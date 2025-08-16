erste runde
DFB-Pokal: TSG Hoffenheim schlägt Hansa Rostock souverän
Bundesligist TSG Hoffenheim ist erfolgreich in die Mission Neuanfang gestartet.
Die runderneuerten Sinsheimer setzten sich im DFB-Pokal beim Drittligisten Hansa Rostock mit 4:0 (1:0) durch, Trainer Christian Ilzer bot gleich sieben neue Spieler von Beginn an auf. Mit Wouter Burger (37.) und sorgte einer von ihnen für die Führung, der junge Hoffnungsträger Max Moerstedt (71./86.) und Fisnik Asllani (83.) sorgten für die Entscheidung.
Das Wichtigste in Kürze
Spielerisch stockte es noch hier und da bei Hoffenheim, das in der vergangenen Spielzeit lange um den Klassenerhalt bangen musste.
Den Schwung aus der Vorbereitung ohne eine einzige Niederlage, in der zuletzt ein imposantes 8:0 gegen den französischen Erstligisten FC Metz gelang, zeigte der Favorit zunächst nur teilweise.
Hoffenheim-Führung aus dem Nichts
Die Gastgeber gingen mit dem Selbstvertrauen von vier Punkten aus den ersten zwei Drittligaspielen in die Partie und verteidigten ordentlich.
Burger traf für Hoffenheim quasi aus dem Nichts, aus dem Gedränge im Rostocker Strafraum stocherte er den Ball in die Ecke. In der Folge setzten die Gäste den Gegner meist in der eigenen Hälfte fest, ohne die ganz großen Chancen zu kreieren.
Die vereinzelten Vorstöße der Rostocker blieben ohne Gefahr. Erst beim Schuss von Benno Dietze (65.) wurde es mal brenzlig - aber Neuzugang Bernardo blockte. Kurz darauf traf Moerstedt aus kurzer Distanz zur Vorentscheidung. Asllani erhöhte, nachdem Hansa zuvor die Großchance zum Anschluss vergeben hatte.