsfeier.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo stehen vom 6. bis 22. Februar 2026 auf dem Programm.

Die Wettbewerbe finden dabei an mehreren traditionsreichen Wintersportorten statt und bieten eine beeindruckende Kulisse zwischen Alpen, Dolomiten und italienischen Metropolen.

ran gibt die wichtigsten Informationen rund um die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026, die am 6. Februar im Milano San Siro Olympic Stadium stattfinden wird.

- Anzeige -
- Anzeige -
Olympia 2026 Mailand Cortina

Olympia 2026: Die Eröffnungsfeier am 06.02. ab 20:15 Uhr LIVE im Stream auf Joyn

Verfolge die Olympia-Eröffnungsfeier in Mailand kostenlos im Livestream auf Joyn.

- Anzeige -
- Anzeige -

Olympia 2026: Wann findet die Eröffnungsfeier statt?

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 im San Siro Stadion von Mailand beginnt am 6. Februar ab 20:15 Uhr und wird ungefähr bis 22:00 Uhr dauern.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Olympia 2026: Welche Stars treten bei der Eröffnungsfeier auf?

Bei der Eröffnungsfeier in Mailand sind eine Reihe von Stars angekündigt. So tritt der italienische Tenor Andrea Bocelli ebenso auf wie Mariah Carey und Laura Pausini.

Für Bocelli ist es eine Rückkehr auf die olympische Bühne, denn er trat auch schon bei den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin bei der Abschlussfeier auf.

Olympia 2026: Läuft die Eröffnungsfeier im Free-TV?

Ja! Die ARD überträgt die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 live. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr.

- Anzeige -

Olympia 2026: Die Eröffnungsfeier kostenlos auf Joyn sehen

Die ARD-Übertragung lässt sich auf jeden Fall kostenfrei auf Joyn streamen. Diese ist zudem auf der Sportschau-Website und auch in der Mediathek zu finden.

- Anzeige -

Olympia 2026 live: Gibt's einen Ticker zur Eröffnungsfeier in Mailand?

Einen Liveticker zur Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele gibt's wie gewohnt auf ran.de.

Auch interessant: Olympia 2026: Der aktuelle Medaillenspiegel

News und Videos zu Olympia
imago images 1072086127
News

"Beschissen": Curler schimpfen über olympisches Eis

  • 05.02.2026
  • 14:15 Uhr
Vance (hintere Reihe) wird vom US-Team begrüßt
News

US-Vizepräsident Vance in Mailand eingetroffen

  • 05.02.2026
  • 14:10 Uhr
VAL DI FIEMME, SWEDEN 20260204 Ebba Andersson trains for the start of the Olympics. *** The image is included in the SPORTS PACKAGE. For others PAYMENT IMAGE ** VAL DI FIEMME SWEDEN x10430x *** VAL...
News

Olympia-Skandal: Elfjähriger bei Kälte aus Bus geworfen

  • 05.02.2026
  • 14:08 Uhr
imago images 1071296881
News

Olympia 2026: Termine, Austragungsorte, Sportarten, Tickets und TV-Übertragung im Überblick

  • 05.02.2026
  • 13:03 Uhr
Medaillen für Olympia vorgestellt
News

Medaillenspiegel Olympia 2026: Wo steht Deutschland?

  • 05.02.2026
  • 12:57 Uhr
Leon Draisaitl traf zur Führung
News

Weikert verteidigt Wahl von Draisaitl: "Ein Star in Amerika"

  • 05.02.2026
  • 12:21 Uhr
Heraskewytsch engagiert sich fortwährend für die Ukraine
News

Ukrainer Heraskewytsch besorgt über Normalisierung des Krieges

  • 05.02.2026
  • 11:17 Uhr
imago images 1071516139
News

Olympia 2026: Deutschlands Medaillenchancen in den 16 Sportarten

  • 05.02.2026
  • 10:43 Uhr
Linus Strasser
News

Olympia 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo: Ski Alpin im Free-TV und im Joyn-Stream

  • 05.02.2026
  • 08:44 Uhr
Franziska Preuß
News

Olympia 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo: Biathlon im Free-TV und im Joyn-Stream

  • 05.02.2026
  • 08:44 Uhr