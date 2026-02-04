Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina am 19. Februar

Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, am 18. Februar 2026, statt.

Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.

Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.

Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute, am 19. Februar, auf dem Programm:

12:03 Uhr: Ski Freestyle Männer, Aerials, Finale 2. Lauf

13:55 Uhr: Skibergsteigen Frauen, Sprint - Finale

14:00 Uhr: Nordische Kombination Männer - Teamsprint Großschanze, 2x7,5 km Langlauf

16:30 Uhr: Eisschnelllauf Männer, 1500 Meter

19:00 Uhr: Eiskunstlauf Frauen, Kür

19:10 Uhr: Eishockey Frauen, Finale - USA vs. Kanada