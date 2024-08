Die Olympischen Spiele 2024 in Paris biegen auf die Zielgrade ein! Mit dem Liveticker von ran seid ihr bei allen Highlights live dabei.

Deutschen Medaillenchancen am 8. August: Ein historischn goldener Tag naht

Das passierte am Mittwoch: Deutsches Handball-Märchen und großer Box-Erfolg

17:30 Uhr: Machen es die deutschen Basketballer den 3x3-Basketballerinnen nach und ziehen ins Finale ein? Nach den gezeigten Leistungen aus der Gruppenphase und dem Viertelfinal-Sieg gegen Griechenland ist es den Männern um Dennis Schröder zuzutrauen. Dass sie Gegner Frankreich schlagen können, haben sie schon beim imposanten 85:71 in der Gruppenphase gezeigt.

18:00 Uhr: Auch für die Beachvolleyballer Clemens Wickler und Nils Ehlers ist das Finale drin. Gegen die norwegische Paarung Anders Berntsen Mol und Christian Sandlie Sörum müssen sie aber erneut an ihre Limit gehen.

19 Uhr: Für die deutschen Hockeyspieler geht es schon um Gold. Im ewig jungen Nachbarschaftsduell mit den Niederländern kann wirklich alles passieren. Olympiagold nicht ausgeschlossen.

20 Uhr: Eine Sensation wäre es hingegen, wenn die deutschen Tischtennisspielerinnen das Finale erreichen würden. Gegen Japan jedenfalls ist das Team nur Außenseiter.

ab 20 Uhr: In der Leichtathletik könnte es ein goldener Abend aus deutscher Sicht werden. Im Weitsprung der Frauen ist Malaika Mihambo Favoritin auf den Sieg. Speerwerfer Julian Weber hat mit seiner Qualifikationsweite von 87,76 Metern ebenfalls Gold-Ansprüche angemeldet.

ab 21 Uhr: Um Bronze geht es indes für Ringerin Annika Wendle. Nachdem sie ihr Halbfinale am Mittwoch deutlich gegen Lucia Yepez aus Ecuador verloren hat, steht am Donnerstag der Kampf um Platz drei an.