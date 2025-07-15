Bleibt Marc-Andre ter Stegen beim FC Barcelona oder verlässt der Nationaltorhüter die Katalanen trotz langfristigen Vertrages doch noch vorzeitig? ran fasst die wichtigsten Entwicklungen im News-Ticker zusammen. Die Zukunft von Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen beim FC Barcelona ist weiterhin in der Schwebe. Der deutsche Nationaltorhüter steht noch bis zum 30. Juni 2028 bei "Barca" unter Vertrag. Der Kapitän soll den Klub jedoch entgegen seines Interesses eigentlich vorzeitig verlassen, um das Gehaltsbudget der Katalanen zu entlasten. Der spanische Top-Klub hat nach wie vor mit den Auflagen von La Liga zu kämpfen, die in akuten Problemen bei der Registrierung von Neuzugängen wie in den vergangenen Sommertransferfenstern mündeten. Eine Bankrolle und womöglich sogar eine Degradierung zur Nummer drei bei "Barca" kann sich die Nummer eins in der DFB-Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Jahr vor der WM 2026 jedoch eigentlich nicht erlauben. ran zeigt die neuesten News rund um ter Stegen im Ticker.

Anzeige

Anzeige

+++ 16. August, 14:15 Uhr: Nächste Überraschung um ter Stegen +++ Weniger als 24 Stunden vor dem ersten Ligaspiel gegen RCD Mallorca wurde der neue Stammkeeper des FC Barcelona, Joan Garcia, registriert. Der Neuzugang ist mittlerweile offiziell auf der Ligawebsite gelistet - mit der Rückennummer 13, die zuvor Inaki Pena gehörte. Die Rückennummer eins, die bislang der degradierte und verletzte Marc-Andre ter Stegen getragen hatte, wurde ebenfalls neu vergeben - und zwar an Pena. Der langzeitverletzte ter Stegen wird derweil ohne Nummer geführt. Die spanische Sportzeitung "Mundo Deportivo" wertet die Weitergabe der Nummer eins an Pena als Zeichen des Respekts gegenüber ter Stegen. Demnach soll der eigentlich schon aussortierte Keeper die prestigeträchtige Nummer so lange tragen, bis der Deutsche wieder zum Team dazustößt. Hintergrund ist wohl eine Regel der spanischen Liga. So ist der Tausch einer Rückkennummer während der Saison nicht möglich. Würde also Garcia mit der Nummer auflaufen, könnte er sie nicht mehr an den verletzten Kapitän zurückgeben. Übrigens: Die Nummer zwei hinter Garcia, Wojciech Szezsny, ist weiterhin nicht für den Spielbetrieb registriert.

Anzeige

Anzeige

+++ 13. August, 23:05 Uhr: La Liga stuft Marc-Andre ter Stegen als Langzeitverletzten ein +++ Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen ist von der spanischen Liga als Langzeitverletzter eingestuft worden. Wie der FC Barcelona am Mittwochabend bekannt gab, erfülle die Rückenverletzung des 33 Jahre alten Kapitäns die entsprechenden Kriterien. Im selben Zug kündigten die Katalanen an, "unverzüglich" die Registrierung des Torhüters Joan García vorzunehmen - am Samstag steht das erste Ligaspiel bei RCD Mallorca an. Möglich macht dies die Regelung, dass Barca bei einer Ausfallzeit des deutschen Keepers von mindestens vier Monaten 80 Prozent von dessen Gehalt für sogenannte Salary-Fairplay-Zwecke und somit für die Registrierung neuer Spieler verwenden darf. Ter Stegen hatte nach turbulenten Wochen erst am vergangenen Freitag sein Einverständnis erklärt, dass sein Verletzungsbericht an die Medizinische Kommission von La Liga weitergeleitet werden darf. Ohne diesen hatte die Liga nicht beurteilen können, wie schwer die Verletzung des Keepers ist. Der Klub hatte zuvor ein internes Disziplinarverfahren gegen ter Stegen eingeleitet. Durch seine Kooperation erhielt ter Stegen sein Kapitänsamt zurück, der Disput zwischen dem langjährigen Stammtorwart und dem Verein ist beendet. Ursprünglich hatte ter Stegen seine Ausfallzeit aufgrund der Operation mit "etwa drei Monaten" beziffert, damit hätte er nicht als Langzeitverletzter gegolten. Neuzugang García, der ter Stegen als Nummer eins bei den Katalanen ablösen soll, konnte wegen der finanziellen Probleme bislang noch nicht registriert werden.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 17. Juli, 11:30 Uhr: Neuer Interessent im Poker - Pep Guardiola lockt Ter Stegen +++ Nun soll der nächste Verein bei Marc-Andre ter Stegen vorstellig geworden sein. Laut der spanischen Sportzeitung "as" beschäftigt sich Manchester City mit dem deutschen Nationalspieler. Pep Guardiola sucht demnach nach einem neuen Torhüter, der die Nachfolge von Ederson antreten soll. Der Brasilianer ist nicht mehr unantastbar und wird mit einem Abgang in Richtung Saudi Arabien in Verbindung gebracht. Interessant: Der spanische Top-Trainer bemüht sich nicht erstmals um ter Stegen. Bereits 2017 gab es Gespräche zwischen dem Torhüter und Guardiola. Der 33-jährige Keeper entschied sich damals jedoch für einen Verbleib in Barcelona. Nun könnte die Situation jedoch anders aussehen: Ter Stegen möchte unbedingt zur WM 2026 als Nummer Eins. Ein Wechsel zu Manchester City könnte ihm mehr Spielzeit garantieren. Denn klar ist: In Barcelona wurde dem Champions-League-Sieger klar gemacht, dass er zukünftig nicht mehr im Tor stehen wird. Hansi Flick plant nicht mehr mit ter Stegen - die Katalanen würden ihn gerne verkaufen.

+++ 16. Juli, 10:50 Uhr: Lothar Matthäus wird deutlich - Marc-Andre ter Stegen "muss wechseln" +++ Lothar Matthäus hat dem Fußball-Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen zu einem Abschied vom FC Barcelona geraten. "Ter Stegen wird bei Barcelona meiner Meinung nach nicht mehr spielen. Er muss spielen, um seinen Traum von der WM zu erfüllen. Will er bei der WM dabei sein, muss er wechseln", sagte der deutsche Fußball-Rekordnationalspieler der Bild. Ter Stegen (33), dessen Vertrag bis 2028 läuft, ist unter Trainer Hansi Flick bei Barca nur noch die Nummer drei. Zuletzt hat er nicht mit der Mannschaft trainiert, was aber nicht an seiner Degradierung liegen soll. Medienberichten zufolge hat ter Stegen Rückenprobleme. "Ich verstehe ter Stegen: Er hat gute Leistungen geboten, ist Kapitän gewesen, hat sein Privatleben in Barcelona. Aber er muss das akzeptieren: Barcelona hat andere Ideen, andere Pläne", meinte Matthäus. Barcelona soll bereit sein, ter Stegens Vertrag per Abfindung in Höhe eines Jahresgehalts aufzulösen. Dann könnte er ablösefrei wechseln. Galatasaray, neuer Klub von DFB-Kollege Leroy Sane, gilt als stark interessiert. Eine Anfrage der AS Monaco soll ter Stegen abgelehnt haben, auch Klubs aus der Premier League und der Serie A sollen an ihm dran sein. Bundestrainer Julian Nagelsmann plant mit Blick auf die WM 2026 mit dem langjährigen Kronprinzen von Manuel Neuer eigentlich als Nummer eins. Ohne Spielpraxis dürfte er das Tor bei der Endrunde aber kaum hüten.

Anzeige

+++ 15. Juli, 13:30 Uhr: Marc-Andre ter Stegen trainiert nur individuell bei Barcas Vorbereitungsstart +++ Wie die "dpa" berichtet, hat Marc-Andre ter Stegen beim Trainingsauftakt der Katalanen eine Solo-Einheit absolviert. Der FC Barcelona selbst teilte mit, dass der Torhüter im Fitnessraum arbeitete und am Rande der Gruppe trainierte. Warum der deutsche Nationaltorhüter am Montagabend auf dem Campo Tito Vilanova, dem Trainingsgelände der Katalanen, nicht mit den anderen 35 Profis trainierte, erklärte der Verein nicht. Auch in spanischen Medien wurden keine Gründe für die Solo-Einheit genannt. Womöglich aufkommenden Gerüchten über ein Fernbleiben ter Stegens vom Mannschaftstraining aus persönlichen Gründen wurde damit der Wind aus den Segeln genommen. Markus Babbel über den FC Bayern: "Das würde ich Uli Hoeneß auch persönlich ins Gesicht sagen"

Regierung will Aufklärung: Heftige Vorwürfe nach Yamal-Party Im anhaltenden Vertragsstreit mit dem Routinier verwies der Klub aber auch direkt auf das erste Training des neuen Barca-Keepers und auserkorenen ter-Stegen-Nachfolgers Joan Garcia. Der 24-Jährige wechselte kürzlich von Stadtrivale Espanyol Barcelona zum FCB und soll fortan die Nummer eins werden. Kapitän ter Stegen soll den Klub verlassen, um sein üppiges Gehalt aus den Büchern zu bekommen. Für ter Stegen kommt erschwerend hinzu, dass Barcelona zuvor außerdem den Vertrag mit dem ehemaligen polnischen Nationaltorwart Wojciech Szczesny verlängert hat.

Anzeige

Internationale Transfergerüchte: Gianluigi Donnarumma im Fokus von Manchester CIty 1 / 14 © IMAGO/NurPhoto Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Paris Saint-Germain und Gianluigi Donnarumma konnten sich auf keinen neuen Vertrag einigen. Der italienische Nationaltorwart bestätigte bei Instagram das PSG-Aus: "Leider hat jemand entschieden, dass ich nicht mehr Teil der Mannschaft sein kann." Neben dem Interesse von Real Madrid und dem FC Bayern soll auch Manchester City um den 26-Jährigen werben. Laut Insider Fabrizio Romano soll Donnarumma kommen, wenn Ederson die City in Richtung Galatasaray verlassen sollte. © Getty Images Vitinha (Paris Saint-Germain)

Real Madrid könnte laut "Marca" wohl im Sommer 2026 einen Vorstoß bei PSG-Star Vitinha unternehmen. Demnach habe der 25-jährige Portugiese für diesen Zeitpunkt mit den Franzosen eine Absprache, für 90 Millionen Euro wechseln zu dürfen. Bei PSG steht Vitinha, der maßgeblich zum Champions-League-Sieg zuletzt beitrug, noch bis 2029 unter Vertrag. © IMAGO/Sportimage Alejandro Garnacho (Manchester United)

FC Chelsea bastelt am Kader für die nächste Saison. Nächstes Ziel: Alejandro Garnacho. Der Flügelspieler von Manchester United soll ein Preisschild von rund 80 Millionen Euro haben. Laut "The Atlhletic" sind sich Spieler und Chelsea einig – nun liegt es an United. Mit dem Verkauf könnten die Red Devils einen Großteil der Ablösesumme für Neuzugang Benjamin Sesko wieder einspielen. © IMAGO/ZUMA Press Wire Bradley Barcola (Paris Saint-Germain)

Der FC Liverpool ist in Shopping-Laune. Und hat dabei laut dem Transferexperten Fabrizio Romano den Pariser Stürmer Bradley Barcola ins Visier genommen. Um die Offensive nach Florian Wirtz und Hugo Ekitike weiter zu verstärken, sind die "Reds" wohl bereit PSG ein konkretes Angebot vorzulegen. Dieses liegt angeblich bei mindestens 100 Millionen Euro. Wie die "L'Equipe" berichtet, soll Barcola kommen, wenn der Deal um Alexander Isak (Newcastle United) platzt. © IMAGO/AFLOSPORT Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Der Vertrag von Robert Lewandowski läuft im kommenden Jahr aus. Dieser Umstand lockt zahlreiche Vereine an. Laut der "Mundo Deportivo" bemühen sich mehrere Klubs aus Saudi-Arabien um den Stürmer. Demnach soll ein Teil der Interessenten bereits bei dem Umfeld des Polen vorgefühlt haben. Zuletzt zeigte sich Lewandowski aber gewillt, in Barcelona zu bleiben. Auch der spanische Meister will ihn nicht zwingend abgeben - bei einem Mega-Angebot wäre man aber wohl bereit, Gespräche zu führen. © IMAGO/Sportsphoto Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Die spanische "AS" berichtet von einem möglichen Aus des deutschen Innenverteidigers bei den Königlichen. Der 32-Jährige ist noch bis zum 20. August Rot-gesperrt. Zudem läuft sein Vertrag im nächsten Sommer aus. Wie Neu-Coach Xabi Alonso zu ihm steht, bleibt abzuwarten. Mit Dean Huijsen und Raul Asencio hat der Verein in der Defensive bereits nachgebessert. Eine mögliche Vertragsverlängerung soll wenn überhaupt zum Ende der Saison Thema werden. Es bahnt sich eine Hängepartie an. © IMAGO/NurPhoto Stefan Ortega (Manchester City)

Die Zeit von Stefan Ortega bei Manchester City scheint sich dem Ende zuzuneigen. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der Premier-League-Klub dem deutschen Torhüter mitgeteilt, dass er den Verein verlassen darf. Kurz davor stellten die Cityzens James Trafford offiziell vor. Der Keeper, der vom FC Burnley kommt, nimmt den Platz von Ortega ein. Für den bedeutet das, dass er sich wohl nach einem neuen Klub umschauen muss. ... © IMAGO/News Images Stefan Ortega (Manchester City)

Der Vertrag des 32-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus. Die ersten Vereine sollen sich bereits um den Torhüter bemühen. Laut "Sky" buhlen drei Klubs aus der Premier League um Ortega - auch Fenerbahce Istanbul soll demnach Interesse angemeldet haben. Der türkische Topklub soll sich sogar bereits in konkreten Gesprächen mit dem Champions-League-Sieger befinden. © 2025 Getty Images Alexander Isak (Newcastle United)

Der FC Liverpool rüstet mit den Transfers von Florian Wirtz, Hugo Ekitike oder Jeremie Frimpong ordentlich auf. Auch der ehemalige BVB-Spieler Alexander Isak wird seit Wochen laut Medienberichten umworben. Doch jetzt haben die Engländer einen finanzstarken Konkurrenten erhalten. Laut der "Sun" steigt der Saudi-Klub Al-Hilal in das Werben um den Stürmer ein. Demnach ... © 2025 Getty Images Alexander Isak (Newcastle United)

... bietet der Verein Isak ein Gehalt von unglaublichen 36 Millionen Euro pro Jahr - netto. Damit würde er zum fünftbestbezahlten Spieler der Welt aufsteigen. Direkt hinter Sadio Mane, Karim Benzema, Riyad Mahrez und Cristiano Ronaldo. Dazu bekäme der 25-jährige Schwede einen Privatjet zur Verfügung, sowie eine Villa mit Vollzeitmitarbeitern und Chauffeur. Ein monatliches Taschengeld von 130.000 Euro gibt es obendrauf - für persönliche Ausgaben. Isak selbst soll aber Liverpool priorisieren. Die Ablöse könnte laut "Daily Mail" bei 177 Millionen Euro liegen. © 2025 Getty Images Jules Kounde (FC Barcelona)

Nach dem Abgang von Kyle Walker nach Burnley will Manchester City wohl einen Rechtsverteidiger verpflichten. Coach Pep Guardiola blickt dafür laut "ESPN" und "RMC" zu Ex-Klub FC Barcelona. Im dortigen Team von Hansi Flick soll Jules Kounde von den Citizens als mögliches Transferziel ausgemacht worden sein. Eine offizielle Anfrage gibt es den Berichten nach bislang aber noch nicht. Koundes Vertrag bei den Katalanen läuft noch bis 2027. © IMAGO/Pro Sports Images Tino Livramento (Newcastle United)

Manchester City plant wohl bereits den nächsten Mega-Transfer für den Sommer. Einem Bericht von "The Times" zufolge, wollen die Cityzens Tino Livramento verpflichten. Demnach plant der englische Top-Klub ein Angebot in Höhe von 75 Millionen Euro. Vor allem Pep Guardiola soll großer Fan von dem U21-Europameister sein. Bei den Magpies entwickelte sich der Rechtsverteidiger zum Stammspieler und Leistungsträger. © 2024 Getty Images Renato Veiga (FC Chelsea)

Der angeblich an Renato Veiga interessierte FC Bayern bekommt laut Fabrizio Romano wohl heftige Konkurrenz. Demnach soll Atletico Madrid nicht nur in den Poker um den Verteidiger vom FC Chelsea eingestiegen sein, sondern sich sogar in der Pole Position befinden. Veiga soll demnach sehr interessiert an einem Wechsel nach Spanien sein, Atletico habe dem Bericht nach schon ... © 2025 Getty Images Renato Veiga (FC Chelsea)

... Kontakt mit dem Management des 21-Jährigen aufgenommen. Der FC Chelsea fordert für Veiga wohl eine Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro. Zuletzt verliehen die Londoner das Abwehrtalent in die Serie A zu Juventus Turin. Für die "Alte Dame" kam der Portugiese zu 15 Pflichtspiel-Einsätzen.

Anzeige

+++ 13. Juli, 13:00 Uhr: Marc-Andre ter Stegens Situation wird für Julian Nagelsmann zum Problem +++ Julian Nagelsmann hat seinen Willen bekommen, wenn auch mit reichlich Verzögerung. Doch das Gespräch zwischen Hansi Flick und der deutschen Nummer 1 Marc-Andre ter Stegen, das der Bundestrainer bereits vor Wochen dringend angemahnt hatte, verlief offenbar so gar nicht nach Nagelsmanns Wunsch: Trainer Flick soll ter Stegen mitgeteilt haben, dass er beim FC Barcelona nur noch die Nummer 3 ist, und das ist auch für Nagelsmann ein großes Problem. Ter Stegen ist fester Bestandteil seiner Planungen für die WM 2026 - als Nummer 1. Der Bundestrainer will sicher nicht mit einem Ersatztorwart ohne Spielpraxis nach dem fünften Stern greifen. Für den früheren Nationalkeeper Rene Adler ist deshalb klar: Ter Stegen kann es sich "schlicht und ergreifend nicht erlauben", bei Barca zu bleiben. Doch genau das scheint er vorzuhaben. Am Sonntagmorgen trat der 33-Jährige mit Geburtstagskind Lamine Yamal (18) und dem erblondeten Robert Lewandowski zu Leistungstests beim Saisonauftakt an. Das katalanische Blatt "Sport", das wie "Mundo Deportivo" von der Degradierung berichtet hatte, schrieb von einer "heiklen Situation" nach dem "ehrlichen Gespräch im Trainingszentrum" zwischen Flick und ter Stegen. Flick soll dem Torwart dabei mitgeteilt haben, dass er Neuzugang Joan Garcia und Ersatzmann Wojciech Szczesny vorzieht - für Adler ein Unding. Es sei "schade", dass ein verdienter Spieler wie ter Stegen, der Kapitän und seit 2014 im Verein ist, "nicht mehr die Chance bekommt, um seine Nummer eins zu kämpfen", sagte er bei "Sky". Stattdessen versuche Barca, ter Stegen "herauszudrängen". Das sei "unglaublich bitter" und zeuge wieder einmal von schlechtem Stil. Und jetzt? Ein Angebot von Champions-League-Teilnehmer AS Monaco soll ter Stegen laut "Mundo Deportivo" bereits ausgeschlagen haben. Als andere mögliche Ziele gelten Manchester City, Manchester United, Inter Mailand oder Galatasaray Istanbul. Doch ter Stegen will von Flucht offenbar nichts wissen. Noch im Juni hatte er im Kreise der Nationalmannschaft betont: "Ich weiß, dass ich nächstes Jahr in Barcelona bin. Ich freue mich extrem auf die kommende Saison, weil wir eine tolle Mannschaft haben, die jung, dynamisch und hungrig ist. Es ist keine Situation entstanden, über die man reden müsste." Das war allerdings vor der Verpflichtung von Garcia von Stadtrivale Espanyol und der Vertragsverlängerung mit Szczesny. Ter Stegen möchte Barcelona jedoch auch aus privaten Gründen nicht verlassen: Dort leben seine beiden Kinder, zudem ist seine neue Freundin Ona Sellares Katalanin. Barca soll bereit sein, ihm den Abschied mit einer Abfindung in Höhe eines Jahresgehalts und der Auflösung seines bis 2028 laufenden Vertrages zu erleichtern. Es dürfte weitere Gespräche geben - vermutlich ganz im Sinne von Nagelsmann.

Anzeige

Bundesliga-Transfergerüchte - Eintracht Frankfurt: Vereinslegende vor dem Absprung? 1 / 10 © Sportimage Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Paukenschlag bei der SGE: Nach Informationen von "Le Parisien" steht Kevin Trapp offenbar kurz vor einem Wechsel zum Ligue-1-Aufsteiger Paris FC. Brisant: Trapps Verlobte lebt in Paris, der Keeper verbrachte seine freien Tage zuletzt regelmäßig dort. Für Eintracht Frankfurt wäre ein Abgang heikel, denn Ersatzmann Kauã Santos befindet sich nach seinem Kreuzbandriss noch in der Reha und wird zum Saisonstart voraussichtlich nicht zur Verfügung stehen. © Offside Sports Photography Amine Adli (Bayer 04 Leverkusen)

Der Ausverkauf bei Bayer Leverkusen ist noch nicht beendet: Nach Jonathan Tah, Florian Wirtz, Granit Xhaka, Lukas Hradecky und Jeremie Frimpong steht nun auch Amine Adli vor einem Wechsel. Wie der "kicker" berichtet, soll der AFC Bournemouth rund 30 Millionen Euro für den Linksfuß bieten, der unter Neu-Trainer Erik ten Hag nicht auf seiner Wunschposition zum Einsatz kommt. Mit Ernest Opoku hat die Werkself bereits potentiellen Ersatz verpflichtet. © IMAGO/Action Plus Fabio Vieira (FC Arsenal)

VfB Stuttgart sucht nach einem Nachfolger für Enzo Millot, der kurz vor einem Wechsel zu Al-Ahli steht. Dabei soll man sich auch mit Fabio Vieira beschäftigen, wie "sky" berichtet. Demnach hat sich der VfB bei Arsenal nach dem Preis und den finanziellen Modalitäten umgehört. Gespräche oder konkrete Verhandlungen zu dem Portugiesen gab es aber wohl noch keine. Dem Bericht zufolge haben die Schwaben noch weitere Alternativen für das offensive Mittelfeld auf dem Radar. © PsnewZ Clement Akpa (AJ Auxerre)

Bei Eintracht Frankfurt läuft nach dem Abgang von Tuta zu Al-Duhail die Suche nach einem Nachfolger für den Brasiilaner. Laut "L’Equipe" sollen die Hessen deshalb Interesse an Clement Akpa von AJ Auxerre haben. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger hat beim Ligue-1-Klub noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027, lief in der zurückliegenden Saison 31 Mal für den früheren Meister auf. © IMAGO/osnapix Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt)

Nachdem Tuta die Eintracht bereits in Richtung Katar verlassen hat, droht nun wohl auch der Abgang von Aurele Amenda. Laut einem "Bild"-Bericht zeigt der FC Turin vermehrt Interesse an dem Verteidiger aus Frankfurt. Demnach sollen die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten sein. Die Ablöse beläuft sich wohl auf elf Millionen Euro. Der Transfer würde durchaus überraschend kommen: Erst zum Vorbereitungsstart prophezeite Dino Toppmöller dem Schweizer eine "größere Rolle" in der neuen Saison. © IMAGO/Ulmer/Teamfoto Min-jae Kim (FC Bayern München)

Die Zukunft von Min-jae Kim bleibt wohl weiterhin ungewiss. Dem "Kicker" zufolge gehört der Innenverteidiger zu den Abgangskandidaten beim FC Bayern München. Ein Verkauf könnte sich aber als schwierig herausstellen, da das Gehalt des Südkoreaners viele Interessenten abschrecken soll. Zudem fordern die Münchner laut dem Bericht eine hohe Ablöse für Kim. Sollte der 28-Jährige dennoch gehen, wird der deutsche Rekordmeister wohl selbst noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv. © IMAGO/Icon Sportswire Sacha Boey (FC Bayern München)

In der Personalie Sacha Boey scheint es beim FC Bayern wohl zu einem Umdenken gekommen zu sein. Laut dem "Kicker" denkt man nun doch über einen Verbleib des Rechtsverteidigers nach. Intern scheint es aber Uneinigkeiten zu geben. Demnach soll sich Vincent Kompany immer mehr mit dem Franzosen anfreunden. Max Eberl bezeichnete die Situation auf der Rechtsverteidiger-Position jedoch als Luxus. Zuletzt waren sowohl Galatasaray Istanbul als auch Olympique Marseille interessiert - mittlerweile ist die Lage aber ruhig. © IMAGO/Sportfoto Rudel Paul Wanner (FC Bayern München)

Die Zukunft von Paul Wanner bleibt weiterhin fraglich - sowohl eine Leihe als auch ein Verbleib in München sind möglich. Eine Chance, die andere Vereine wittern - so offenbar auch Borussia Mönchengladbach. Laut "Bild" sollen sich die Fohlen um den Youngster bemühen. Demnach soll es bereits zu einem Treffen am Tegernsee zwischen Bayern-Sportvorstand Max Eberl und Gladbach-Sportchef Roland Virkus gekommen sein ... © IMAGO/Revierfoto Paul Wanner (FC Bayern München)

Nach der Verletzung von Jamal Musiala bleibt es jedoch fraglich, ob der deutsche Rekordmeister sein Talent verleiht. Falls ja, erwartet die Borussia eine ordentliche Konkurrenz - vor allem aus der Bundesliga. Neben Werder Bremen und dem VfB Stuttgart soll aber wohl auch die PSV Eindhoven ein Auge auf Wanner geworfen haben. © IMAGO/Buzzi Rafael Leao (AC Mailand)

Lange wurde Rafael Leao mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, zuletzt gab es aber keine Diskussionen um den Stürmer-Star der AC Mailand beim Rekordmeister. Das bestätigte auch Uli Hoeneß Anfang Juli. Doch für Leao scheint das Thema noch nicht erledigt zu sein. Der Stürmer will einem "Sportbild"-Bericht zufolge weiterhin nach München. Ein Angebot aus Saudi-Arabien lehnte er ab, da er weiterhin auf höchstem Niveau spielen will.

Anzeige