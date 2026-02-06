Olympia LIVE: Entscheidung im Slalom der Männer - der Tag im Liveticker

Curling (M): Großer Punktgewinn wird verhindert Die junge deutsche Mannschaft setzt Schweden weiter unter Druck. Im vierten End gelingt es den Skandinaviern nur, einen Stein zu schreiben. Damit gleichen sie zum 2:2 aus. Im fünften End hat nun wieder das deutsche Team den Vorteil des letzten Steins und damit die Chance, erneut vorzulegen. Großbritannien hat sich derweil gegen Norwegen ein Zweierhaus gesichert und liegt nun mit 2:1 knapp in Führung. Italien hat gegen China auf 2:4 verkürzt.

Curling (M): Blick auf die anderen Partien Neben dem deutschen Team läuft es derzeit vor allem für China richtig gut. Die Mannschaft punktet in allen drei gespielten Ends und führt gegen Italien klar mit 4:0. Zwischen Kanada und Tschechien steht es nach drei Ends 3:0 für die Kanadier. Deutlich defensiver verläuft dagegen das Duell zwischen Großbritannien und Norwegen. Dort sind bislang nur wenige Steine ins Haus gekommen, nach drei Ends führt Norwegen knapp mit 1:0.

Curling (M): Deutschland mit Zweierhaus Deutschland nutzt den Hammer im dritten End optimal und holt sich ein Zweierhaus. Mit zwei Punkten drehen die Deutschen das Spiel und gehen mit 2:1 in Führung gegen Schweden. Entscheidend ist der letzte Stein von Marc Muskatewitz: Mit einem präzisen Double Take-out räumt er den schwedischen Stein aus dem Haus und legt den Weg für zwei deutsche Zähler frei.

Curling (M): Deutsches Team verhindert viele Punkte Schweden kommt im zweiten End nur mit einem Stein ins Haus und kann den Vorteil nicht zu einem großen Vorsprung nutzen. Deutschland verteidigt stark, sodass die Schweden keine klare Chance auf mehrere Punkte bekommen. Damit wechselt der Hammer: Deutschland erhält nun den letzten Stein im kommenden End und die Chance, selbst Druck aufzubauen und das Spiel auszugleichen. Die Partie bleibt damit weiterhin eng und taktisch geprägt. Deutlicher sieht es nach zwei Ends im Spiel zwischen Kanada und Tschechien mit 2:0 aus. Auch China hat sich gegen Italien mit 3:0 einen Vorteil verschaffen können.

Ski Alpin (M): Schweiz holt nächstes Alpin-Gold! Was für ein Showdown im Slalom! Loïc Meillard legt noch einmal alles hinein, drückt die Laufbestzeit weiter nach unten und zeigt, dass auf dieser Piste bis zum letzten Fahrer alles möglich ist. Im Ziel reißt der Schweizer die Arme hoch und jubelt über eine sichere Medaille. Doch welche Farbe wird es? Gold oder Silber? Die Entscheidung liegt nun bei Atle Lie McGrath. Der Norweger steht als letzter Fahrer oben und dann kommt es zum großen Drama: Schon früh im Lauf fädelt er ein und scheidet aus. Damit geht er komplett leer aus. Meillard krönt sich damit zum Olympiasieger und unterstreicht einmal mehr die Dominanz der Schweizer. Im fünften Männer-Wettbewerb holen sie bereits ihr viertes Gold. Fabio Gstrein fährt auf Rang zwei, Henrik Kristoffersen sichert Norwegen immerhin noch Bronze. Für McGrath ist der Moment dagegen kaum zu verkraften. Sichtlich frustriert schnallt er die Skier ab und verschwindet abseits der Piste. Jetzt will er erst einmal allein mit seinen Emotionen sein.

Ski Alpin (M): Gstrein übernimmt Führung und holt Medaille Einer nach dem anderen beißen sich die Konkurrenten an Henrik Kristoffersen die Zähne aus. Der Norweger bleibt lange in Führung und sieht schon wie ein sicherer Medaillengewinner aus. Doch dann wird er doch noch vom Thron gestoßen. Fabio Gstrein legt einen überragenden Lauf hin, unterbietet sogar die Bestzeit von Kristoffersen und übernimmt mit einem satten Vorsprung von 0,78 Sekunden die Spitze. Damit hat der Österreicher die Medaille bereits sicher, denn nur noch zwei Konkurrenten stehen oben.

Ski Alpin (M): Kristoffersen geht an die Eins Für Clément Noël ist das olympische Rennen schon früh beendet. Der Franzose fädelt ein und scheidet aus – ein bitteres Aus für einen der Mitfavoriten. Kurz darauf muss auch ein Österreicher seine Medaillenhoffnungen begraben. Marco Schwarz bringt seinen Lauf zwar ins Ziel, kommt aber nur auf Rang fünf. Dann setzt Henrik Kristoffersen ein echtes Ausrufezeichen. Der Norweger fährt clever, bleibt dennoch voll auf Angriff und brennt eine echte Hammerzeit in den Schnee. Am Ende stehen 0,89 Sekunden Vorsprung und die Laufbestzeit im zweiten Durchgang zu Buche. Reicht das für eine Medaille? Fünf Fahrer stehen noch oben und können ihm diesen Platz streitig machen.

Curling (M): Nuller-End zum Auftakt Im Spiel zwischen Schweden und Deutschland endet das erste End ohne Punkte. Am Ende der Runde liegt kein Stein im Haus, es bleibt also beim Nuller-End. Der Hammer geht damit an die schwedische Mannschaft. Für das deutsche Team um Skip Marc Muskatewitz ist ein Sieg heute fast Pflicht, wenn man im Turnierverlauf noch ein Wort im Kampf um die Halbfinalplätze mitreden will.

Ski Alpin (M): Tanguy Nef führt vor den letzten Acht In Bormio geht es in die finale Phase und wir haben vor den letzten acht Startern einen neuen Führenden. Tanguy Nef liefert einen soliden Run ab und setzt sich 0,11 Sekunden vor Solberg. Doch wird das am Ende für eine Medaille reichen? Dafür könnte der Vorsprung zu wenig sein.

Ski Alpin (M): Straßer scheitert hauchdünn am Norweger Jetzt richtet sich der Blick auf Linus Straßer. Was kann der Deutsche gegen Eirik Solberg aus Norwegen ausrichten, der sich zuvor mit 0,49 Sekunden an die Spitze gesetzt hat? Straßer startet stark, nutzt den Rhythmus im oberen Abschnitt und liegt zwischenzeitlich fast sechs Zehntel in Front. Doch dann schleicht sich auch bei ihm ein kleiner Fehler ein. Im flachen Zielhang fehlt die Geschwindigkeit, um das wieder gutzumachen. Die große Chance auf die Führung ist dahin. Im Ziel fehlen dann knappe vier Hundertstel zur Bestzeit.

Ski Alpin (M): Iten geht an die Spitze Im Slalom geht es jetzt Schlag auf Schlag, mit jedem Fahrer wechselt aktuell die Spitzenposition. Matthias Iten setzt sich mit 0,35 Sekunden Vorsprung an die Spitze. Ganz sauber war sein Lauf allerdings nicht, da haben sich ein paar kleine Fehler eingeschlichen. So wird es auf jeden Fall spannend, wozu diese Leistung reichen wird, denn klar ist auch, die Piste wird mit jedem Starter schlechter werden.

Ski Alpin (M): Die Leistungskurve steigt an Jetzt nimmt der Slalom richtig Fahrt auf. Die ersten Topfahrer aus dem Weltcup sind im Ziel, und vorne tut sich etwas. Daniel Yule aus der Schweiz setzt ein Ausrufezeichen und übernimmt mit 0,58 Sekunden Vorsprung auf Dave Ryding die Führung. Für den Briten könnte es heute sogar der letzte Lauf seiner langen Karriere gewesen sein.

Curling (M): Nächste Session der Männer Die deutschen Curler sind um 14:05 Uhr im nächsten Gruppenspiel gegen Schweden gefordert. Mit zwei Siegen aus fünf Spielen rangiert Deutschland auf Rang sieben. Ein Sieg gegen die bisher nur einmal siegreichen Schweden ist also Pflicht, um Rang vier und das Halbfinale nicht aus den Augen zu verlieren. Parallel trifft Großbritannien auf Norwegen, Tschechien auf Kanada und Italien auf China.

Ski Alpin (M): Führung für Andorra Übrigens schneit es überhaupt nicht mehr in Bormio, entsprechend herrscht deutlich bessere Sicht. Diese nutzt gerade Cornella Guitart Xavier für sich. Der Mann aus Andorra zeigt eine richtig gute Leistung, fährt mit Laufbestzeit eine Sekunde raus.

Ski Alpin (M): Chile auf der Eins Die olympische Party auf dem Slalomhang geht weiter! Mittlerweile hat Tomas Holscher aus Chile die Führung übernommen und damit für den nächsten Gänsehautmoment gesorgt. Ein paar Slalom-Exoten folgen nun noch, ehe es dann mit Dave Ryding und Daniel Yule so langsam in den Kampf um die Topplatzierungen geht.

Ski Alpin (M): Olympia pur Als erster Athlet darf sich Jon Erik Sigurdsson zeigen. Der Isländer kommt bei nun wieder deutlich besseren Bedingungen sauber durch, strahlt im Ziel über das ganze Gesicht und lässt sich feiern. Noch spezieller wird es dann beim zweiten Fahrer, denn Richardson Vianos Qualifikation für dieses Finale ist an sich schon eine Sensation. Der Mann aus Haiti kommt auch ins Ziel und kann sein Glück gar nicht fassen. Was für eine Story!

Ski Alpin (M): Zweiter Lauf Auf der Pista Stelvio hat sich diesmal Romain Velez als Kurzsetzer betätigt. Der französische Trainer hat 72 Tore gesteckt, die den Weg vom Start in 1.432 Metern Höhe hinunter ins Ziel auf 1.229 Metern weisen. Die Top 30 des ersten Durchgangs starten in umgekehrter Reihenfolge. Jon Erik Sigurdsson aus Island darf eröffnen!

Ausblick Was kommt heute noch? Nach dem Slalom der Männer ab 13:30 Uhr sind ab 14:05 Uhr wieder die Curler gefordert. Deutschland trifft im nächsten Gruppenspiel auf Schweden und braucht dringend einen Erfolg, um die Chance aufs Halbfinale offenzuhalten. Am Nachmittag steigt das erste Eishockey-Halbfinale der Frauen zwischen den USA und Schweden. Den Finalgegner ermitteln dann ab 21:10 Uhr Kanada und die Schweiz. Ab 19 Uhr gibt es deutsche Medaillenchancen im Monobob-Finale der Frauen und im Super-Team-Skispringen der Männer und um 19:30 Uhr steigt das Big-Air-Finale der Freestylerinnen. Um 20 Uhr sind die Augen auf das deutsche Eiskunstlaufpaar Hase/Volodin gerichtet, das vor der abschließenden Kür auf Goldkurs liegt.

Mittagspause Aktuell gönnen die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo eine kleine Verschnaufpause. Derweil laufen keine Wettbewerbe und es darf beim Mittagessen über alles gesprochen werden, was heute schon passiert ist und noch ansteht. Das nächste Highlight wird dann ab 13:30 Uhr die Entscheidung im alpinen Slalom der Männer, wo nach dem ersten Run der Norweger Atle Lie McGrath vor dem Schweizer Loïc Meillard und Fabio Gstrein aus Österreich führt.

Bob (M): Lochner baut die Führung aus! Johannes Lochner ist einfach auf den Punkt voll da! Auch im zweiten Lauf startet der deutsche Bobpilot mit seinem Anschieber Georg Fleischhauer stark, nimmt sofort Fahrt auf und fährt einmal mehr viel sauberer als die Konkurrenz! Wieder gelingt Lochner die beste Laufzeit und der Vorsprung auf Platz zwei beträgt nun schon acht Zehntel! Auf dem Silberrang rangiert nun Francesco Friedrich, der die Positionen mit Adam Ammour getauscht hat. Zur Halbzeit sind also weiter alle Medaillen in deutscher Hand!

Shorttrack: Zweites Gold für Velzeboer! Was für ein Auftritt! Xandra Velzeboer hatte sich bereits über die 500 Meter zur Olympiasiegerin im Shorttrack gekrönt und ist nun auch über die doppelte Distanz nicht zu schlagen! Im 1000-Meter-Finale zwingt die Niederländerin Courtney Sarault aus Kanada (Silber) und die Südkoreanerin Gilli Kim (Bornze) knapp in die Knie und holt erneut Gold! Italiens Arianna Fontana geht diesmal leer aus!

Bob (M): Ammour diesmal mit Problemen Alle sprechen vom Duell Lochner gegen Friedrich. Aber was macht Adam Ammour? Der Europameister startet mit 4,79 Sekunden ebenso schnell wie Friedrich, lässt aber dann gleich was liegen und nimmt zu spät Rhythmus auf. Der nötige Speed fehlt und der Rückstand summiert sich bis auf 0,44 Sekunden.

Bob (M): Friedrich legt vor Francesco Friedrich legt in seinem zweiten Lauf mit einer starken Startzeit los und findet nach einem kleinen Patzer zu Beginn gut rein. Der Speed ist hoch, die Kurven sitzen und es geht mit einer halben Sekunde Vorsprung an die Spitze.

Bob (M): Auch Südkorea und die USA mit Problemen Der koreanische Bob von Jinsu Kim checkt nach einer fehlerbehafteten Fahrt nur auf dem achten Rang ein. Dann ist der US-Schlitten von Frankie del Luca dran, startet gut, hat dann aber in Kurve vier arge Probleme und büßt ein. Immerhin reicht es noch für die Führung vor Rumänien, auch wenn der USA da nur die viertbeste Zeit im zweiten lauf gelungen ist.

Bob (M): Rumänien weiter vorne Mihai Cristian Tentea und sein Anschieber haben im zweiten Lauf ordentlich vorgelegt. Die allesamt im ersten Durchgang besser platzierten Bobs aus Lettland (Kalenda), der Schweiz (Vogt), Großbritannien (Hall) und Italien (Baumgartner) konnten den führenden Bob nicht verdrängen. Je ein Schlitten aus Südkorea und den USA und die drei Deutschen stehen noch oben.

Bob (M): Die Top Ten im Zweierbob Mittlerweile sind 20 Schlitten im Ziel angekommen und es führt der rumänische Bob von Mihai Cristian Tentea. Nun stehen nur noch die zehn besten Zweierbobs des ersten Durchgangs oben und der Kampf um die Medaillen wird ernster. Die drei deutschen Bobs von Friedrich, Ammour und Lochner sind ganz zum Schluss dran.

Shorttrack (M): Niederlande und Südkorea komplettieren das Finale Im zweiten Halbfinale der Shorttrack-Staffeln spielen die Niederlande und Südkorea ihre Klasse gegenüber Belgien und Japan ganz souverän aus und sichern sich die beiden vakanten Finaltickets. Damit geht es dort gegen Kanada und Italien um die Medaillen.

Bob (M): Österreich und Schweiz für den Moment vorne Im Eiskanal wird es so langsam wieder spannend. Mittlerweile sind 14 Schlitten im Ziel und die Bestzeit nach dem zweiten Lauf hält der Österreicher Markus Treichl vor dem Schweizer Timo Rohner. Gleich geht es dann los mit den Teams, die hier noch in den Medaillenkampf eingreifen können.

Shorttrack (M): Kanada und Italien im Finale Im Halbfinale der Männer-Staffel über 5000 Meter setzten sich beim Shorttrack in einem von Stürzen geprägten Rennen Kanada und Italien durch und ziehen ins Finale ein. China war lange dabei, konnte aber die letzte Kurve nicht halten und geht ins B-Finale. Ungarn war völlig chancenlos.

Bob (M): Führung für Liechtenstein Sieben Zweierbobs haben den zweiten Lauf im Cortina Sliding Centre bereits hinter sich gebracht und ganz oben thront aktuell der Schlitten aus Liechtenstein mit Martin Kranz und David Tschofen. Im Kampf um die Medaillen spielen all diese Bobs aber keine Rolle. So langsam interessant wird es dann bei den letzten zehn Bobs, die alle innerhalb einer Sekunde liegen.

Shorttrack (F): Drama um Desmet Die belgische Weltmeisterin Hanne Desmet verschätzt sich im ersten Halbfinale komplett, fährt Gilli Kim in die Hacken und wird entsprechend disqualifiziert, während die Südkoreanerin ins A-Finale gesetzt wird. Xandra Velzeboer und Gong Li aus China kommen derweil sportlich sicher weiter. Im zweiten Halbfinale setzt sich die Kanadierin Courtney Sarault vor Arianna Fontana aus Italien durch. Südkoreas Peking-Silbergewinnerin Choi Min-jeong scheidet sang- und klanglos aus.

Bob (M): Zweiter Lauf im Zweierbob steht an Im Eiskanal geht in wenigen Augenblicken der zweite Lauf der Zweierbobs los. Im ersten lauf haben die drei deutschen Schlitten gleich zu Beginn von perfekten Bedingungen profitiert und die ersten drei Plätze eingestrichen. Können Johannes Lochner, Adam Ammour und Francesco Friedrich das nun bestätigen, wenn in umgekehrter Reihenfolge gestartet wird?

Curling (F): Schweiz kämpft und verliert Alina Pätz spielt einen großartigen letzten Stein und versteckt diesen direkt hinter einem schwedischen Stein bestliegend im Haus. Können die Schweizerinnen so noch die Verlängerung erzwingen? Nein! Anna Hasselborg bringt ihren letzten Stein perfekt auf Linie, streift den schweizerischen Stein gerade genug, um ihn aus dem Haus zu befördern und sorgt so für einen 6:4-Erfolg ihres Teams! Schweden bleibt damit ungeschlagen Tabellenführer, die Schweiz muss nach der zweiten Niederlage ums Halbfinale bangen.

Ski Alpin (M): Straßer nur Zwölfter Linus Straßer ist es aufgrund eines kleinen Fehlers nicht gelungen, genug Schwung mit ins Flache zunehmen und besitzt somit als Zwölfter angesichts von 1,4 Sekunden Rückstand auf Platz drei nur noch sehr eingeschränkte Aussichten aufs Podium. Doch gerade heute bei diesen Bedingungen ist ja vielleicht tatsächlich noch etwas möglich. Der zweite Deutsche Fabian Gratz hat das Ziel nicht erreicht.

Ski Alpin (M): McGrath führt deutlich Mittlerweile fährt im Slalom keiner mehr unter die besten 30, also ziehen wir ein Fazit des ersten Laufes und würdigen die Leistung von Atle Lie McGrath, der die Startnummer 1 nutzte und die mit Abstand beste Fahrt in den Hang zauberte. Der Norweger dosierte das bei den schwierigen und weichen Bedingungen perfekt, nahm viel Schwung in den flachen Schlussteil und fuhr knapp sechs Zehntel Vorsprung raus. Dahinter reihte sich Loïc Meillard als Zweiter ein, es gibt also wieder gute Medaillenchancen für die alpinen Skiherren aus der Schweiz. Als Dritter hofft der Österreicher Fabio Gstrein aufs Stockerl, hat aber zwei Hundertstel dahinter Timon Haugan im Nacken. Darüber hinaus tun sich recht große Rückstände auf. Zudem sind einige Favoriten ausgeschieden, weshalb der Kreis der Medaillenanwärter recht klein ist.

Curling (F): Vorteil Schweden Die Schweizerinnen schaffen es im neunten End nicht, die benötigten zwei Steine zum Ausgleich zu legen und müssen sich mit einem Punkt begnügen. Damit verkürzen die Eidgenössinnen zwar auf 4:5, geben das recht des letzten Steins aber wieder an die Schwedinnen ab, die mit einer 5:4-FÜhrung nun klar favorisiert ins letzte End gehen.

Curling (F): Kanada tütet den Sieg ein Die Kanadierinnen lassen im neunten End nichts mehr anbrennen und erhöhen gegen China gar noch auf 10:5. Damit ist ihnen der Sieg nicht mehr zu nehmen und die zweite Partie des Tages ist beendet. Hochspannung ist weiter zwischen Schweden und der Schweiz angesagt.

Ski Alpin (M): Mehr Ausfälle als Ankünfte Dieser olympische Slalom wird wohl in die Geschichte eingehen: Mittlerweile sind 38 Athleten im Ziel und über 40 sind bereits dem dichten Schneetreiben zum Opfer gefallen und ausgeschieden. Sollte das Wetter so bleiben, heißt das natürlich auch, dass hier im zweiten Durchgang so ziemlich alles passieren kann für die 30, die um die Medaillen fahren dürfen.

Curling (F): Großbritannien im Ziel, Schweiz unter Druck Sie Britinnen erhöhen gegen Dänemark auf 7:2 und tüten damit den Sieg ein, denn die Däninnen sehen nach dem achten End keine Chance mehr und geben die Partie auf. Auch Kanada steht kurz vor dem Erfolg und führt gegen China mit 9:5. Die Schweiz hat derweil trotz des letzten Steins einen weiteren Punkt abgebeben und liegt gegen Schweden nun mit 3:5 zurück.

Shorttrack (F) 1000-Meter-Halbfinale steht Soeben wurden im Shorttrack die Viertelfinals über 1000 Meter absolviert. Dabei haben sich Italiens Shorttrack-Queen Arianna Fontana, Weltmeisterin Hanne Desmet aus Belgien und die Silbergewinnerin von Peking Choi Min-jeong aus Südkorea ebenso für das Halbfinale qualifiziert wie die niederländische Medaillenhoffnung Xandra Velzeboer. Athletinnen aus Deutschland und der Schweiz waren nicht dabei.

Ski Alpin (M): Wer ankommt, wird gefeiert Das Besondere bei Olympia ist ja, dass viele Nationen dabei sind, die sonst im Weltcup nicht vertreten sind. Satte 96 Athleten sind für den ersten Durchgang dieses Slaloms gemeldet und aktuell sind vor allem Sportler aus Wintersporthochburgen wie Ekuador, Benin oder Uruguay unterwegs. Die meisten haben bei diesem Wetter arge Probleme mit dem Kurs, doch wer ankommt, der wird im Ziel auch gebührend gefeiert.

Curling (F): China verkürzt, Schweiz kontrolliert Die Chinesinnen haben beim Curling im Duell mit Kanada nochmal auf 5:7 verkürzt, während Großbritannien gegen Dänemark auf 6:2 erhöht hat. Die Schweiz liegt gegen Schweden weiter knapp mit 3:4 hinten, hat aber das recht des letzten Steins durch ein Nuller-End mit in den achten Durchgang genommen.

Ski Alpin (M): Es geht nur noch ums Ankommen Im dichten Schneetreiben von Bormio folgt weiter ein Ausfall auf den anderen. Erst 25 Fahrer sind angekommen, fast genauso viele sind ausgeschieden. Auch Fabian Gratz bekommt die Umstellung auf die engen Radien nicht hin, scheidet praktisch beim ersten Rhythmuswechsel aus.

Bob (M): Deutsches Trio auf Medaillenkurs Der erste Lauf der Zweierbobs im Cortina Sliding Centre ist beendet und aus deutscher Sicht hätte es besser nicht laufen können. Johannes Lochner hat gleich mit dem ersten Lauf einen Bahnrekord erzielt und liegt fast eine halbe Sekunde vor seinen Teamkollegen Adam Ammour und Francesco Friedrich. Erst auf dem vierten Rang folgt mit dem US-Bob von Frankie del Luca der erste nicht-deutsche Schlitten. Der zweite von vier Läufen beginnt um 11:57 Uhr. Gestartet wird dann in umgekehrter Reihenfolge zum Klassement.

Curling (F): Es wird deutlicher Mittlerweile haben sich im Curling-Stadion zwei Teams klar auf die Siegerstraße begeben. Kanada führt gegen China nun mit 7:3, Großbritannien liegt gegen die Däninnen mit 5:2 vorne. Ganz knapp geht es weiter bei Schweden und der Schweiz zu. Die Skandinavierinnnen haben im sechsten End wieder knapp mit 4:3 die Führung übernommen.

Nordische Kombination (M): Training beendet Die Kombinierer haben ihren Trainingstag auf der Großschanze beendet. Im zweiten Durchgang landet wieder Thomas Rettenegger aus Österreich ganz vorne, im dritten Versuch der Finne Ilkka Herola. Julian Schmid und Vinzenz Geiger sind stets rund um den zehnten Platz gelandet, Johannes Rydzek hat diesen Trainingstag ausgelassen.

Bob (M): Jamaika sorgt für Stimmung Im Cortina Sliding Centre ist mal wieder "Cool-Runnings"-Atmosphäre angesagt. Der jamaikanische Zweierbob mit Shane Pitter und Junior Harris ist unterwegs und sorgt mal wieder für Gänsehautstimmung. Und immerhin lassen die beiden mit den Bobs aus Kanada und Brasilien auch immerhin zwei Schlitten hinter sich.

Ski Alpin (M): Zehn Ausfälle! Was ist das hier für ein chaotischer Slalom! Von den ersten 25 Starten haben satte zehn nicht mal das Ziel erreicht. Auch Tommaso Sala und Laurie Taylor scheiden aus. Mittlerweile wurden die Startabstände verkürzt und die Pausen gestrichen, um den Wettbewerb bei starkem Schneefall überhaupt durchzubringen.

Bob (M): DSV-Trio weiter klar vorne Beim Zweierbob deutet weiter alles darauf hin, dass die deutschen Schlitten im ersten Durchgang in einer eigenen Liga unterwegs waren. Lochner führt weiter vor Ammour und Friedrich. Der nächste Schweiz-Bob von Timo Rohner und Österreichs Markus Treichl kriegen auch deutlich mehr als eine Sekunde aufgebrummt.

Curling (F): Enge Duelle Zur Halbzeit sieht es nach fünf Ends beim Curling überall spannend aus. Schweden und die Schweiz gehen ausgeglichen mit einem 3:3 ins sechste End, Kanada führt gegen China mit 4:3 und Großbritannien gegen Dänemark mit 3:2.

Ski Alpin (M): Matt und Yule ohne Chance Am Spitzenreiter McGrath dürfen wir die Athleten wohl nicht mehr messen. Davon ist jetzt auch Michael Matt deutlich entfernt. Optisch schaut der Lauf gut und flink aus, doch die Zeit passt nicht. es setzt mehr als zwei Sekunden Rückstand. Daniel Yule setzt die Ski anschließend stets recht hart, löst sich dann nicht schnell genug von den Kanten. Das ist vor allem unten raus nicht der richtige Weg, dort muss der Ski laufen. Den Schweizer spült es weit zurück auf Platz zwölf.

Ski Alpin (M): Auch Nef und Schwarz kommen nicht heran Mit dem Italiener Alex Vinatzer scheidet der nächste Fahrer im Schneetreiben aus. Im Anschluss kann Tanguy Nef nicht an seinen Kombinationsslalom anknüpfen, der Schweizer kommt einfach nicht in Fahrt und fängt sich Zeitrückstand in der Größenordnung wie bei Linus Straßer ein. Marco Schwarz macht es dann einen Tick besser und checkt vor Nef als Siebter ein.

Bob (M): Zweiter Schweiz-Bob chancenlos Die Schweizer Cedric Follador und Luca Rolli machen bei ihrer Olympiapremiere im Zweierbob keine gute Figur. Schon der Start ist langsam, dann geht es zu oft an die Bande. Im Ziel fehlen anderthalb Sekunden auf die Spitze, an der weiter die drei deutschen Bobs stehen.

Ski Alpin (M): Straßer weit zurück Der Österreicher Fabio Gstrein checkt nach einem ordentlichen Run als Dritter ein. Anschließend geht es Linus Straßer an. Die deutsche Hoffnung wirkt aktiv, ist anfangs gut dabei. Doch dann geht ihm der Außenski etwas weg. Das ist ein kleiner Fehler, der sich im flacher werdenden Hang extrem auswirkt. Straßer kommt mit mehr als zwei Sekunden Rückstand unten an.

Ski Alpin (M): Große Probleme bei Feller & Co. Manuel Feller hat bewiesen, dass er diesen Hang kann. Kommt der Tiroler mit den Bedingungen klar? Das vielleicht schon! Doch mit der Kurssetzung und dem Rhythmus hat der Österreicher Probleme und muss frühzeitig die Segel streichen. Zuvor war mit dem Finnen Eduard Hallberg ein weiterer Fahrer ausgeschieden.

Curling (F): Schweden wieder vorne Im vierten End wechselt die Führung erneut und die Schwedinnen holen sich gegen die Schweiz mit zwei Steinen das 3:2. Kanada hat gegen China ein Vierer-End aufs Eis gezaubert und mit 4:2 die Führung übernommen, während Großbritannien im dritten Match gegen Dänemark mit 3:2 führt.

Bob (M): Deutsches Trio führt, Vogt kriegt eine Sekunde Was haben die deutschen Zweierbobs hier für einen Auftakt hingelegt! Mittlerweile sind sieben Schlitten im Ziel und an der Spitze stehen weiter Lochner, Ammour und Friedrich. Der erste Schweizer Bob mit Michael Vogt und Amadou Ndiaye liegt im Ziel fast eine Sekunde hinter dem führenden Johannes Lochner.

Ski Alpin (M): McGrath weiter vorne Henrik Kristoffersen gibt oben Vollgas. Dann jedoch hakelt es bei einem Übergang ein wenig. Und im flachen Schussteil lässt sich das nicht mehr kompensieren, es fehlt an Geschwindigkeit. So bleiben anderthalb Sekunden auf der Strecke. Anschließend versucht sich Riesenslalom-Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen, rutscht aber früh auf dem Innenski aus, kommt zu Fall und scheidet aus.

Ski Alpin (M): Meillard deutlich zurück Nun stellt Loïc Meillard die erste Zeit auf die Probe. Der Weltmeister bewegt sich zunächst ziemlich auf dem Niveau des Norwegers. Im zweiten Streckenteil wirkt der Schweizer nicht ganz so flink, baut einen kleinen Fehler ein, der im Flachen letztlich sechs Zehntel kostet. Anschließend können zwei Franzosen überhaupt nicht glänzen. Paco Rassat scheidet aus, Clément Noël kriegt zwei Sekunden aufgebrummt.

Bob (M): Friedrich kann nicht kontern Was Johannes Lochner da für eine starke Zeit vorgelegt hat, zeigt sich gleich beim zweiten Bob. Francesco Friedrich liegt trotz einer sauberen Fahrt im Ziel fast eine halbe Sekunde hinter seinem Dauerrivalen und muss anerkennen, das Lochner da wirklich gezaubert hat. Europameister Adam Ammour macht es dann einen Tick besser und ist vier Hundertstel schneller als Friedrich.

Ski Alpin (M): Der Slalom läuft! In diesem Moment eröffnet Atle Lie McGrath den Spezialslalom der Männer. Aus dem wolkenverhangenen Himmel rieselt der Schnee. Der Norweger stellt uns den Kurs vor, der durchaus anspruchsvoll gesteckt ist und kommt sehr flüssig durch, das schaut gut aus. Die erste Zeit steht.

Bob (M): Lochner startet mit Bahnrekord! Was für ein Auftakt im Eiskanal! Johannes Lochner eröffnet das Zweierbob-Finale mit seinem Anschieber Georg Fleischhauer und die beiden setzen gleich eine Duftmarke! Um fast eine ganze Sekunde verbessern die beiden ihren eigenen Bahnrekord und brennen mit 54,68 Sekunden gleich eine absolute Topzeit ins Eis!

Curling (F): Schweiz geht in Führung Im dritten End nutzen die Schweizerinnen ihren Vorteil des letzten Steins souverän aus und machen aus einem 0:1-Rückstand gegen Schweden eine 2:1-Führung. Die Britinnen liegen gegen Dänemark mit 3:1 in Front und China konnte gegen Kanada eine 2:0-Führung herausspielen.

Bob (M): Die Zweierbobs legen los Im Eiskanal des Cortina Sliding Centres wollen die deutschen Zweierbobs heute in den ersten beiden Läufen den Grundstein für weitere Medaillen legen. In Peking gab es Gold für Francesco Friedrich und Silber für Johannes Lochner. Beide sind mittlerweile mit anderen Partnern unterwegs. Lochner eröffnet das Spektakel gleich mit Georg Fleischhauer, dann folgt Friedrich mit Alexander Schuller. Mit Nummer drei folgt dann gleich der dritte deutsche Bob mit Adam Ammour und Alexander Schaller.

Curling (F): Erster Punkt an Schweden Die Schweizerinnen verteidigen sich im zweiten End stark und legen jede Menge Steine ins und vor das Haus, sodass die Schwedinnen einen kniffligen letzten Stein vor sich haben. Anna Hasselborg hat einen Stein in Position und will einen zweiten von ganz außen rein schicken, bleibt aber einen Tick zu kurz. Damit geht ein Punkt nach Schweden und das recht des letzten Steins an die Schweiz.

Ski Alpin (M): Die Pista Stelvio Im Weltcup ist die Pista Stelvio regelmäßig vertreten – allerdings als Speedstrecke für Abfahrt und Super G. Der Spezialslalom wurde hier nie regelmäßig ausgetragen, da gab es nur Einzelfälle – den letzten im Januar 2014. Damals siegte Felix Neureuther. Der Start befindet sich heute auf 1.432 Metern. Von hier aus weist die Kurssetzung von Mauro Pini den Weg über die 203 Höhenmeter hinunter ins Ziel. Der Schweizer in Diensten Italiens hat auf der 691 Meter langen Wettkampfstrecke 72 Tore verteilt.

Nordische Kombination (M): Nächster Trainingstag Die nordischen Kombinierer haben bereits um 9 Uhr ihren dritten Trainingstag auf der Großschanze begonnen. Im ersten von drei möglichen Durchgängen landeten die beiden Österreicher Thomas Rettenegger und Johannes Lamparter ganz vorne. Die DSV-Starter Vinzenz Geiger und Julian Schmid fanden keine guten Sprünge, Johannes Rydzek hat ausgelassen.

Curling (F): Großbritannien mit den ersten Steinen Während die ersten Ends zwischen Schweden und der Schweiz sowie zwischen China und Kanada punktlos enden, können die Britinnen gleich zwei Steine ins Haus bringen und so gegen Dänemark mit 2:0 in Führung gehen.

Ski Alpin (M): Abschied für Straßer Nach seinem zehnten Platz im Team-Wettbewerb mit Simon Jocher ist Linus Straßer erstmal wieder nach Hause zur Familie gefahren. Nun ist der 33-Jährige wieder in Bormio und bereitet sich auf das letzte olympische Rennen seiner Kariere vor. Bei der WM im letzten Jahr hat Straßer nochmal einen rausgehauen und Bronze gewonnen. Den Kurs schätzt der Deutsche als ziemlich einfach ein. "Das war der leichteste Slalomhang, den ich jemals auf diesem Niveau gefahren bin. Das kann jeder hier. Aber das werden wir annehmen", so Straßer, der mit der Nummer 13 ins Rennen geht. Als zweiter DSV-Starter ist Fabian Gratz mit Nummer 46 dabei.

Curling (F): Die erste Session des Tages Die Curlerinnen aus der Schweiz sind mit drei Siegen aus vier Spielen gut ins olympische Turnier gestartet und rangieren aktuell auf dem dritten Platz. Die ersten vier Nationen ziehen am Ende der Gruppenphase ins Halbfinale ein. Heute steht dem Team um Skip Silvana Tirinzoni am Morgen eine schwere Aufgabe bevor, denn es geht gegen die noch ungeschlagenen Schwedinnen. Parallel trifft China auf Kanada und Dänemark misst sich mit Großbritannien.

Medaillenchancen für die Schweiz In der Schweiz liegen die Medaillenhoffnungen an diesem Montag vor allem auf der Alpin-Piste, im Eiskanal und im Freestyle-Park. Beim Slalom der Männer (10 Uhr) sind mit Loïc Meillard, Tanguy Nef, Daniel Yule und Matthias Iten vier Eidgenossen am Start, die einen Coup landen wollen. Im Monobob-Finale liegt Melanie Hasler nach zwei von vier Läufen als Vierte direkt hinter den Medaillenrängen. Um 19 Uhr geht's hier weiter. Und im Big-Air-Finale der Freestylerinnen greift Slopestyle-Olympiasiegerin Mathilde Gremaud ab 19:30 Uhr nach ihrer zweiten Medaille. Auch Anouk Andraska ist dabei. Die Curlerinnen aus der Schweiz sind heute gleich zweimal gefordert und wollen ihre gute Ausgangslage in den Duellen mit Schweden (9:05 Uhr) und Großbritannien (19:05 Uhr) weiter ausbauen. Die Skispringer Gregor Deschwanden und Felix Trunz vertreten die Schweiz ab 19 Uhr im neuen Super-Team-Wettbewerb auf der Großschanze.

Der deutsche Olympiatag Aus deutscher Sicht wird es heute schon ab 10 Uhr interessant, wenn die Goldanwärter Johannes Lochner und Francesco Friedrich ihre ersten beiden Läufe im Zweierbob absolvieren. Gleichzeitig geht Slalom-Ass Linus Straßer im Stangenwald auf Medaillenjagd. Die deutschen Curler sind um 14:05 Uhr im nächsten Gruppenspiel gegen Schweden gefordert und ab 19 Uhr geht es im Eiskanal um Edelmetall. Laura Nolte liegt im Monobob nach zwei Läufen in Führung, Lisa Buckwitz auf Rang sechs in Lauerstellung. Ebenfalls um 19 Uhr beginnt das neue Super-Team-Springen auf der Großschanze, bei dem Andreas Wellinger und Philipp Raimund für Deutschland um Medaillen springen. Ab 19:30 Uhr steigt dann die die Kür der Eiskunstlaufpaare. Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin liegen nach einem brillanten Kurzprogramm in Führung und haben Gold im Blick.