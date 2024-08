Olympia 2024 - DLV reagiert auf Riesen-Krach um Alicia Schmidt

Derweil ist die Situation in den sozialen Netzwerken so hitzig, dass die beiden Athleten sogar die Kommentar-Funktion einschränken mussten.

Wie der DLV in einer Stellungnahme verkündete, darf Luna Bulmahn nicht in der 4x400-Meter-Staffel der Damen starten. Jean Paul Bredau habe sich hingegen entschuldigt und darf im Einzelrennen über die 400-Meter-Distanz antreten.

Die deutsche 4x400-Meter-Mixed-Staffel hat am Mikrofon für deutlich mehr Wirbel als auf der Bahn gesorgt. Startläufer Jean Paul Bredau kritisierte indirekt, dass Social-Media-Sternchen Alica Schmidt anstelle seiner Freundin Luna Bulmahn laufen durfte. Nun hat der DLV Konsequenzen gezogen. Doch was genau steckt hinter dem Riesen-Krach in der deutschen Leichtathletik?

Damit kritisierte Bredau indirekt, dass anstelle von Social-Media-Sternchen Alica Schmidt eigentlich seine Freundin Luna Bulmahn hätte laufen sollen. Diese hat schließlich in diesem Jahr nach Eileen Demes (51,63 Sekunden) mit 51,72 Sekunden die zweitbeste deutsche Zeit stehen. Schmidt hingegen wurde in diesem Jahr lediglich mit 52,18 Sekunden gemessen.

Nach dem Vorlauf der deutschen Mixed-Staffel hatte sich Bredau kritisch über die Besetzung geäußert. "Es lag heute nicht an der Form, sondern daran, was davor passiert ist. Es sind Entscheidungen gefallen, denen nicht alle zugewilligt haben. Vom DLV wird ganz klar gesagt: 'Die schnellsten Vier sollen laufen.' Und das wurde anders entschieden", monierte der Langsprinter im Interview mit der "ARD".

Schmidt bestätigte im "ARD"-Interview "Unstimmigkeiten im Vorfeld", nahm das Team aber auch in die Pflicht. "Es gab im Vorfeld Unstimmigkeiten. Ich muss sagen, wir sind ein Team. Wir sollten zusammenhalten. Wir sollten darauf vertrauen, was die Trainer entscheiden und dementsprechend auch hier mental ready sein. Jeder bereitet sich hier drei Jahre darauf vor. Und wer dann hier steht und nicht voll hinter der Staffel steht - finde ich schwierig", schilderte sie.

Dieser hatte nach dem Bredau-Interview angekündigt, dass sich der DLV der Sache annehmen möchte. Es gehe darum, "die Fakten zu sammeln" und zu überblicken, "was die beiden sagen oder nicht sagen". Bugner zeigte sich aber mit dem gesamten Quartett unzufrieden. "Die vier mal vier war nicht so, dass ich entzückt bin", kritisierte er.

In einem offiziellen Statement hat der DLV klargestellt, wie im Falle der Mixed-Staffel nun verfahren wird. "Jean Paul Bredau hat sich entschuldigt und wird am Sonntagabend das Einzelrennen über 400 Meter bestreiten. Luna Bulmahn wird in der Staffel nicht eingesetzt", erklärte DLV-Vorstand Leistungssport Dr. Jörg Bugner. Damit bleibt Bulmahn ohne Olympia-Start, da sie sich im Gegensatz zu Bredau nicht für einen Einzelstart qualifizieren konnte. Bredau hingegen wird in der Staffel eingesetzt.

Zwar hat Bredau in all seinen Ausführungen Staffel-Kollegin Alica Schmidt nicht erwähnt, jedoch ist die Sachlage relativ klar. Der 400-Meter-Läufer moniert (indirekt), dass nicht nach Leistung, sondern wohl vielmehr nach anderen Gesichtspunkten entschieden wurde.

Hintergrund: Alica Schmidt ist zwar in ihrer sportlichen Leistungsfähigkeit keine Ausnahme-Athletin, dafür aber eine der populärsten und bekanntesten Sportlerinnen in Deutschland überhaupt. Auslöser war ein amerikanischer Blog, der Schmidt im Jahr 2017 als "heißeste Leichtathletin der Welt" tituliert hatte. Zahlreiche Medien sprangen auf den Zug auf und machten Schmidt zum Star.

Schmidt oder Bulmahn: Wer war in diesem Jahr wirklich besser?

Mit Blick auf die Saison-Bestzeit könnte man zum Schluss kommen, dass der DLV tatsächlich nicht nach Leistung entschieden hat, sondern nach "Glamour-Faktor".

Die Saison-Bestzeit von 51,72 Sekunden von Bulmahn liegt schließlich ganze 46 Hundertstel unter der von Schmidt (52,18 Sekunde), was noch nicht mal richtig knapp ist. Als zweitbeste Zeit hat Bulmahn aber lediglich eine 52,77 stehen, die sie bei den Deutschen Meisterschaften gelaufen war. Bei diesen war Schmidt mit ihren 52,18 Sekunden aber deutlich schneller.

Im DM-Vorlauf (52,70 Sekunden) und beim Meeting von Lugano (52,30) war sie ebenfalls unter der zweitbesten Bulmahn-Zeit in dieser Saison geblieben. Hinzu kommt, dass Schmidt bei der WM-Mixed-Staffel in Rom überzeugend konnte, ihre Teilstrecke laut "Bild"-Angaben in inoffiziellen 50,81 Sekunden absolvieren konnte. Außerdem war sie Teil des Staffel-Teams, das beim Quali-Wettkampf auf den Bahamas überhaupt erst das Olympia-Ticket lösen konnte.

Bulmahn konnte ihre Jahres-Bestzeit erst am 26. Juli im Rahmen eines Ausscheidungswettkampfs aufstellen. Schmidt selbst nahm an diesem nicht teil. Es ist also davon auszugehen, dass sie angesichts ihrer Vorleistungen ohnehin für die Mixed-Staffel gesetzt war und deswegen auf den Start verzichtete. Im direkten Duell zwischen Eileen Demes und Bulmahn setzte sich Demes in 51,63 Sekunden knapp durch.