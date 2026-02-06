Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind in vollem Gange! Täglich kämpfen rund 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen in 16 Sportarten mit insgesamt 116 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze.

Olympia 2026 in Mailand und Cortina läuft! Mit unserem Liveticker verpasst ihr keine Medaillenentscheidung.

Liveticker Olympia: Welche Entscheidungen stehen an?

Insgesamt neun Medaillenentscheidungen gibt es am 18. Februar. Deutschland hofft dabei auf Edelmetall im Skilanglauf Teamsprint der Frauen und Männer, außerdem kann Emma Aicher im Ski Alpin Slalom ihre dritte Medaille nach zwei Silbernen gewinnen und die Biathlon-Staffel der Frauen hofft auf ihre zweite Medaille nach Bronze in der Mixed-Staffel.

Alle Entscheidungen im Überblick:

12:03 Uhr: Ski Freestyle Männer, Aerials, Finale 2. Lauf

13:55 Uhr: Skibergsteigen Frauen, Sprint - Finale

14:00 Uhr: Nordische Kombination Männer - Teamsprint Großschanze, 2x7,5 km Langlauf

16:30 Uhr: Eisschnelllauf Männer, 1500 Meter

19:00 Uhr: Eiskunstlauf Frauen, Kür

19:10 Uhr: Eishockey Frauen, Finale - USA vs. Kanada

Verfolgt live die Ergebnisse, Zwischenstände und Kommentare zu den Wettkämpfen, erfahrt sofort, wenn Team D eine Medaille holt oder ein Favorit patzt. Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.