Und jetzt steht die Mannschaft im Halbfinale der Olympischen Spiele in Paris. Das von Bundestrainer Gordon Herbert ausgegebene Ziel, in drei Jahren drei Medaillen zu holen, wurde zunächst belächelt.

"Die Jungs in der Kabine, das sind alles meine Brüder", sagte Dennis Schröder nach der Gruppenphase in Lille. Es war nicht nur daher gesagt vom gebürtigen Braunschweiger.

Nicht, weil sie nicht gut genug wären, viel mehr weil die beste Auswahl an Spielern nicht gleichbedeutend mit dem besten Team sind. Das machte schon die Fußballer 2014 zum Weltmeister.

So souverän und dominant zurückzukommen, zeugt von einer Mannschaft, die zu 100 Prozent intakt ist - und nebenbei können die Jungs auch noch überragend Basketball spielen. Ein tiefer Dreier aus Curry-Range im letzten Viertel von Schröder ist bestes Zeugnis dafür. "Wir fangen uns gegenseitig auf, wenn es nicht läuft. Das macht ein gutes Team aus", konstatierte Moritz Wagner nach dem Spiel.

Doch die Deutschen blieben unheimlich cool und hielten an ihrem Plan fest. Bei den Timeouts wurde niemand laut, alle sprachen sich Mut zu. Und es wirkte: Danach outscorte Deutschland den nicht gerade niedrig gehandelten Gegner mit 72:47.

Und das zeigte sich auch am Anfang: Nach fünf Minuten stand es 4:16 aus deutscher Sicht. Eine mittelschwere Katastrophe, sowohl offensiv als auch defensiv.

Kanada und USA als ultimative Härtetests

Im Halbfinale wartet nun abermals Frankreich und nicht das favorisierte Kanada mit Top-Star Shai Gilgeous-Alexander. In der Vorrunde führten Schröder und Co. den Gastgeber phasenweise mit einer Gala-Vorstellung vor, doch unterschätzen wird dieses Team Wembanyama, Gobert und Co. definitiv nicht. Dafür wird Gordon Herbert sorgen.

Sollte Deutschland es bis ins Finale schaffen, geht es aller Voraussicht nach gegen den Endgegner im Olympischen Basketball: Die USA. Wer dort Favorit ist, ist relativ eindeutig. Doch chancenlos ist die Mannschaft gegen keinen Gegner mehr.

Denn eins ist sicher: Das beste TEAM hat eindeutig Deutschland.