Olympia: Jürgen Klopp wünscht sich Spiele in Deutschland und bietet Botschafter-Rolle an

Nachdem Jürgen Klopp in den vergangenen Wochen oft als Zuschauer in Mailand und Cortina gesichtet wurde, wünscht sich der 58-Jährige Olympische Spiele in Deutschland und will dafür auch selbst aktiv werden. Jürgen Klopp strahlte neben dem Zieleinlauf der olympischen Bobstrecke. "Dieses Olympia ist uns ein Zeichen, wie wundervoll wir alle zusammenarbeiten können", schwärmte der ehemalige Liverpool-Trainer im Interview mit der "Sportschau". Der 58-Jährige sei besonders begeistert von dem internationalen Zusammenhalt und dem Fairplay. Olympia 2026: Das Zeugnis der Deutschen in den einzelnen Sportarten - außer Eiskanal nicht viel los Und damit nicht genug. Der ehemalige Liverpool-Trainer träumt von olmpischen Spielen in Deutschland: "Ich würde gern erleben, was so eine kollektive Vorfreude in unserem Land auslösen kann. Es geht um ein positives Ziel in einer Zeit, wo man das Gefühl hat, es macht nicht richtig Spaß, über die Zukunft nachzudenken", führte Klopp beim "Ball des Sports" aus.

Jürgen Klopp bietet sich als Olympia-Botschafter an Der globale Fußball-Chef von Red Bull hofft auf eine erfolgreiche Bewerbung für die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044. "Ich weiß nicht, ob man mich als Olympia-Botschafter braucht. Aber was auch immer ich tun könnte, damit Deutschland die Olympischen Spiele bekommt, wäre ich bereit zu machen", bot der ehemalige Kulttrainer an. Die mehrfache Europa- und Weltmeisterin Franziska van Almsick sprach sich ebenfalls für eine Olympia-Bewerbung aus. "Das würde der Gesellschaft guttun. Gerade in der heutigen Zeit der Digitalisierung ist der Sport extrem wichtig für die jüngeren Menschen, um zu merken, dass man etwas leisten kann, ohne am Handy zu sein", erklärte die ehemalige Schwimmerin.

