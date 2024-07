Olympia: Dennis Schröder und Anna-Maria Wagner sind Fahnenträger bei Olympia-Eröffnungsfeier

Wagner hingegen reagierte überrascht. "Ich habe damit gar nicht gerechnet, weil einfach die Konkurrenz sehr, sehr stark war", sagte die 28-Jährige. Sie könne "noch gar nicht richtig realisieren, dass ich es geworden bin". Dazu freue sie sich über die "schöne Wertschätzung für die letzten Jahre, für das ganze Leben, was man dem Sport untergeordnet hat".

"Das ist eine riesengroße Ehre für mich, die Fahne tragen zu dürfen", sagte Schröder: "Ich glaube, dass das auf jeden Fall in Deutschland auch ein Statement setzt, das als erster Dunkelhäutiger machen zu dürfen." Er wolle "Deutschland so geil wie möglich" präsentieren, "das ist ein Riesenereignis für uns alle sowie für mich und meine Familie."

Der Deutsche Olympische Sportbund am (DOSB) hat sich entschieden, die deutschen Fahnenträger für die Eröffnungsfeier bei den Olympischen Spielen in Paris stehen fest. Die Wahl fiel auf Basketball-Weltmeister Dennis Schröder und Judo-Weltmeisterin Anna-Maria Wagner.

Deutschland tritt bei den Olympischen Spielen in Paris mit einem der größten Aufgebote an. Die Fahne können bei der Eröffnungsfeier am Freitag aber nur zwei der Athleten tragen. Mittlerweile stehen die Namen fest.

Und weiter: "Alle sechs Kandidat*innen hätten die Wahl verdient gehabt. Für Anna-Maria und Dennis wird das am Freitag ein ganz besonderer Moment, das Team Deutschland bei einer einzigartigen Eröffnungsfeier anzuführen."

"Es war toll zu sehen, wie sehr sich die Athlet*innen für ihre Wahl eingesetzt haben und wie sie vor allem die Öffentlichkeit aktiviert haben. Wir hatten noch nie so einen großen Zuspruch", teilte DOSB-Präsident Thomas Weikert mit.

Schröder und Wagner werden mit dem Team D Teil der Schiffsparade auf der Seine sein. Auf den Tribünen am Ufer und auf den Brücken des Flusses werden mehr als 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Erstmals findet die Eröffnungsfeier nicht in einem Stadion statt.

Schröder und Wagner sind das zweite deutsche Fahnenträger-Duo bei Sommerspielen. Sie folgen auf Laura Ludwig (Beachvolleyball) und Patrick Hausding (Wasserspringen), die 2021 in Tokio die Fahne ins Olympiastadion getragen hatten.

Nick Weiler-Babb (Guard, Bayern München) Er wurde in Kanada geboren, wuchs in den USA auf und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Bei der Europameisterschaft 2022 gewann Weiler-Babb mit der DBB-Auswahl Bronze.

Moritz Wagner (Forward / Center, Orlando Magic) Der große Bruder von Franz Wagner spielte in der NBA bereits für die Los Angeles Lakers, die Washington Wizzards und die Boston Celtics, ehe es in Orlando zur Wiedervereinigung mit seinem Bruder kam. Er hat einen guten Distanzwurf, ist aber auch stark unter dem Korb.

Daniel Theis (Forward / Center, New Orleans Pelicans) Theis spielte zuletzt für die Los Angeles Clippers und unterzeichnete nun einen Vertrag in New Orleans. Bei der WM 2023 trumpfte er im Halbfinale gegen die USA mit 21 Punkten und sieben Rebounds auf.

Maodo Lo (Point Guard, Olimpia Milano) Lo galt lange als ein möglicher Kandidat für die NBA, wechselte aber stattdessen 2023 nach Italien. Er erzielte bei der WM 2023 in acht Einsätzen im Durchschnitt 6,6 Punkte.

Isaac Bonga (Guard, Bayern München) Bonga, dessen älterer Bruder Tarsis Bonga Fußballprofi beim Halleschen FC ist, spielte in der NBA bereits für die Los Angeles Lakers, die Washington Wizzards und die Toronto Raptors. Bonga erzielte im WM-Finale 2023 sieben Punkte.

Das deutsche Aufgebot für Olympia steht fest. Wie stark die Mannschaft ist, dürfte sich bereits beim Härtetest am 22. Juli gegen die USA ( ab 20:15 Uhr, live auf ProSieben MAXX und ran.de ) zeigen.zeigt den Kader der DBB-Auswahl für die Sommerspiele in Paris.

Basketball-Nationalmannschaft: Die 12 Männer für Olympia 2024 in Paris

Schröder über Fahnen-Ehre: "Würde ein Statement setzen"

Schröder hatte sich seit dem überraschenden WM-Titelgewinn im vergangenen Jahr auf den Philippinen offensiv um die tragende Rolle bei der Eröffnungsfeier beworben. "Dirk hat nur Gutes und Positives erzählt - und, dass es dein Leben verändert", sagte er zuletzt in Berlin.

"Deutschland mit meiner Herkunft, meine Mama ist aus Gambia, repräsentieren zu dürfen, würde ein Statement setzen - als Dunkelhäutiger die Fahne zu tragen", fügte er hinzu.

Allerdings stand zuletzt noch gar nicht fest, ob die deutschen Basketballer überhaupt an der Eröffnungsfeier teilnehmen. Das erste Spiel des olympischen Turniers in Lille gegen Japan steht bereits am Tag nach der Zeremonie um 13:30 Uhr auf dem Programm. Es würde spät werden, und zwischen Paris und Lille liegen rund 220 Kilometer oder zweieinhalb Stunden auf der Autobahn. Keine perfekte Vorbereitung auf ein Spiel.

"Wir sehen das alle sehr ähnlich: Die Feier gehört zum Besonderen der Olympischen Spiele, und wir wollen eigentlich alles mitnehmen. Aber das Spiel ist eben schon früh am nächsten Tag. Wir müssen uns jetzt entscheiden, müssen das noch ausdiskutieren", hatte Franz Wagner am Montagabend nach dem 88:92 (41:48) gegen die USA am ran-Mikrofon gesagt.