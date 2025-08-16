DFB-Pokal: TSG Hoffenheim schlägt Hansa Rostock souverän

Bundesligist TSG Hoffenheim ist erfolgreich in die Mission Neuanfang gestartet. Die runderneuerten Sinsheimer setzten sich im DFB-Pokal beim Drittligisten Hansa Rostock mit 4:0 (1:0) durch, Trainer Christian Ilzer bot gleich sieben neue Spieler von Beginn an auf. Mit Wouter Burger (37.) und sorgte einer von ihnen für die Führung, der junge Hoffnungsträger Max Moerstedt (71./86.) und Fisnik Asllani (83.) sorgten für die Entscheidung.

Spielerisch stockte es noch hier und da bei Hoffenheim, das in der vergangenen Spielzeit lange um den Klassenerhalt bangen musste. Den Schwung aus der Vorbereitung ohne eine einzige Niederlage, in der zuletzt ein imposantes 8:0 gegen den französischen Erstligisten FC Metz gelang, zeigte der Favorit zunächst nur teilweise.

