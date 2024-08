Femerling: Wichtige Veränderungen im Jugendbereich

ran: Patrick Femerling, die Herren im Halbfinale, die Damen im Viertelfinale, die 3X3 Damen holen Gold - was ist mit dem deutschen Basketball los? Oder ist das – auch in der Breite - gar keine große Überraschung mehr?

Patrick Femerling: Überraschung ist vielleicht das falsche Wort. Man hat über Jahre darauf hingearbeitet, dass die Leistungsdichte immer besser wird und dass man auch in der Jugendarbeit gute Ansätze verfolgt. Das trägt jetzt Früchte. Natürlich auch gepaart mit guten Spielerinnen- und Spieler-Generationen, die man hat. Und das passt dann einfach gut zusammen.

ran: Was sind Schlüsselfaktoren, dass es auf breiter Front jetzt so gut läuft?

Femerling: Es gab ein paar Veränderungen beim Jugend-Basketball in den letzten 15 Jahren und die haben in der Hinsicht sehr geholfen. Im Männerbereich sind das die Gründungen der Nachwuchs Basketball-Bundesliga (NBBL) und Jugend Basketball-Bundesliga (JBBL) 2006 und 2010. Dass man in dem Bereich eine Struktur hat, den Leistungssportgedanken und bestimmte Regularien auch für Bundesligisten, die bestimmte Trainerjobs haben müssen in der Jugend. Dass man den Profibereich auch ein bisschen mit in die Pflicht nimmt, weil es Jahre gab, in denen nur wenige Vereine diese Energie in die Nachwuchsarbeit gesteckt haben. Und das zahlt sich einfach immer mehr aus. Und im Frauen-Bereich war es die Arbeit der Vereine, aber auch von Stefan Möller, dem ehemaligen Bundestrainer für den Nachwuchsbereich. Er hat einen Riesenjob gemacht, hat sich da wirklich reingekniet, um die Talente zu identifizieren. Da müsste man aber in der Struktur vielleicht noch eine Liga dazwischenschieben, um die Damen-Bundesliga noch mehr aufzuwerten. Alba Berlin zeigt allerdings, dass man mit viel Energie und Willen auch mit vielen deutschen Spielerinnen viel machen kann.

ran: Was hat sich noch alles verbessert, dass sich der deutsche Basketball in der Weltspitze so nachhaltig etabliert und zudem so viele Talente hat? Immerhin wird bei Männern und Frauen von einer goldenen Generation gesprochen…

Femerling: Grundsätzlich ist es wichtig, dass Spieler groß herauskommen. Es ist super wichtig, dass man Vorbilder hat, wie Dennis Schröder, die Wagner-Brüder oder Satou Sabally. Und in dem Zusammenhang ist es essenziell, dass man die Begabung früher erkennt und dann die Förderung so aufsetzt, dass die Spielerinnen und Spieler sich wiederfinden und den nächsten Schritt gehen können. Da wurden vonseiten des Verbandes erfolgreich Maßnahmen getroffen, dass man Talente noch früher erkennt. Auf Vereinsseite und auf Verbandsseite wurde im Jugendbereich gute Arbeit geleistet, insbesondere von den Nachwuchs-Bundestrainern. Das sieht man jetzt bei Alain Ibrahimagic, der mit seiner U18 Europameister geworden ist. Du hast eine Mannschaft, die den Ball in den Korb schmeißen und hinten verhindern kann, dass was reingeht. Aber das muss ja trotzdem noch zusammengefügt werden und auch menschlich eine Basis haben. Von daher gehören sehr, sehr viele Komponenten dazu, die im Moment in Deutschland gut ineinandergreifen.