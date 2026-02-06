Skilanglauf (M): Die Staffeln der Männer sind unterwegs Noch sind alle Nationen eng beisammen, die USA führen das Feld an, dahinter folgen die favorisierten Norweger, die Schweiz, Italien, Tschechien und Deutschland mit weniger als eine Sekunde Rückstand. Schweden und Frankreich sind überraschend früh schon leicht abgeschlagen, das Schlusslicht bildet im Moment das finnische Quartett - Doch es sind auch erst 3,7 Kilometer absolviert.

Curling (M): USA erfolgreich, Norwegen gewinnt Krimi Beide Partien waren auf lange Sicht ausgeglichen, vor allem das Duell der Gastgeber Italien gegen Norwegen. Am Ende ist es ein überragendes zehntes End der Skandinavier, mit vier Punkten drehen die Nordlichter das Spiel zu ihren Gunsten. Ähnlich war der Spielverlauf auch zwischen den USA und Schweden, die Tre Kronor blieb aber insgesamt zu harmlos und kam nicht über fünf eigene Punkte hinaus, während die Amerikaner die zweite Hälfte zu prägen wussten mit 8:5-Endstand.

Curling (M): Deutschland mit Niederlage gegen zu starke Briten Nach einem packenden Auftakt in das Match konnte das deutsche Team nur um Skip Marc Muskatewitz in den ersten Ends mithalten. Nach dem 2:2-Zwischenstand nach dem dritten End schien die Partie noch offen, doch die Insulaner hatten auf lange Sicht die höhere individuelle Klasse. Der Favorit um Skip Mouat behauptet sich am Ende deutlich mit 9:4 und bleibt voll im Rennen um die Halbfinaltickets.

Skispringen (M): Trainingssprünge auf der Großschanze Ein Großteil der Athleten verzichtet heute auf das Training und tritt gar nicht erst an, so auch das deutsche Quartett. Führend ist bisher der Franzose Joubert mit 133 Metern, es folgen die Österreicher Tschofenig und Kraft, die sich hier nochmal versuchen. Der erst der namhaften Konkurrenz lässt die Sprünge allesamt aus.



Ski Freestyle (M): Buckelpisten-Legende Kingsbury krönt seine Karriere mit Gold im Dual Moguls Es folgt das große Finale im Dual Moguls: Zum ersten Mal wird dieser Wettbewerb ausgefahren, es tritt Mikael Kingsbury aus Kanada gegen den Japaner Ikuma Horishima an. Letzterer hat in der Zeitwertung deutlich die Nase vorne, alle Punkte dürften hier an Horishima gehen. Doch reicht es auch in der Gesamtwertung? Am Ende verließ der Japaner die Falllinie, nimmt den letzten Sprung gar nicht mehr richtig mit. Damit gibt es in Summe trotzdem Gold für Routinier Kingsbury aus Kanada bei seinen letzten Olympischen Spielen. Der Japaner muss sich nach diesem Patzer auf der Zielgeraden mit Silber begnügen.

Ski Freestyle (M): Graham holt Bronze Etwas überraschend hatte es der Japaner Shimakawa ins Halbfinale geschafft, musste dann aber den Kürzeren ziehen. In einem extrem ausgeglichenen Rennen um Bronze gegen den Australier Graham ist es der Manna us Down Under, der ob der Zeitwertung und des höheren Schwierigkeitsgrads die Medaille gewinnt. Mit 20:15 geht das Edelmetall an Matt Graham.

Ski Freestyle (M): Kingsbury und Horishima gehen ins Finale Die beiden Favoriten halten dem Druck stand: Shimakawa kann einen Sprung nicht stehen, so muss der Kanadier Mikael Kingsbury seinen Lauf nur noch sicher ins Ziel bringen. Im zweiten Lauf hat der Australier Graham das Nachsehen, der Japaner Horishima setzt sich mit einem spektakulären Rückwärtssalto durch.

Bob (F): Zweiter Lauf startet, Nolte in Pole Position In umgekehrter Reihenfolge startet das 25-köpfige Feld mit dem zweiten Lauf. Die Gesamtführende Laura Nolte kann das erstmal entspannt auf sich zukommen lassen, die Konkurrenz muss vorlegen. Dazu gehören auch die Teamkolleginnen Kim Kalicki und Lisa Buckwitz, die auf den Rängen sieben und zehn schon frühzeitig unter Druck stehen.

Biathlon (M): Ponsiluoma holt Gold für Schweden Was für ein dramatisches Rennen! Lange lag Emilien Jacquelin in Front, war über weite Teile der Strecke in Führung, doch mit zwei Schießfehlern stand sich der Franzose selbst im Weg. Nutznießer ist Martin Ponsiluoma, der Schwede bleibt fehlerfrei im letzten Schießen und rennt auf der Zielgerade zu Gold. Völlig ausgelaugt reißt Ponsiluoma die Arme hoch, am Ende seiner Kräfte und trotzdem überglücklich. Dahinter kommt der Norweger Sturna Laegreid ins Ziel und gewinnt Silber, Jacquelin kommt am Ende noch knapp sechs Sekunden vor Landsmann Perrot ins Ziel und gewinnt Bronze. Die deutschen Starter hatten hier nichts mitzureden, Philipp Horn landet als Bester in Team D auf Rang elf.

Biathlon (M): Wer holt die Medaillen? Martin Ponsiluoma bleibt an der Spitze, muss das Rennen jetzt nur noch nach Hause laufen. Der Franzose Emilien Jacquelin ist gebrochen, nach den zwei Strafrunden hat er fast 15 Sekunden Rückstand, lässt sich aber sofort von Starla Laegreid überholen. Auch der Norweger legte ein letztes starkes Schießen hin, hat jetzt sechs Sekunden Vorsprung auf der Schlussrunde.

Biathlon (M): Führender Jacquelin mit zwei Schussfehlern Was für ein Drama! Über eine halbe Minute Vorsprung hatte der Franzose, leistet sich im letzten Anschlag im Stehen zwei schnelle Fehler. Das weiß der Schwede Ponsiluoma auszunutzen, fehlerfrei ist der Mann der Tre Kronor jetzt auf dem Weg zu Olympia-Gold.

Biathlon (M): Deutsche heute ohne Medaillenchance Für die deutschen Schützlinge wird es heute nicht mehr um Edelmetall gehen. Zobel und Nawrath sind mit über drei Minuten weit abgeschlagen, und auch für Philipp Horn und Justus Strelow werden mit zwei Minuten Rückstand hier in Antholz nicht mehr zur Spitze aufschließen können. Die Entscheidung im Medaillenrennen dürfte dann das letzte Schießen bringen...

Biathlon (M): Jacquelin behauptet die Führung Für den Moment ist der Franzose Jacquelin nicht nur der schnellste Läufer, sondern auch der schnellste Schütze. Ein ganz starkes drittes Schießen im Stehen bleibt fehlerfrei, dahinter reiht sich nach Patzern der Konkurrenz der Schwede Ponsiluoma mit 34 Sekunden Rückstand ein. Es folgen der Franzose Perrot, sowie das norwegische Duo Laegreid und Christiansen, alle drei Athleten haben rund 45 Sekunden Abstand zum Führenden.

Ski Freestyle (M): Wer zieht um Dual Moguls ins Halbfinale ein? Im ersten Duell setzt sich der Japaner Shimakawa gegen den Schweden Wallberg durch. Auch der Kanadier Kingsbury zieht ins Halbfinale ein. Im dritten Durchgang der Runde der letzten Acht behauptet sich der Australier Graham gegen den US-Amerikaner Mickel. Im letzten Vergleich setzt sich der Japaner Horishima gegen den US-Boy Walczyk durch.







Biathlon (M): Der Kampf um die Medaillen ist eröffnet in der Verfolgung Bis zum zweiten Schießen lag der Franzose Quentin Fillon Maillet in Front, nach zwei Fehlern im Liegendanschlag ist der herausgelaufene Vorsprung dahin. Die Führung übernimmt der zweite Franzose Emilien Jacquelin, der beim zweiten Schießen fehlerfrei bleibt. Mit einer Minute Rückstand geht Philipp Horn in die Verfolgung, Justus Strelow hat bereits fast zwei Minuten Rückstand auf die Spitze.

Ski Alpin (F): Der erste Durchgang im Riesenslalom läuft, die Favoritinnen sind bereits im Ziel Bis dato hält Federica Brignone die Führung, ihr überragender Lauf beschert der Italienerin im Moment den heißen Stuhl. Dahinter folgt die deutsche Medaillenhoffnung Lena Dürr, die über sich hinausgewachsen ist. Mit gerade einmal 34 Hundertstel Rückstand ist hier auch für den zweiten Lauf noch alles offen. mit Sofia Goggia folgt eine weitere Starterin der Azzurri auf Rang drei, Platz vier teilen sich zeitlich Colturi, Hector und Stjernesund mit 74 Hundertstel Rückstand. Emma Aicher fuhr mit über einer Sekunde Rückstand auf Platz 17 ein, die verbliebenen rund 25 Starterinnen sollten alle mit der Medaillenentscheidung nichts mehr zutun haben.

Curling (M): Spannung bis zum Schluss in der Morgensession Nach acht gespielten Ends steht es zwischen Italien und Norwegen weiterhin Unentschieden. Bisher konnte sich kein Team entscheidend absetzen, jeweils ein punktreiches End markiert hier die Highlights. Und auch die US-Amerikaner mühen sich weiter gegen Schweden, hier steht eine knappe 6:5-Führung für die Amis. Unterdessen bleibt das deutsche Team unter Druck, beim Rückstand von 4:7 gegen das favorisierte Großbritannien muss jetzt schon ein kleines Wunder her in den letzten beiden Ends.

Bob (F): Nolte gewinnt ersten Durchgang, US-Trio dahinter in Lauerstellung Bevor es kurz vor 12 Uhr mit dem zweiten Lauf weitergeht, steht das Gesamttableau nach dem ersten Durchgang. Als Erste war die Deutsche Laura Nolte im Eiskanal unterwegs, legte mit einem nahezu perfekten Lauf direkt die Bestzeit mit 59.44 Sekunden hin. Diese sollte nicht mehr unterboten werden, die US-Amerikanerinnen Taylor und Love kamen allerdings bis auf fünf bzw. zehn Hundertstel heran. Mit knapp unter einer Sekunde wurde die Schweizerin Hasler Fünfte, Lisa Buckwitz auf Sieben, Kim Kaliko auf Elf, beide deutschen Starterinnen sind bereits vor dem zweiten Lauf schon unter Druck mit Blick auf die Medaillen.

Snowboard (M): Die Hälfte der Starter hat den ersten Qualifikationslauf hinter sich Mit deutlichem Abstand führt der Neuseeländer Dane Menzies mit 86.06 Punkten vor dem Kanadier McMorris und dem Norweger Kleveland. Die besten Zwölf ziehen nach zwei Qualifikationsläufen ins Finale ein, der Deutsche Noah Vicktor hat nach einem geplatzten ersten Run kaum noch eine Chance aufs Weiterkommen, 26.81 Punkte sind schlichtweg zu wenig.

Nordische Kombination (F): Das zweite offizielle Training ist beendet Auf der Großschanze in Predazzo legt der Österreicher Johannes Lamparter den punktmäßig besten Sprung hin, seine 123 Meter reichen für Platz eins im Training. Die größte Weite hatte der Este Kristjan Ilves mit 133.5 Metern. Das deutschen Starter deuteten an, dass es für sie mit oben reingehen kann: Schmid stellte 118 Meter, Rydzek sogar 130 Meter, blieb punktmäßig aber hinter seinem Teamkollegen. Hinter den Erwartungen blieb Vinzenz Geiger, der nicht über 113 Meter und Rang 18 hinaus kam.

Curling (M): Deutschland unter Zugzwang Bisher sind dem deutschen Team um Skip Marc Muskatewitz nur zwei Punkte im dritten End gelungen. Danach folgt bis einschließlich End sechs eine Nullnummer, zumindest hält Team D den Hammer für das siebte End, nachdem der vorherige Durchgang ein Blank war. Doch der 2:5-Rückstand gegen diese starken Briten wird eine große Aufgabe. Eng geht es auch auf den anderen Sheets zu, die USA liegen 5:3 in Front gegen Schweden, zwischen Italien und Norwegen steht es 5:5-Unentschieden.

Ski Alpin (F): Aicher landet nur auf Platz 15 Schon früh im Rennen hatte Emma Aicher einen Rückstand auf die magische Zeit von Brignone, am Ende sind es mehrere unsauber gefahrene Tore, einmal muss die Deutsche, die ja schon zwei Medaillen gewonnen hat, stark korrigieren. Mit deutlich über einer Sekunde Rückstand wird Aicher heute mit der Vergabe des Edelmetalls nichts zutun haben.

Ski Alpin (F): Brignones Fabelzeit hat auch gegen Dürr und Goggia Bestand Die erste deutsche Starterin ist in Person von Lena Dürr unterwegs. Da hat sich jemand was vorgenommen, Dürr zeigt eine bockstarke Performance, erwischt einen guten Run und kommt mit 34 Hundertstel Rückstand ins Ziel. Damit ist es für den Moment ein starker zweiter Rang. Die zweite Italienerin Sofia Goggia nimmt den Schlusssprung sicher mit, doch im mittleren Abschnitt wurde ihr ein zu eng gefahrenes Tor zu Verhängnis. So steht im Moment nur der dritte Rang mit 46 Hundertstel Rückstand auf die führende Brignone.

Ski Alpin (F): Brignone übernimmt eindrucksvoll die Führung Ist das eine Machtdemonstration! Federica Brignone zeigt einen unglaublichen Lauf, zirkelt sich so eng wie möglich an den Toren vorbei, drückt aufs Gaspedal und erwischt den Zielsprung nahezu perfekt. Die Italienerin fährt die Konkurrenz hier in Grund und Boden, verdrängt das Führunsgtrio von der Spitze, mit 76 Hundertstel untermauert die Lokalmatadoren hier ihre Ambitionen auf eine Medaille. Dahinter bleibt es jedoch weiter eng, Platz 2-12 trennt nicht mal eine halbe Sekunde.



Bob (F): Nolte hält die Führung, Kalicki nur Neunte Im Gesamtklassement ändert sich erstmal nichts, in ihrem ersten Lauf streut Kim Kalicki noch zu viele Unsicherheiten ein, die Bandenberührungen in der Schikane bremsen sie aus, verhindern Höchstgeschwindigkeiten. Mit über einer Minute insgesamt steht im Moment nur der neunte Platz, die Schweizerin Debora Annen fährt mit mehr als einer Sekunde Rückstand auf Nolte auf Rang 14 ein.

Ski Alpin (F): Ein unglaubliches Rennen spitzt sich zu Ist das zu fassen? Nach elf gestarteten Athletinnen liegen im Moment gleich drei Frauen zeitgleich auf Platz eins, die Albanerin Colturi, die Schwedin Hector und die Norwegerin Stjernesund bekleiden den Platz an der Sonne. Shiffrin ist schon auf Platz vier zurückgefallen, hier deutet alles auf einen ganz spannenden zweiten Lauf hin, doch es stehen mit Aicher, Goggia und Brignone auch noch Medaillenaspirantinnen oben.

Bob (F): Nolte hält die Führung, dahinter US-Trio Direkt als erste Starterin ging es für Laura Nolte in den Eiskanal. Da war noch schwer abzuschätzen, was ihre Zeit wert ist. Mit kaum einer Bandenberührung sind ihre 59.44 eine richtig gute Zeit, dahinter folgen Meyers, Love und Humphries mit geringem Rückstand nach dem ersten Lauf. Die Schweizerin Hasler rangiert auf Platz fünf, die Deutsche Buckwitz ist im Moment sogar nur noch auf Rang sieben.

Curling (M): Alle drei Sheets sind in der Halbzeit Zwischen Deutschland und Großbritannien bleibt es ein sehr taktischer Schlagabtausch, Mouat und Muskatewitz duellieren sich, versuchen jeweils den Hammer mit mindestens zwei Punkten zu ihren Vorteilen zu nutzen. Dem Briten gelingt das auch, so steht die zwischenzeitliche 4:2-Führung. Für eine Überraschung haben die Italiener gesorgt: Zur Pause gelingt den Lokalmatadoren ein End mit satten vier Punkten, damit wechselt die Führung mit 5:4 zur Azzurri. Und auch die USA tauen so langsam auf, mit drei Punkten mit dem Hammer steht hier der 4:2-Vorsprung.

Ski Freestyle (M): Das Dual Moguls folgt mit den Entscheidungsläufen Den Auftakt in Livigno auf der Buckelpiste gibt es in der Runde der letzten 32. Im direkten Duell geht es über die rote bzw. blaue Piste hinunter, dabei geht es nicht nur um die schnellste Zeit, sondern auch möglichst anspruchsvolle Sprünge auf dem Weg zur Qualifikation für die nächste Runde. Es ist das erste Mal, dass dieser direkte Zweiervergleich Teil des Olympischen Programms ist, wer setzt sich hier die Krone auf?

Ski Alpin (F): Hector legt vor, Shiffrin früh in Rückstand Die ersten Starterinnen sind die Tofana runter, im Moment liegt die Schwedin Sara Hector mit einer starken Zeit von 1:03.97 vor. Dahinter folgt die fast zeitgleiche Norwegerin Stjernesund, Shiffrin hat schon fast drei Zehntel Rückstand. Die Schweizerin Camille Rast legt bei ihrem ersten Lauf einen guten Start hin, ist lange in Führung, büßt dann aber vier Zehntel kurz vor dem Ziel an einem tückischen Sprung ein.

Bob (F): Deutsches Duo eröffnet ersten Lauf Gespannte Zufriedenheit - So lässt sich die Stimmung von Laura Nolte nach ihrem ersten Lauf zusammenfassen. Mit 59,44 Sekunden hat die Deutsche hier direkt mal den Maßstab hoch angesetzt. Als Zweites kommt die Australierin Bree Walker, die im Vorfeld hoch eingeschätzt wurde. Doch es ist ein sehr unsauberer Lauf, zu viele Bandenberührungen, insbesondere in der Schikane, sorgen für einen deutlichen Rückstand von mehr als sieben Zehntelsekunden.

Und auch Lisa Buckwitz hat gerade im oberen Teil mit Ungenauigkeiten zu kämpfen, kommt mit 62 Hundertstel Rückstand ins Ziel - Das zeigt nochmal, was Laura Nolte da für einen starken ersten Lauf abgeliefert hat.

Curling (M): Millimeterentscheidung besorgt Remis für deutsches Team Das war an Spannung kaum zu überbieten! Beide Teams liefern sich ein enorm starkes, taktisches Duell im dritten End. Vor allem die Skips Mouat und Muskatewitz trumpfen mit den letzten Steinen groß auf, im Haus ergeben sich viele Möglichkeiten. Am Ende muss am Button nachgemessen werden, nach drei Messrunden steht fest, dass Team D mit zwei Steinen punktet. Unterdessen ist die Tre Kronor wieder mit einem Zähler in Führung gegangen gegen die USA, die Norweger setzen sich erstmals mit 4:1 gegen Italien ab.

Snowboard (M): Der Slopestyle holt zwei Qualifikationsläufe nach 30 Athleten starten mit dem Brett unter den Füßen, die zwölf besten Akteure ziehen in den Finallauf ein. In knapp 20 Minuten wird es dann ernst für Noah Vicktor aus Deutschland, sowie den Schweizer Jonas Hasler, um die Qualifikation für das Finale am Mittwoch zu schaffen.

Bob (F): Auftakt ins Monobob-Rennen der Frauen Über vier Läufe gilt es fehlerfrei zu bleiben, die Zeiten werden dann zusammengerechnet, morgen Abend steht dann fest, wer sich mit Edelmetall krönt. Den Grundstein gilt es allerdings ab 10 Uhr zu legen, für Deutschland gehen Laura Nolte, Lisa Buckwitz und Kim Kalicki im Eiskanal auf Jagd der Bestzeit im 25-köpfigen Starterfeld.

Ski Alpin (F): Die Riesenslalom der Frauen startet gleich in den ersten Lauf Es ruft die legendäre Tofana: Für die Deutschen Medaillenhoffnungen Lena Dürr und Emma Aicher geht es im Slalom durch die Tore, doch die Konkurrenz ist groß. Mikaela Shiffrin aus den USA, die Italienerin Federica Brignone, Landsfrau Sofia Goggia oder auch eine gänzlich andere Überraschung? Um Zehn geht es los, die Medaillentscheidung im zweiten Lauf steht dann um 13:30 Uhr an.

Curling (M): Norwegen geht in Führung, die USA stellen auf Remis Nach dem zweiten gespielten End holen sich die Norweger einen ersten Punkt, damit wechselt der Vorteil des letzten Steins aber zu den Italienern. Auch zwischen den USA und Schweden bleibt es ein enger Schlagabtausch, beide Seiten waren bis dato jeweils einmal erfolgreich arm dichtesten mit dem eigenen Stein am Button.

Curling (M): Team D mit dem Blank End Erneut hielten die Briten den Druck hoch, hatten frühzeitig drei Steine im Haus. Doch über ein Triple Takeout konnte Benni Kapp mit starken Auftritt zahlreiche Guardsteine umgehen, das war die Grundlage für die Null-Runde. Zwar trumpfte Bryce Mouat mit einem starken letzten Stein nochmal auf in diesem taktischen End, versteckte diesen nach dem Clearen noch knapp im Haus, doch Marc Muskatewitz sorgte für ein leeres Haus, damit bleibt der Vorteil des Hammers in deutschen Händen.

Curling (M): Deutschland früh unter Druck Die Insulaner um Skip Mouat starten richtig gut, nutzen einen suboptimal platzierten letzten Stein von Marc Muskatewitz gnadenlos aus. Mit viel Spin serviert Mouat das Granit, cleart den einzigen deutschen Stein im Haus und verbucht die 2:0-Führung nach dem ersten End. In den Parallelpartien führt Schweden 1:0 gegen die USA, zwischen Norwegen und Italien gab es noch keine Punkte.

Curling (M): Die ersten Steine landen im Haus Nach dem wichtigen Sieg am gestrigen Tag im Extra End dürfte das deutsche Team um Skip Marc Muskatewitz heute wieder mit vollem Elan an die große Aufgabe Großbritannien heran gehen. Die Briten gehen durchaus favorisiert in die Partie, haben schon drei Siege auf dem Konto, Team D könnte mit nur zwei Siegen bisher bei einer Niederlage den Anschluss an die Tabellenspitze verlieren. Des Weiteren treffen auf den anderen Sheets noch die USA auf Schweden, Gastgeber Italien fordert Norwegen

Nordische Kombination (M): Zweites offizielles Training ist gestartet Auf der Großschanze ist Predazzo dürfen die Kombinierer nochmal testen, bevor es in den heißen Wettkampf geht. Mit Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek und Julian Schmid hat das Adlerteam gleich drei hoffnungsvolle Kandidaten am Start.

Der Abschluss des neunten Olympia-Tags Als ein Highlight dürfte heute definitiv das Skispringen der Frauen von der Großschanze gehandelt werden. Dazu kommt noch die siebte Session der Männer-Curlingteams und die drei Qualifikationsläufe im Big Air der Männer. Den Schlusspunkt setzen dann die deutschen Eishockey-Münner um Kapitän Draisaitl: Gegen den Gruppenfavoriten aus den USA steht das DEB-Team nach der gestrigen Niederlage gegen Lettland unter Zugzwang.

Was steht in der Mittagssession auf dem Plan? Nach der Langlauf-Entscheidung der Männer-Staffel trifft die Schweiz im Eishockey auf Tschechien, nach dem 4:0 zum Auftakt gegen Frankreich und der 1:5-Niederlagen gegen Kanada stehen die Eidgenossen durchaus unter Druck. Im Riesenslalom der Frauen geht es heute einmal mehr die legendäre Tofana herunter, hier liegen die deutschen Hoffnungen bei Lena Dürr und Emma Aicher. Abgerundet wird das späte Mittag durch Medaillenentscheidungen im Snowboard Cross und in der Biathlonverfolgung der Frauen.

Der Start in den neunten Olympia-Tag Den Auftakt machen gewohnt die Curling-Teams, so ist in der sechsten Session auch die deutsche Mannschaft um Skip Marc Muskatewitz gegen Großbritannien gefordert. Ab zehn Uhr geht es dann für die ersten Durchgänge mit dem Monobob der Frauen in den Eiskanal, mit drei deutschen Starterinnen ist hier am morgigen Montagabend auch mit einer Medaillen zu rechnen. Zur frühen Mittagszeit folgt dann die erste Medaillenentscheidung des Tages, in der Biathlon-Verfolgung der Männer über 12,5km.