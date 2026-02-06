- Anzeige -
Olympia heute: Geiger und Rydzek hoffen auf Medaille - der Tag im Liveticker

  • Aktualisiert: 18.02.2026
  • 21:36 Uhr
  • ran.de, SID

Olympia 2026 in Mailand und Cortina läuft! Mit unserem Liveticker verpasst ihr keine Medaillenentscheidung.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind in vollem Gange! Täglich kämpfen rund 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen in 16 Sportarten mit insgesamt 116 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze.

Liveticker Olympia: Welche Entscheidungen stehen an?

Insgesamt neun Medaillenentscheidungen gibt es am 18. Februar. Deutschland hofft dabei auf Edelmetall im Skilanglauf Teamsprint der Frauen und Männer, außerdem kann Emma Aicher im Ski Alpin Slalom ihre dritte Medaille nach zwei Silbernen gewinnen und die Biathlon-Staffel der Frauen hofft auf ihre zweite Medaille nach Bronze in der Mixed-Staffel.

Alle Entscheidungen im Überblick:

12:03 Uhr: Ski Freestyle Männer, Aerials, Finale 2. Lauf
13:55 Uhr: Skibergsteigen Frauen, Sprint - Finale
14:00 Uhr: Nordische Kombination Männer - Teamsprint Großschanze, 2x7,5 km Langlauf
16:30 Uhr: Eisschnelllauf Männer, 1500 Meter
19:00 Uhr: Eiskunstlauf Frauen, Kür
19:10 Uhr: Eishockey Frauen, Finale - USA vs. Kanada

Verfolgt live die Ergebnisse, Zwischenstände und Kommentare zu den Wettkämpfen, erfahrt sofort, wenn Team D eine Medaille holt oder ein Favorit patzt. Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Olympia 2026 live: Aktueller Liveticker – alle Highlights heute im Überblick

Bronze im Langlauf

Das deutsche Skilanglauf-Duo Laura Gimmler und Coletta Rydzek hat bei den Winterspielen von Mailand und Cortina Bronze im Teamsprint gewonnen. Die beiden Oberstdorferinnen mussten sich am Mittwoch in Lago di Tesero nur den Olympiasiegerinnen Jonna Sundling und Maja Dahlqvist aus Schweden und Nadja Kälin/Nadine Fähndrich aus der Schweiz geschlagen geben. Es war die erste Medaille für die deutsche Langlaufsparte bei diesen Winterspielen.

Premiere bei Olympia
Mit dem Skibergsteigen feiert heute eine neue Sportart ihre olympische Premiere. Mittags werden in der Sprintdisziplin bei Männern wie Frauen erstmals Olympa-Medaillen im Ski Mountaineering vergeben. Auch Team-Wettbewerbe stehen im Fokus: In der NoKo startet der Teamwettkampf von der Großschanze und im Eishockey spielen die Frauen alle drei Medaillen aus.
Olympische Winterspiele

Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn streamen

Hier im kostenfreien Eurosport-Stream auf Joyn

Heutige Medaillenchancen Deutschlands

Am Donnerstag haben die beiden nordischen Kombinierer Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek möglicherweise Chancen auf eine Medaille im Teamsprint.

Die beiden Oberstdorfer erhielten im Teamsprint den Vorzug gegenüber Julian Schmid, für den die Winterspiele damit beendet sind.

Auch interessant: Olympia 2026: Die Monatsgehälter der deutschen Sportstars. Sowie: Olympia 2026: Das sind die deutschen Medaillen-Gewinner. Außerdem: Olympia 2026: Drama um Skispringer Raimund und Wellinger - "Ich bin wütend"

