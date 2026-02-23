- Anzeige -
- Anzeige -
Olympia 2026 in Mailand und Cortina

Olympia: Jürgen Klopp wünscht sich Spiele in Deutschland und bietet Botschafter-Rolle an

  • Aktualisiert: 23.02.2026
  • 12:45 Uhr
  • ran

Nachdem Jürgen Klopp in den vergangenen Wochen oft als Zuschauer in Mailand und Cortina gesichtet wurde, wünscht sich der 58-Jährige Olympische Spiele in Deutschland und will dafür auch selbst aktiv werden.

Jürgen Klopp strahlte neben dem Zieleinlauf der olympischen Bobstrecke.

"Dieses Olympia ist uns ein Zeichen, wie wundervoll wir alle zusammenarbeiten können", schwärmte der ehemalige Liverpool-Trainer im Interview mit der "Sportschau". Der 58-Jährige sei besonders begeistert von dem internationalen Zusammenhalt und dem Fairplay.

Und damit nicht genug. Der ehemalige Liverpool-Trainer träumt von olmpischen Spielen in Deutschland: "Ich würde gern erleben, was so eine kollektive Vorfreude in unserem Land auslösen kann. Es geht um ein positives Ziel in einer Zeit, wo man das Gefühl hat, es macht nicht richtig Spaß, über die Zukunft nachzudenken", führte Klopp beim "Ball des Sports" aus.

- Anzeige -
- Anzeige -

Jürgen Klopp bietet sich als Olympia-Botschafter an

Der globale Fußball-Chef von Red Bull hofft auf eine erfolgreiche Bewerbung für die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044. "Ich weiß nicht, ob man mich als Olympia-Botschafter braucht. Aber was auch immer ich tun könnte, damit Deutschland die Olympischen Spiele bekommt, wäre ich bereit zu machen", bot der ehemalige Kulttrainer an.

Die mehrfache Europa- und Weltmeisterin Franziska van Almsick sprach sich ebenfalls für eine Olympia-Bewerbung aus. "Das würde der Gesellschaft guttun. Gerade in der heutigen Zeit der Digitalisierung ist der Sport extrem wichtig für die jüngeren Menschen, um zu merken, dass man etwas leisten kann, ohne am Handy zu sein", erklärte die ehemalige Schwimmerin.

- Anzeige -
- Anzeige -

VIDEO: Olympia: FBI-Chef feiert Eishockey-Gold mit US-Team

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Olympia-Bewerbung: So sehen die deutschen Chancen aus

Bereits im November letzten Jahres entschloss sich München per Bürgerentscheid für eine Bewerbung für die Olympischen Sommerspiele. Hamburg wird seine Bürger diesen Sommer abstimmen lassen und auch Berlin gemeinsam mit Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein, gehen ins Rennen.

Der Deutsche Olympische Sportbund will bis Ende des Jahres entscheiden, welcher deutsche Bewerber ins internationale Rennen gehen soll. Es ist unklar, wann Europa nach Paris 2024 wieder am Zug sein wird. 2036 wird vermutlich Asien vorgezogen werden.

Auch interessant: Olympia 2030 in den französischen Alpen: Die Austragungsorte im Überblick

Mehr Olympia
imago images 1072754379
News

Schock-Nachricht: Olympiasiegerin trauert nach Goldmedaille

  • 23.02.2026
  • 13:55 Uhr
IOC Olympia 2026 Fans
News

Kritik am IOC: "Hauptsache, die Einnahmen stimmen"

  • 23.02.2026
  • 13:36 Uhr
Rodeln
News

Olympia-Preisgeld: Deutschland von Polen abgehängt

  • 23.02.2026
  • 10:07 Uhr
Symbolbild Themenfoto Olympische Ringe, ITA, Olympische Spiele Milano Cortina 2026, Olympia, Ski Alpin, Slalom Damen, 18.02.2026 ITA, Olympische Spiele Milano Cortina 2026, Olympia, Ski Alpin, Slal...
News

Kommentar: Nachhaltigkeit bei Olympia bleibt ein Märchen

  • 23.02.2026
  • 09:51 Uhr
Die Paralympics finden in Mailand und Cortina statt
News

Paralympics 2026 live: Termine, TV-Übertragungen und Streams, Austragungsorte, Sportarten, Zeitplan

  • 23.02.2026
  • 08:48 Uhr
GEIGER Vinzenz (Deutschland) aergert sich im Ziel, ITA, Olympische Spiele Milano Cortina 2026, Olympia, Nordische Kombination, Teamsprint, 2 x 7,5 km Langlauf, 19.02.2026 ITA, Olympische Spiele Mil...
News

Nur im Eiskanal top: Das bittere deutsche Olympia-Zeugnis

  • 23.02.2026
  • 08:32 Uhr
2026-02-15 - Milano Cortina 2026 Winter Olympics 500m Women MILAN, ITALY - FEBRUARY 15: Olympic rings during the 500m Women Milano Cortina 2026 Winter Olympics at the Milano Speed skating, Eisschne...
News

Olympia 2026: Abschlussfeier jetzt live - hier geht es zum kostenlosen Joyn-Stream

  • 22.02.2026
  • 20:40 Uhr
Olympics: Ice hockey, Eishockey Men Finals - Gold Medal Game Feb 22, 2026; Milan, Italy; Brock Nelson (29) of the United States celebrates with his family after defeating Canada in the men s ice ho...
News

Irre Eishockey-Serie! Diese Familie ist US-Goldgarant

  • 22.02.2026
  • 19:10 Uhr
imago images 1071296881
News

Olympia 2026: Termine, Austragungsorte, Sportarten, Tickets und TV-Übertragung im Überblick

  • 22.02.2026
  • 19:09 Uhr
Olympics: Freestyle Skiing-Mens Halfpipe Final Feb 20, 2026; Livigno, Italy; Hunter Hess of the United States during the men s skiing halfpipe final during the Milano Cortina 2026 Olympic Winter ga...
News

Kommentar: Umfeld für Olympia-Athleten feindseliger denn je

  • 22.02.2026
  • 17:52 Uhr