Olympia 2024: DFB-Frauen müssen sich strecken – auch für Bundestrainer Horst Hrubesch

Immer wieder lief Kanada die DFB-Frauen hoch an, weil sie gespürt haben, dass ihnen die Ideen mit dem Ball ausgingen. Häufig wich das Team von Horst Hrubesch auf die Flügel aus, meist lief man dann mit dem Kopf durch die Wand. Im Zentrum gab es keinen Zugriff mehr, in Ballbesitz fanden Spielerinnen kaum Anspielstationen.

Es war eine auf vielen Ebenen bezeichnende Szene. Deutschland, im zweiten Durchgang nicht fähig, den eigenen Spielaufbau auf die Reihe zu bekommen, schenkte den Ball in Person von Kathrin Hendrich leichtfertig her.

In der 71. Minute wäre der Olympia-Traum für Deutschland im Fußballturnier der Frauen beinahe beendet gewesen. In einer Druckphase der Kanadierinnen, die fast über die gesamte zweite Halbzeit der regulären Spielzeit andauerte, hatte Adriana Leon die Riesenchance zur Führung.

DFB-Frauen: Berger rettet den Olympia-Traum

So konnten sich die DFB-Frauen in die Verlängerung retten, in der es dann wieder Chancen auf beiden Seiten gab. Am Ende aber war es das Elfmeterschießen, das über die etwas glücklicheren Siegerinnen aus Deutschland entschied – und erneut Berger.

Die Torhüterin, erst kurz vor dem Turnier zur Nummer eins berufen, hielt zwei Elfmeter und verwandelte den entscheidenden selbst. Nach zwei schweren Patzern in der Gruppenphase rehabilitierte sich die 33-Jährige nicht nur, sondern avancierte zur Heldin des Abends.

Im Halbfinale geht es nun gegen die USA. Mit Blick auf die Leistung in der zweiten Halbzeit gegen Kanada und das erste Aufeinandertreffen mit den Amerikanerinnen in der Gruppenphase (1:4) ist es keine allzu steile These, dass sich die Deutschen gehörig strecken müssen, um ins Finale einzuziehen.