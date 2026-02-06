Olympia heute LIVE: Deutsches Duo mit Rückstand in Nordischer Kombination - Der Tag im Liveticker

Curling (M): China übernimmt Führung, Deutschland mit nächstem kapitalen Fehler Im achten End kommt dann so langsam Fahrt auf im Duell zwischen den USA und China: Die Asiaten bringen ihren Hammer eindrucksvoll durch, ziehen mit drei Punkten auf eine 5:2-Führung davon. Aus deutscher Sicht ist das die erhoffte Schützenhilfe, doch Marc Muskatewitz leistet sich den nächsten kapitalen Fehler. Der erste Sieg bei Olympia wird dadurch für die Tschechen zunehmend greifbarer, auch weil der deutsche Skip mit seinem letzten Stein am Guard hängen bleibt und so einen Punkt wegschenkt.

Curling (M): Enger Fight zwischen China und den USA Auch nach der Pause geht es enorm ausgeglichen zur Sache: Kein Team kann sich entscheidend absetzen, geschweige denn hier mal ein höheres Scoring mit dem Hammer verbuchen. Wichtig aus deutscher Sicht dürfte sein, dass den Chinesen im sechsten End der 2:2-Ausgleich gelungen ist. Danach folgte das dritte Blank End, die Amerikaner behalten so den Vorteil des letzten Steins im achten End.

Curling (M): Schweiz gewinnt souverän Am Ende war es nicht mehr als ein lockerer Aufgalopp für die Eidgenossen: Mit dem sechsten Sieg im siebten Spiel bleibt die Nati das Maß aller Dinge, gewinnt auch gegen den Titelverteidiger aus Schweden am Ende mit 9:4. Damit heißt es jetzt regenerieren und neuen Fokus sammeln, ab 19 Uhr folgt bereits die nächste Partie, dann geht es gegen den Nachbarn aus Deutschland.

Curling (M): Dicker Patzer bei Deutschalnd Jetzt braucht es eine hohe Frustrationstoleranz: Nach der Pause gelang es Team D sogar gegen den Hammer das erste Break der Partie zu holen. Mit der 5:2-Führung im Rücken unterlief Marc Muskatewitz aber ein folgenschwerer Schnitzer, sein letzter Stein verfehlte das Ziel komplett. So brachte der deutsche Skip den tschechischen Stein perfekt in Position, während sein eigener Stein noch aus dem haus heraus lief. Lukas Klima legte für seine Farben nach, markierte mit dem Drei-Punkt-Spiel den 5:5-Ausgleich im Match.

Ski Freestyle (F): Der Start des Aerials verzögert sich witterungsbedingt Das ist natürlich nicht optimal für die Athletinnen, die jetzt den Fokus hochhalten müssen, um ihren Wettkampfrhythmus nicht zu verlieren. Doch Sicherheit geht vor, bei der akuten Wetterlage wird noch abgewartet, nach aktuellem Stand soll es dann 11:15 Uhr mit der Tschechin Adela Merkova losgehen.



Nordische Kombination (M): Yamamoto geht als Führender in die Loipe, auch Österreicher stark dabei Wie schon in den Trainings zeigten die Österreicher, dass ihnen die Schanze in Predazzo liegt. Johannes Lamparter segelte auf tolle 136 Meter und startet nur acht Sekunden nach dem Japaner Yamamoto, der in der Loipe nicht zu den besten Athleten zählt. Auch Thomas Rettenegger, noch Sieger des Probedurchgangs, zeigte einen super Sprung auf 137 Meter, patzte dann aber leicht bei der Landung und geht so von Rang vier mit 18 Sekunden Rückstand in die Loipe. Für Stefan Rettenegger wird es von Rang elf mit 1:08 Minuten Rückstand schon schwer werden noch ein Wörtchen um die Medaillen mitzusprechen.

Nordische Kombination (M): Deutsches Trio wird wohl nicht mehr um Medaillen mitlaufen Was macht nun der beste Deutsche im Weltcup? Julian Schmid macht den besten Sprung der deutschen Kombinierer, muss aber auch schon bei 124,5 Metern landen. Er hat auch nicht die besten Bedingungen und so reicht es mit 126,2 Punkten nur für Rang 14. Damit reiht er sich hinter Rydzek ein und hat 1:35 Minuten Rückstand auf Yamamoto.

Ski Freestyle (F): Die Qualifikation für das Finale im Aerials startet In Livigno geht es die Piste runter, in die Rampe rein und dann heißt es: Spektakuläre Sprünge sauber zu Ende bringen. Bei einem Winkel von bis zu 70 Grad geht es mehrere Meter in die Höhe. Schrauben, Drehungen, Salti - All dies ist an der Tagesordnung beim Aerials. 25 Starterinnen wagen sich hinunter, aus deutscher Sicht hofft auch Emma Weiß auf eine Finalqualifikation. Dazu gilt es unter die besten Sechs im ersten Durchgang zu kommen, spätestens im zweiten Lauf muss dann der sechste Rang her, das gilt auch für die Schweizerin Lina Kozomara. Favoritin auf Gold ist die Titelverteidigerin Mengtao Xu aus China.

Nordische Kombination (M): Deutsches Duo mit großem Rückstand nach dem Skispringen Unten im Auslauf wird es laut für den ersten Deutschen. Für den Olympiasieger von Peking von der Normalschanze sind die Bedingungen allerdings nicht so gut. Vinzenz Geiger hat mehr Rückwind und ist etwas zu spät am Tisch und muss schon bei 120,5 Metern landen. Damit ist der Oberstdorfer nur auf Rang zehn und schon 1:43 Minuten zurück.

Aber was macht nun der vierfache Weltmeister von 2017? Auch Johannes Rydzek tut sich noch schwer und fliegt nur drei Meter weiter als sein Landsmann. Rydzek landet bei 123,5 Meter und muss sich damit mit 1:23 Minuten Rückstand mit Rang neun begnügen. Damit wird es auch für diesen Oberstdorfer mehr als schwierig noch um die Medaillen zu laufen.

Nordische Kombination (M): Viel Bewegung an der Tabellenspitze Andreas Skoglund kommt mit der Großschanze in Predazzo sehr gut zurecht. Der Norweger zählt eigentlich zu den besten Läufern und tat sich in dieser Saison noch schwer mit dem Springen. Im Probedurchgang sprang er auf den dritten Rang vor. Nun geht es für den 24-Jährigen auf gute 132 Meter. Damit kommt er nicht ganz an Yamamoto und Ilves heran. Damit ist der norwegische Kombinierer nicht ganz zufrieden. Doch mit Noten von 17,5 reicht es noch für Rang zwei und nur 16 Sekunden Rückstand. Das ist eine starke Ausgangslage für den Norweger!

Nordische Kombination (M): Yamamoto übernimmt die Führung In den Trainings zeigte Ryota Yamamoto wieder einmal sein Können auf der Schanze. Auch jetzt fliegt er klar über die grüne Linie hinweg und setzt den Telemark bei starken 136,5 Metern. Das bei mehr Rückenwind als die Athleten zuvor und so übernimmt er mit 150,0 Punkten die klare Führung von Heinis.Danach folgt der angriffslustige Kristjan Ilves: Der Este zeigte schon im Training, wie gut er mit der Schanze zurecht kommt und fliegt nun auf tolle 137 Meter. Jedoch bekommt Ilves nur Noten von 17,0 und so liegt er mit 144 Punkten und 24 Sekunden Rückstand auf Rang zwei. Dennoch eine gute Ausgangslage für den Esten.

Curling (M): USA hält die 2:1-Führung zur Pause Es ist kein Feuerwerk, das die Amerikaner und die Chinesen hier abbrennen: Sehr taktisch, sehr defensiv, eher auf den eigenen Vorteil bedacht, agieren beide Teams. Zwei Blank Ends gab es bereits, ansonsten kamen die Quartette nicht über ein einfaches Scoring hinaus. Aus deutscher Sicht wäre es mit Blick auf die Tabelle wichtig, wenn die Asiaten hier noch einen Gang hochschalten könnten, um den viertplatzierten Amis die Punkte streitig zu machen.

Curling (M): Deutschland zittert sich zur 4:2-Führung Auch auf dem Sheet D geht es in die Halbzeitpause, am Ende war es ein Kraftakt das 4:2 in die Halbzeit zu retten. So stehen die Chancen auf den vierten Turniersieg weiterhin gut, angeführt von Marc Muskatewitz holte Team D direkt zwei Punkte mit dem Hammer im ersten End. In der Folge kamen beide Seiten nicht über den einfachen Punkterfolg hinaus. Der letzte Stein des deutschen Skips konnte sich dann durchaus sehen lassen: In einer kniffligen Situation - das Haus war in Gänze zugestellt - gelang es Muskatewitz seinen letzten Stein mit ganz viel Rotation über die rechte Seite perfekt auf den Button zu servieren und den gut platzierten tschechischen Stein gerade noch rechtzeitig um Millimeter zu verdrängen.

Curling (M): Schweiz mit deutlicher Halbzeitführung Die ersten fünf Ends sind gespielt, zur Pause steht die deutliche 6:1-Führung gegen den Titelverteidiger. Nach zwei Mal zwei Punkten zum Auftakt kamen die Schweden nur zu einem eigenen Punkt trotz Hammer, der Druck der Nati war immens. Nach einem taktisch gespielten Blank End legten die Eidgenossen direkt nochmal zwei Steine Richtung Button nach, damit steuerte die heißeste Aktie des Turniers auf den Sieg in der Round Robin zu.

Nordische Kombination (M): Der erste Finne hält die Führung Der erste von drei Finnen haut jetzt richtig einen raus. Wille Karhumaa ballt bei der Landung die Faust und springt auf tolle 127,5 Meter. Damit übernimmt der Skandinavier mit 129,5 Punkten die Führung. Stark! Der Italiener feierte von der Normalschanze noch seinen 36. Geburtstag und war gar nicht mit dem Wettbewerb zufrieden. Alessandro Pittin ist klar zu spät am Tisch und landet nun schon bei 115 Metern. Das wird wohl sein letzter olympischer Wettkampf gewesen sein. Mit der Weite geht es bis auf Rang acht zurück. Jetzt hat er schon 1:49 Minuten zurück.

Nordische Kombination (M): Die ersten zwölf Springer sind unten Jiawen Zhao zeigte im Weltcup schon sein Können auf der Schanze und war häufig unter den Top-10 zu finden. Nun fliegt der Chinese auf 125 Meter und verdrängt Krzempek auf den zweiten Rang. Er hat rund 16 Sekunden Vorsprung auf den Polen. Der erste Slowene sitzt oben. Gasper Brecl wird abgewunken und ist zu spät am Tisch. Mit 121 Metern setzt sich der slowenische Kombinierer hinter Zhao auf den zweiten Rang.

Nordische Kombination (M): Das Skispringen startet Nachdem am gestrigen Montag der Super-Team-Wettbewerb der Männer von der Großschanze nach Schnee und zu viel Aufwind noch abgebrochen wurde, hat sich heute das Wetter an der Schanze verbessert. Es ist sonnig und es ist konstant leichter Aufwind. Insgesamt sind 36 Athleten am Start. Der Este Ruubert Teder wird als Erster Athlet von der Schanze gehen, später folgen dann die Deutschen, sowie die Favoriten.

Curling (M): Schweiz souverän, China gleicht aus Auch gegen den Hammer ist die Nati weiter solide unterwegs, stellt das Haus weitestgehend zu, sodass den Schweden am Ende nur noch ein einzelner Punktgewinn auf dem Button bleibt. Nun wechselt der Vorteil des letzten Steins wieder zurück, die Eidgenossen drängen hier auf den nächsten Kantersieg. Unterdessen haben auch die Chinesen Zugriff zur Partie gefunden, stellen ihr Match gegen die USA aufs 1:1-Unentschieden.

Curling (M): Deutschland verpasst gute Chance Mit dem Vorteil des letzten Steins hätte Team D gute Möglichkeiten gehabt mit zwei Punkten aus dem Hammer rauszugehen. Doch nach einem deutlich zu kurz geratenen, vorletzten Stein von Marc Muskatewitz bleibt dem deutschen Skip nichts anderes mehr übrig, als das Haus zu clearen und immerhin noch einen Punkt mitzunehmen. Die 3:1-Führung ist solide, doch da wäre deutlich mehr drin gewesen.





Nordische Kombination (M): Trainingssprung ist absolviert Mit satten 136 Metern unterstreicht der Österreicher Thomas Rettenegger seine Ambitionen auf eine Medaille, gefolgt von seinem Landsmann Lamparter. Dahinter folgen mit Skoglund und E. Oftebro zwei Norweger, allesamt noch über deutlich über 130 Meter. Den weitesten Sprung mit längerem Anlauf hatte der Este Kristjan Ilves mit 138,5 Metern, das deutsche Trio um Geiger, Schmid und Rydzek flog mit soliden Leistungen rund um 125 Meter auf den Plätzen elf bis 13 ein.

Curling (M): Schweiz dominant, USA knapp in Front Die Eidgenossen werden auch heute wieder ihrer Favoritenrolle gerecht, nutzen ihr Momentum und dominieren auch die Partie gegen den Titelverteidiger. Das schwedische Team findet bisher keinen Zugriff, verlor die beiden ersten Ends mit jeweils zwei Steinen, auch gegen den eigenen Hammer, das ist ein früher Nackenschlag. Bei den USA gab es im Duell gegen China ein Blank End, im zweiten Anlauf bringen die Amis dann ihren Hammer mit einem Punkt durch.

Curling (M): Deutschland geht im einer 2:1-Führung aus den ersten zwei Ends raus Guter Auftakt für Marc Muskatewitz und Co. - Mit dem Hammer zum Auftakt stehen die ersten zwei Steine im Haus, der deutsche Skip serviert aus dem Heck bestmöglich Richtung Button. Im zweiten End hält Team D den Druck lange hoch, am Ende kann Tschechiens Skip Lukas Klima nur noch zum Rundumschlag ausholen, schiebt gleich drei Steine weiter nach hinten, um den eigenen Letzten am Ende perfekt auf den Button zu setzen. Mit einem Punkt kann der Adlerverband aber sehr gut leben.

Nordische Kombination (M): Die Trainingsrunde auf der Großschanze ist gestartet Bevor es ab um 10 Uhr in den heißen Wettkampf geht, dürfen alle Athleten nochmal einen Übungssprung von der Großschanze in Predazzo absolvieren. Nach dem Mittag geht es dann für die drei deutschen Schützlinge Geiger, Rydzek, Schmid und die Konkurrenz auf die 10km Langlauf.

Curling (M): Deutschland mit Pflichtaufgabe gegen Tschechien Bisher ist es ein solides Turnier, was die deutsche Curling-Männer spielen. Mit drei Siegen, aber auch schon drei Niederlagen muss gegen die noch sieglosen Tschechen zwingend ein Sieg her, dann hat Team D das Halbfinale weiter fest im Blick. Aufwand gegeben haben dürfte der 7:3-Sieg über kriselnde Schweden, jetzt heißt es weiter Selbstvertrauen tanken, ehe heute Abend dann der absolute Kracher gegen die Eidgenossen folgt, die noch ohne Niederlage durchs Turnier ziehen.

Curling (M): Die neunte Session hat begonnen Auf drei Sheets sind nun die taktischen Kniffe und das richtige Feingefühl bei den Männern gefragt: Die Nati-Auswahl um Skip Yannick Schwaller spielt bisher ein überragendes Turnier, steht mit fünf Punkten an der Tabellenspitze und hat beste Chancen auf den Halbfinaleinzug. Dazu muss aber zwingend ein Sieg gegen die bisher glücklosen Schweden her: Die Tre Kronor war als Titelverteidiger deutlich stärker eingeschätzt worden, hat aber bisher nur einen Sieg zu Buche stehen. Des Weiteren treffen noch die USA und China aufeinander, die Amerikaner, auf dem vierten Rang liegend, haben ebenfalls noch gute Chancen in den Top Vier zu bleiben.

Ausblick auf den Abend Ab 19 Uhr sind dann nochmal die deutschen Curling-Männer gefragt, gegen die Eidgenossen aus der Schweiz soll im Optimalfall der zweite Tagessieg folgen. Zum Abschluss des Tages gibt es dann noch den Medaillenkampf im Big Air der Männer, über drei Durchgänge geht es ohne deutsche Beteiligung um Edelmetall. Medaillenhoffnungen gibt es hingegen im Zweierbob der Männer: Gleich drei deutsche Duos haben hier beste Aussichten aufs Podium zu fahren.

Die Mittagssession im Überblick Zur Mittagszeit stehen dann die ersten Medaillenentscheidungen an: Über drei Läufe werden die schnellsten Frauen mit dem Snowboard im Slopestyle gesucht. Auch die Nordischen Kombininierer vergeben ihr Edelmetall nach dem abschließenden Lauf. Ab 14 Uhr übernehmen dann die Frauen-Teams die Curling-Center, ehe die Biathlon-Staffeln der Männer um Gold kämpfen, dabei hat das deutsche Quartett gegen die favorisierten Norweger allerdings eher nur Außenseiterchancen. Zum Nachmittag geht es dann in die Eishalle, im Eisschnelllauf stehen zahlreiche Läufe in allen Klassen an.

Der Auftakt in den elften Wettkampftag Gewohntermaßen startet die Curling-Teams der Männer die Morning-Session, mit von der Partie ist auch das deutsche Team um Skip Marc Muskatewitz, das gegen Tschechien antreten muss. Dazu starten die Nordischen Kombinierer in ihre Wettkämpfe, nach einer Trainingsrunde auf der Großschanze wird es dann ernst für Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek und Julian Schmid. Zur frühen Mittagszeit sind dann die deutschen Eishockey-Männer um Kapitän Leon Draisaitl gefordert: Im Qualifikationsspiel für das Viertelfinale muss gegen Frankreich zwingend ein Sieg her, um ein vorzeitiges Ausscheiden zu verhindern. Zeitgleich trifft außerdem die Schweiz noch auf Italien, auch die Nati braucht einen Sieg für den Einzug in die Runde der besten Acht.