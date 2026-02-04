Olympia 2026 live auf joyn
Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina am 19. Februar
- Aktualisiert: 18.02.2026
- 08:34 Uhr
Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, am 18. Februar 2026, statt.
Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.
Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.
Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute, am 19. Februar, auf dem Programm:
12:03 Uhr: Ski Freestyle Männer, Aerials, Finale 2. Lauf
13:55 Uhr: Skibergsteigen Frauen, Sprint - Finale
14:00 Uhr: Nordische Kombination Männer - Teamsprint Großschanze, 2x7,5 km Langlauf
16:30 Uhr: Eisschnelllauf Männer, 1500 Meter
19:00 Uhr: Eiskunstlauf Frauen, Kür
19:10 Uhr: Eishockey Frauen, Finale - USA vs. Kanada
Olympia live – die Wettbewerbe am 19. Februar 2026
09:05 Uhr: Curling Männer - Norwegen vs. Kanada
09:05 Uhr: CurlingMänner - China vs. Deutschland
09:05 Uhr: Curling Männer - Italien vs. Schweiz
09:05 Uhr: Curling Männer - Schweden vs. Tschechien
09:50 Uhr: Skibergsteigen Frauen, Sprint - Vorläufe
10:00 Uhr: Nordische Kombination Männer - Teamsprint Großschanze, Springen
10:30 Uhr: Skibergsteigen Männer, Sprint - Vorläufe
11:30 Uhr: Ski Freestyle Männer, Aerials, Finale 1. Lauf
12:03 Uhr: Ski Freestyle Männer, Aerials, Finale 2. Lauf - Medaillenentscheidung
12:55 Uhr: Skibergsteigen Frauen, Sprint - Halbfinale
13:25 Uhr: Skibergsteigen Männer, Sprint - Halbfinale
13:55 Uhr: Skibergsteigen Frauen, Sprint - Finale - Medaillenentscheidung
Ski Mountaineering bei Olympia 2026 feiert Premiere: Modus, Zeitplan, TV-Übertragung
14:00 Uhr: Nordische Kombination Männer - Teamsprint Großschanze, 2x7,5 km Langlauf - Medaillenentscheidung
14:05 Uhr: Curling Frauen - Großbritannien vs. Italien
14:05 Uhr: Curling Frauen - Japan vs. China
14:05 Uhr: Curling Frauen - Kanada vs. Südkorea
14:05 Uhr: Curling Frauen - Schweiz vs. USA
14:40 Uhr: Eishockey Frauen, Spiel um Platz 3 - Schweiz vs. Schweden
16:30 Uhr: Eisschnelllauf Männer, 1500 Meter - Medaillenentscheidung
19:00 Uhr: Eiskunstlauf Frauen, Kür - Medaillenentscheidung
19:05 Uhr: Curling Männer, Halbfinals
19:10 Uhr: Eishockey Frauen, Finale - USA vs. Kanada - Medaillenentscheidung
Olympia 2026: Wo laufen die Olympischen Winterspiele im TV und Livestream?
In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung. Zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im ARD-Stream
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im ZDF-Stream
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im Eurosport-Stream
Wer tatsächlich alles in voller Länge sehen möchte, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.
Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.
