Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina am 19. Februar

  • Aktualisiert: 18.02.2026
  • 08:34 Uhr
  • ran.de

Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, am 18. Februar 2026, statt.

Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.

Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.

Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute, am 19. Februar, auf dem Programm:

12:03 Uhr: Ski Freestyle Männer, Aerials, Finale 2. Lauf
13:55 Uhr: Skibergsteigen Frauen, Sprint - Finale
14:00 Uhr: Nordische Kombination Männer - Teamsprint Großschanze, 2x7,5 km Langlauf
16:30 Uhr: Eisschnelllauf Männer, 1500 Meter
19:00 Uhr: Eiskunstlauf Frauen, Kür
19:10 Uhr: Eishockey Frauen, Finale - USA vs. Kanada

Curling - Round Robin (F)
09:05
China
China
China
7:8
7
0
1
0
1
1
2
1
0
1
0
8
2
0
4
0
0
0
0
1
0
1
Beendet
Dänemark
Dänemark
Dänemark
09:05
Schweden
Schweden
Schweden
3:8
3
0
0
0
0
1
1
1
8
3
1
2
2
0
0
0
Beendet
Südkorea
Südkorea
Südkorea
09:05
USA
USA
USA
7:8
7
1
0
0
1
1
0
3
1
0
0
8
0
1
1
0
0
2
0
0
2
2
Beendet
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
Ski Langlauf - Qualifikation (F)
09:45
:
Beendet
1Dahlqvist/Sund.6:29.94m
Ski Alpin - Entscheidung (F)
10:00
:
Beendet
1M. Shiffrin1:39.10m
Ski Freestyle - 1. Qualifikation (F)
10:00
:
Beendet
1M. Thenault108.61
Ski Langlauf - Qualifikation (M)
10:15
:
Beendet
1Ogden/Schumach.5:45.72m
Ski Freestyle - 2. Qualifikation (F)
10:45
:
Beendet
1M. Chen100.29
Snowboard - Finale (M)
11:20
:
Beendet
1Y. Su82.41
Ski Langlauf - Finale (F)
11:45
:
Beendet
1Dahlqvist/Sund.20:29.99m
Eishockey - Viertelfinale (M)
12:10
Slowakei
Slowakei
Slowakei
6:2
6
1
3
2
2
0
1
1
Beendet
Deutschland
Deutschland
Deutschland
Ski Langlauf - Finale (M)
12:15
:
Beendet
1Hedegart/Klæbo18:28.98m
Ski Freestyle - 1. Finale (F)
13:00
:
Beendet
1D. Scott117.19
Ski Freestyle - 2. Finale (F)
14:00
:
Beendet
1M. Xu112.90
Curling - Round Robin (M)
14:05
Italien
Italien
Italien
3:8
3
0
1
2
0
0
0
0
8
0
0
0
2
1
4
1
Beendet
Kanada
Kanada
Kanada
14:05
Norwegen
Norwegen
Norwegen
4:10
4
0
1
0
2
0
0
1
0
10
2
0
1
0
2
1
0
4
Beendet
Schweiz
Schweiz
Schweiz
14:05
China
China
China
5:10
5
0
0
2
0
2
0
1
0
0
10
2
1
0
2
0
2
0
2
1
Beendet
Tschechien
Tschechien
Tschechien
14:05
USA
USA
USA
2:9
2
0
0
0
0
2
0
9
1
1
4
0
0
3
Beendet
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
Snowboard - Finale (F)
14:30
:
Beendet
1M. Fukada87.83
Biathlon - Entscheidung (F)
14:45
:
Beendet
1Frankreich1:10:22.70h
Eishockey - Viertelfinale (M)
16:40
Kanada
Kanada
Kanada
4:3
4
1
1
1
1
3
2
0
1
0
Beendet
Tschechien
Tschechien
Tschechien
n.V.
18:10
Finnland
Finnland
Finnland
3:2
3
0
0
2
1
2
2
0
0
0
Beendet
Schweiz
Schweiz
Schweiz
n.V.
Curling - Round Robin (F)
19:05
Schweiz
Schweiz
Schweiz
6:4
6
0
2
0
0
0
0
0
1
0
3
4
0
0
0
0
2
1
0
0
1
0
Beendet
Dänemark
Dänemark
Dänemark
19:05
Kanada
Kanada
Kanada
8:7
8
0
2
0
1
0
2
0
0
2
0
1
7
1
0
1
0
0
0
1
1
0
3
0
Beendet
Italien
Italien
Italien
n.V.
19:05
China
China
China
4:9
4
0
0
0
3
0
0
1
0
9
0
2
2
0
1
1
0
3
Beendet
Schweden
Schweden
Schweden
19:05
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
9:3
9
0
3
1
0
2
0
2
1
3
0
0
0
1
0
2
0
0
Beendet
Japan
Japan
Japan
Shorttrack - 1. Viertelfinale (M)
20:15
:
Beendet
1S. Dubois40.377s
Shorttrack - 2. Viertelfinale (M)
20:17
:
Beendet
1J. van ’t Wout40.408s
Shorttrack - 3. Viertelfinale (M)
20:19
:
Beendet
1W. Dandjinou40.330s
Shorttrack - 4. Viertelfinale (M)
20:21
:
Beendet
1M. van ’t Wout40.554s
Shorttrack - 1. Halbfinale (M)
20:42
:
Beendet
1W. Dandjinou40.752s
Shorttrack - 2. Halbfinale (M)
20:44
:
Beendet
1J. van ’t Wout40.064s
Shorttrack - B-Finale (F)
20:54
:
Beendet
1China4:10.446m
Shorttrack - Finale (F)
21:05
:
Beendet
1Südkorea4:04.014m
Eishockey - Viertelfinale (M)
21:10
USA
USA
USA
1:0
1
0
1
0
0
0
Pause
Schweden
Schweden
Schweden
Shorttrack - B-Finale (M)
21:31
:
Beendet
1S. Liu41.525s
Shorttrack - Finale (M)
21:37
:
Beendet
1S. Dubois40.825s
Olympia live – die Wettbewerbe am 19. Februar 2026

09:05 Uhr: Curling Männer - Norwegen vs. Kanada

09:05 Uhr: CurlingMänner - China vs. Deutschland

09:05 Uhr: Curling Männer - Italien vs. Schweiz

09:05 Uhr: Curling Männer - Schweden vs. Tschechien

09:50 Uhr: Skibergsteigen Frauen, Sprint - Vorläufe

10:00 Uhr: Nordische Kombination Männer - Teamsprint Großschanze, Springen

10:30 Uhr: Skibergsteigen Männer, Sprint - Vorläufe

11:30 Uhr: Ski Freestyle Männer, Aerials, Finale 1. Lauf

12:03 Uhr: Ski Freestyle Männer, Aerials, Finale 2. Lauf - Medaillenentscheidung

12:55 Uhr: Skibergsteigen Frauen, Sprint - Halbfinale

13:25 Uhr: Skibergsteigen Männer, Sprint - Halbfinale

13:55 Uhr: Skibergsteigen Frauen, Sprint - Finale - Medaillenentscheidung

Ski Mountaineering bei Olympia 2026 feiert Premiere: Modus, Zeitplan, TV-Übertragung

14:00 Uhr: Nordische Kombination Männer - Teamsprint Großschanze, 2x7,5 km Langlauf - Medaillenentscheidung

14:05 Uhr: Curling Frauen - Großbritannien vs. Italien

14:05 Uhr: Curling Frauen - Japan vs. China

14:05 Uhr: Curling Frauen - Kanada vs. Südkorea

14:05 Uhr: Curling Frauen - Schweiz vs. USA

14:40 Uhr: Eishockey Frauen, Spiel um Platz 3 - Schweiz vs. Schweden

16:30 Uhr: Eisschnelllauf Männer, 1500 Meter - Medaillenentscheidung

19:00 Uhr: Eiskunstlauf Frauen, Kür - Medaillenentscheidung

19:05 Uhr: Curling Männer, Halbfinals

19:10 Uhr: Eishockey Frauen, Finale - USA vs. Kanada - Medaillenentscheidung

Olympia 2026: Wo laufen die Olympischen Winterspiele im TV und Livestream?

In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung. Zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.

Wer tatsächlich alles in voller Länge sehen möchte, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.

Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.

Auch interessant: Olympia 2026: Medaillenspiegel und Olympia 2026: Das sind die Medaillenchancen der deutschen Stars bei den Winterspielen. Außerdem: Olympia 2026: Die Monatsgehälter der deutschen Sportstars. Sowie: Paralympics 2026 live: Termine, TV-Übertragungen und Streams

