Ski Freestyle (M): Das Dual Moguls folgt mit den Entscheidungsläufen Den Auftakt in Livigno auf der Buckelpiste gibt es in der Runde der letzten 32. Im direkten Duell geht es über die rote bzw. blaue Piste hinunter, dabei geht es nicht nur um die schnellste Zeit, sondern auch möglichst anspruchsvolle Sprünge auf dem Weg zur Qualifikation für die nächste Runde. Es ist das erste Mal, dass dieser direkte Zweiervergleich Teil des Olympischen Programms ist, wer setzt sich hier die Krone auf?

Ski Alpin (F): Hector legt vor, Shiffrin früh in Rückstand Die ersten Starterinnen sind die Tofana runter, im Moment liegt die Schwedin Sara Hector mit einer starken Zeit von 1:03.97 vor. Dahinter folgt die fast zeitgleiche Norwegerin Stjernesund, Shiffrin hat schon fast drei Zehntel Rückstand. Die Schweizerin Camille Rast legt bei ihrem ersten Lauf einen guten Start hin, ist lange in Führung, büßt dann aber vier Zehntel kurz vor dem Ziel an einem tückischen Sprung ein.

Bob (F): Deutsches Duo eröffnet ersten Lauf Gespannte Zufriedenheit - So lässt sich die Stimmung von Laura Nolte nach ihrem ersten Lauf zusammenfassen. Mit 59,44 Sekunden hat die Deutsche hier direkt mal den Maßstab hoch angesetzt. Als Zweites kommt die Australierin Bree Walker, die im Vorfeld hoch eingeschätzt wurde. Doch es ist ein sehr unsauberer Lauf, zu viele Bandenberührungen, insbesondere in der Schikane, sorgen für einen deutlichen Rückstand von mehr als sieben Zehntelsekunden.

Und auch Lisa Buckwitz hat gerade im oberen Teil mit Ungenauigkeiten zu kämpfen, kommt mit 62 Hundertstel Rückstand ins Ziel - Das zeigt nochmal, was Laura Nolte da für einen starken ersten Lauf abgeliefert hat.

Curling (M): Millimeterentscheidung besorgt Remis für deutsches Team Das war an Spannung kaum zu überbieten! Beide Teams liefern sich ein enorm starkes, taktisches Duell im dritten End. Vor allem die Skips Mouat und Muskatewitz trumpfen mit den letzten Steinen groß auf, im Haus ergeben sich viele Möglichkeiten. Am Ende muss am Button nachgemessen werden, nach drei Messrunden steht fest, dass Team D mit zwei Steinen punktet. Unterdessen ist die Tre Kronor wieder mit einem Zähler in Führung gegangen gegen die USA, die Norweger setzen sich erstmals mit 4:1 gegen Italien ab.

Snowboard (M): Der Slopestyle holt zwei Qualifikationsläufe nach 30 Athleten starten mit dem Brett unter den Füßen, die zwölf besten Akteure ziehen in den Finallauf ein. In knapp 20 Minuten wird es dann ernst für Noah Vicktor aus Deutschland, sowie den Schweizer Jonas Hasler, um die Qualifikation für das Finale am Mittwoch zu schaffen.

Bob (F): Auftakt ins Monobob-Rennen der Frauen Über vier Läufe gilt es fehlerfrei zu bleiben, die Zeiten werden dann zusammengerechnet, morgen Abend steht dann fest, wer sich mit Edelmetall krönt. Den Grundstein gilt es allerdings ab 10 Uhr zu legen, für Deutschland gehen Laura Nolte, Lisa Buckwitz und Kim Kalicki im Eiskanal auf Jagd der Bestzeit im 25-köpfigen Starterfeld.

Ski Alpin (F): Die Riesenslalom der Frauen startet gleich in den ersten Lauf Es ruft die legendäre Tofana: Für die Deutschen Medaillenhoffnungen Lena Dürr und Emma Aicher geht es im Slalom durch die Tore, doch die Konkurrenz ist groß. Mikaela Shiffrin aus den USA, die Italienerin Federica Brignone, Landsfrau Sofia Goggia oder auch eine gänzlich andere Überraschung? Um Zehn geht es los, die Medaillentscheidung im zweiten Lauf steht dann um 13:30 Uhr an.

Curling (M): Norwegen geht in Führung, die USA stellen auf Remis Nach dem zweiten gespielten End holen sich die Norweger einen ersten Punkt, damit wechselt der Vorteil des letzten Steins aber zu den Italienern. Auch zwischen den USA und Schweden bleibt es ein enger Schlagabtausch, beide Seiten waren bis dato jeweils einmal erfolgreich arm dichtesten mit dem eigenen Stein am Button.

Curling (M): Team D mit dem Blank End Erneut hielten die Briten den Druck hoch, hatten frühzeitig drei Steine im Haus. Doch über ein Triple Takeout konnte Benni Kapp mit starken Auftritt zahlreiche Guardsteine umgehen, das war die Grundlage für die Null-Runde. Zwar trumpfte Bryce Mouat mit einem starken letzten Stein nochmal auf in diesem taktischen End, versteckte diesen nach dem Clearen noch knapp im Haus, doch Marc Muskatewitz sorgte für ein leeres Haus, damit bleibt der Vorteil des Hammers in deutschen Händen.

Curling (M): Deutschland früh unter Druck Die Insulaner um Skip Mouat starten richtig gut, nutzen einen suboptimal platzierten letzten Stein von Marc Muskatewitz gnadenlos aus. Mit viel Spin serviert Mouat das Granit, cleart den einzigen deutschen Stein im Haus und verbucht die 2:0-Führung nach dem ersten End. In den Parallelpartien führt Schweden 1:0 gegen die USA, zwischen Norwegen und Italien gab es noch keine Punkte.

Curling (M): Die ersten Steine landen im Haus Nach dem wichtigen Sieg am gestrigen Tag im Extra End dürfte das deutsche Team um Skip Marc Muskatewitz heute wieder mit vollem Elan an die große Aufgabe Großbritannien heran gehen. Die Briten gehen durchaus favorisiert in die Partie, haben schon drei Siege auf dem Konto, Team D könnte mit nur zwei Siegen bisher bei einer Niederlage den Anschluss an die Tabellenspitze verlieren. Des Weiteren treffen auf den anderen Sheets noch die USA auf Schweden, Gastgeber Italien fordert Norwegen

Nordische Kombination (M): Zweites offizielles Training ist gestartet Auf der Großschanze ist Predazzo dürfen die Kombinierer nochmal testen, bevor es in den heißen Wettkampf geht. Mit Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek und Julian Schmid hat das Adlerteam gleich drei hoffnungsvolle Kandidaten am Start.

Der Abschluss des neunten Olympia-Tags Als ein Highlight dürfte heute definitiv das Skispringen der Frauen von der Großschanze gehandelt werden. Dazu kommt noch die siebte Session der Männer-Curlingteams und die drei Qualifikationsläufe im Big Air der Männer. Den Schlusspunkt setzen dann die deutschen Eishockey-Münner um Kapitän Draisaitl: Gegen den Gruppenfavoriten aus den USA steht das DEB-Team nach der gestrigen Niederlage gegen Lettland unter Zugzwang.

Was steht in der Mittagssession auf dem Plan? Nach der Langlauf-Entscheidung der Männer-Staffel trifft die Schweiz im Eishockey auf Tschechien, nach dem 4:0 zum Auftakt gegen Frankreich und der 1:5-Niederlagen gegen Kanada stehen die Eidgenossen durchaus unter Druck. Im Riesenslalom der Frauen geht es heute einmal mehr die legendäre Tofana herunter, hier liegen die deutschen Hoffnungen bei Lena Dürr und Emma Aicher. Abgerundet wird das späte Mittag durch Medaillenentscheidungen im Snowboard Cross und in der Biathlonverfolgung der Frauen.

Der Start in den neunten Olympia-Tag Den Auftakt machen gewohnt die Curling-Teams, so ist in der sechsten Session auch die deutsche Mannschaft um Skip Marc Muskatewitz gegen Großbritannien gefordert. Ab zehn Uhr geht es dann für die ersten Durchgänge mit dem Monobob der Frauen in den Eiskanal, mit drei deutschen Starterinnen ist hier am morgigen Montagabend auch mit einer Medaillen zu rechnen. Zur frühen Mittagszeit folgt dann die erste Medaillenentscheidung des Tages, in der Biathlon-Verfolgung der Männer über 12,5km.