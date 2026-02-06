Biathlon (M): Wer sichert sich Gold im Massenstart? Auch im Biathlon geht es bei den Winterspielen 2026 in die entscheidende Phase. In Antholz steht heute mit dem Massenstart über 15 Kilometer der letzte Wettkampf der Männer auf dem Programm. Vier Schießeinlagen warten auf die Athleten. Das Starterfeld ist exklusiv. Nur 30 Athleten dürfen ran und die Qualifikation folgt klaren Kriterien. Alle Medaillengewinner aus den bisherigen Einzelwettbewerben sind gesetzt. Dazu kommen die Top 15 des aktuellen Gesamtweltcups. Die verbleibenden Plätze werden mit den besten Leistungen aus den bisherigen olympischen Rennen aufgefüllt. Aus dem DSV-Team haben Philipp Nawrath, Philipp Horn und David Zobel das Ticket für dieses Finale gelöst. Die Schweizer sind mit Sebastian Stalder, Joshua Burkhalter und Niklas Hartweg dabei. Nach den bisherigen Eindrücken aus Antholz kommen die größten Medaillenfavoriten vor allem aus Frankreich und Norwegen. Doch auch Schweden und das deutsche Team dürfen sich Chancen ausrechnen. Nicht zu unterschätzen ist außerdem Lokalmatador Tommaso Giacomel.

Ski Freestyle (M): Ansage auch von Werner Die Schweizer zeigen, dass sie heute einiges vorhaben in der Medaillen-Entscheidung der Aerials. Als letzter Starter im ersten Durchgang zeigt Pirmin Werner einen technisch anspruchsvollen Back Double Full-Full-Double Full mit hoher Schwierigkeit. Der Sprung gelingt sauber und bringt ihm den zweiten Platz ein. Nur Teamkollege Noé Roth liegt nach dem ersten Versuch vor ihm und unterstreicht damit die derzeitige Schweizer Dominanz im Feld. Damit stehen die Chancen gut, dass beide Athleten sicher in der Medaillen-Entscheidung vertreten sein werden. Alle Springer erhalten im zweiten Durchgang die Möglichkeit, nachzulegen und ihre Wertung zu verbessern.

Curling (F): Wer darf weiter von Gold träumen? Im Curling-Wettbewerb der Frauen geht es ab 14:05 Uhr ins Halbfinale und um die Frage, welche Teams weiter von Gold träumen dürfen. Die dreimaligen Olympiasiegerinnen aus Schweden unter Skip Anna Hasselborg treffen auf Kanada mit Skip Rachel Homan. In der Round Robin war Kanada die stärkere Mannschaft im Aufeinandertreffen der beiden Teams. Die bessere Bilanz der Round Robin hat allerdings Schweden als beste Mannschaft der Vorrunde. Zeitgleich messen sich im Cortina Curling Stadion die nach der Vorrunde zweitplatzierten USA mit der Schweiz mit Skip Silvana Tirinzoni. Beide Teams spielten erst gestern Nachmittag gegeneinander und lieferten sich ein Spiel auf hohem Niveau, in der erst das Extra End zugunsten der USA entschied.

Ski Freestyle (M): Die ersten Sprünge laufen Der erste Finaldurchgang ist gestartet, jeder der zwölf Athleten hat zwei Sprünge, die besten Sechs ziehen in den zweiten Finaldurchgang ein. An der Spitze hat sich im Moment der Schweizer Noe Roth positioniert, 131 Punkte sind schon mal eine gute Marke. Dahinter reihen sich die beiden US-Amerikaner Lillis und Krueger ein, die ihre Back Full-Double Full-Full nicht stehen konnten.

Ski Freestyle (F): Daniela Maier fliegt zur Goldmedaille, Silber geht an die Schweiz Vom Start weg setzt sich Daniela Maier an die Spitze, behauptet die Führung durch die Innenbahn in der Kurve. Diese erwischt die Titelverteidigerin Sandra Naeslund nicht sauber, wird weit nach Außen getragen, fällt auf Rang drei zurück. Mit der Medaille vor Augen fährt Maier das Rennen souverän von vorne weiter, lässt sich auch vom Druck durch Fanny Smith am Dragonback nicht aus dem Konzept bringen. Mit einem letzten bockstarken Sprung fliegt Daniela Maier der Goldmedaille entgegen, reißt im Ziel die Arme hoch und lässt den Emotionen freien Lauf. Das ganze deutsche Team rennt zu ihr, war für ein überragendes Rennen, das ist ein Moment für die Ewigkeit! Silber geht an die Weltmeisterin Fanny Smith aus der Schweiz, Sandra Naeslund aus Schweden gewinnt Bronze.

Ski Freestyle (F): Gantenbein gewinnt das kleine Finale und wird Fünfte Das war ein guter Vorgeschmack auf das große Finale! Ohne Gegnerkontakt war Jole Galli unterwegs gestürzt, nach einem Sprung auf eine Welle verliert sie die Kontrolle über den rechten Ski. Zum Glück kommt die Italienerin zum Glück unverletzt ins Ziel. Vorne setzt sich die Schweizerin Gantenbein mit sieben Hundertstel vor der Französin Grillet Aubert durch und wird in der Endabrechnung Fünfte, die Eidgenossin Cousin wird insgesamt Siebte.

Ski Freestyle (M): Das Aerials-Finale startet in gut 20 Minuten in die Medaillenentscheidung Im ersten Durchgang des Finals gilt es für die verbliebenen zwölf Athleten unter die besten Sechs zu kommen, die dann im zweiten Durchgang das Edelmetall unter sich verteilen. Mit Noe Roth und Pirmin Werner sind gleich zwei Schweizer im Endlauf dabei, gerade Letzterer hat nach einer überragenden Qualifikation berechtigte Ambitionen auf eine Medaille. Auch Titelverteidiger Qi aus China wird da defenitiv vorne mitmischen.

Ski Freestyle (F): In wenigen Minuten starten das kleine und große Finale Um die Plätze Fünf bis Acht fahren die Schweizerinnen Gantenbein und Cousin, dazu kommen die Französin Grillet Aubert und die Italienerin Galli. In wenigen Momenten folgt dann auch das letzte Rennen ums Edelmetall: Maier, Naeslund, Smith und Berger Sabbatel fahren die Medaillen aus. Reicht es für die nächste DSV-Medaille? Bisher war Daniela Maier enorm souverän unterwegs, doch jetzt ist die Konkurrenz mit Olympiasiegerin und Weltmeisterin natürlich maximal groß.



Ski Freestyle (F): Naeslund und Smith ziehen ins große Finale ein Ist das ein hochklassiges Halbfinale! Mit Sandra Naeslund als Titelverteidigerin und Fanny Smith als amtierende Weltmeisterin sind hier zwei bockstarke Fahrerinnen auf dem Kurs, doch auch Galli und Grillet Aubert bleiben dran. Die Französin muss am Dragonback abreißen lassen, an der Spitze setzen sich die beiden Favoritinnen Naeslund und Smith erwartungsgemäß durch, Galli muss sich mit dem dritten Rang begnügen. Damit steht das große Finale: Maier, Berger Sabbatel, Naeslund und Smith fahren um die Medaillen.

Ski Freestyle (F): Maier fliegt ins Finale, Schweizer Duo scheidet aus Ist das stark! Wahnsinn, Daniela Maier ist derart souverän unterwegs, es ist der nächste Start-Ziel-Sieg für die DSV-Athletin. Mit fast anderthalb Sekunden Vorsprung zieht Maier vorne weg, dahinter kommt es aufs Fotofinish an: Zwischen der Französin Berger Sabbatel und der Schweizerin Gantenbein liegen nur zwei Hundertstel, am Ende ist es der starke letzte Sprung der Französin. die 36-jährige Berger Sabbatel zieht ebenfalls ins Finale ein. Das Schweizer Duo Gantenbein und Cousin scheidet im Halbfinale aus dem Medaillenrennen aus.

Ski Freestyle (F): Naeslund weiter bockstark, Galli komplettiert das Feld der besten Acht Auch im Viertelfinale fährt Sandra Naeslund wieder in ihrer eigenen Liga. Bereits nach den ersten Kickern hat sie über eine Sekunde Vorsprung, baut diesen am Drachenrücken noch weiter aus. Am Ende ist es der souveräne Einzug ins Halbfinale für die Titelverteidigerin, dahinter folgt die Lokalmatadorin Jole Galli: Nach schlechtem Start nimmt die Italienerin die lange Linkskurve im Mittelteil überragend, zog auf die zweite Position vor und gab diese auch unter großem Jubel im Ziel nicht mehr her. Damit steht nun auch das zweite Halbfinal-Quartett: Smith, Grillet Aubert, Naeslund und Galli fahren ums große Finale.

Ski Freestyle (F): Auch Smith zieht ins Halbfinale ein Das war bisher das ausgeglichenste Rennen! Die Schweizerin Fanny Smith fuhr souverän vorne weg, doch auch ihr Vorsprung war gering. Dahinter waren es lange die Kanadierinnen Schmidt und Phelan, die um das zweite Halbfinalticket kämpften. Doch mit dem letzten Sprung gelang es der Französin Grillet Aubert, sich mit wenigem Hundertstel noch dran vorbei zu schieben. Damit sind gleich drei Frauen der Nati im Halbfinale.

Ski Freestyle (F): Schweizer Dominanz im Viertelfinale Talina Gantenbein fährt ihr Rennen souverän von vorne, dahinter bleibt aber alles eng beisammen. Am Ende fährt Sixtine Cousin mit vier Hundertstel Rückstand auf Rang zwei ein, Anouck Errard aus Frankreich und die dritte Schweizern Saskja Lack scheiden aus. Damit steht auch das erste Halbfinalrennen - Maier, Berger Sabattel, Gantenbein und Cousin fahren dann gleich um den Einzug ins große Finale.

Ski Freestyle (F): Maier zieht mit Machtdemonstration ins Halbfinale ein Was war das bitte für ein überragender Lauf von Daniela Maier! Schon aus der Startbox raus drückt sich die Deutsche dermaßen explosiv über die ersten Wellen, nimmt den Schwung perfekt mit. Mit so einer Leistung gehört sie zum ganz engen Favoritenkreis für die Medaillen, selbst die so starke Französin Berger Sabattel muss um fast eine Sekunde abreißen lassen, kommt aber ebenfalls weiter. Ausgeschieden sind die Schwedin Mobaerg und auch die Silbermedaillengewinnerin von Peking, die Kanadierin Thompson kam überhaupt nicht in ihren Rhythmus, war frühzeitig weit abgeschlagen.



Ski Freestyle (M): Das Finale der Halfpipe steht fest Im zweiten Durchgang konnte sich Brendan Mackay mit einem überragenden Lauf nochmal steigern, der Kanadier gewinnt die Qualifikation mit fast 93 Punkten. Dahinter folgen der US-Amerikaner Nico Goepper auf Rang drei konnte sich etwas überraschend der Este Henry Sildaru vorschieben. Es folgen drei weitere US-Boys, zwei Kanadier, komplettiert wird das Feld durch den Neuseeländer Ben Harrington. Das Finale in der Halfpipe folgt dann heute Abend um 19:30 Uhr.

Ski Freestyle (F): Kurze Pause vor dem Viertelfinale In wenigen Minuten geht es in die nächsten vier Vierer-Duelle. Deutschland ist nur noch mit Daniela Maier vertreten, doch der DSV-Medaillenhoffnung steht ein schweres Rennen bevor: Mit Marielle Thompson ist die Silbermedaillengewinnerin von vor vier Jahren mit dabei, auch die starke Französin Berger Sabattel dürfte eine harte Konkurrentin werden. Dann folgt der zweite Lauf mit gleich drei Schweizerinnen, Favoritin im dritten Lauf ist die Eidgenossin Fanny Smith, im letzten Lauf folgt dann noch die Olympiasiegerin Sandra Naeslund.

Ski Freestyle (F): Naeslund in ihrer eigenen Liga, Redder scheidet unglücklich aus Was legt Naeslund für ein Tempo vor! Die Olympiasiegerin und 45fache Weltcupsiegerin dominiert ihr Rennen in überragender Manier, fährt der Konkurrenz komplett davon. Sandra Naeslund untermauert ihre Medaillenambitionen, doch dahinter wird es richtig eng: Lange lag Veronica Redder auf dem zweiten Platz, doch am letzten Sprung setzt sie den Jump etwas zu kurz. So wird die Deutsche auf der Zielgeraden noch von der Französin Mylene Ballet Baz aus dem Windschatten überholt.

Ski Freestyle (F): Cholenska patzt, Ofner und Galli weiter Ist das bitter! Auch im vorletzten Lauf war es über weite Strecken ein spannender Dreikampf an der Spitze. Doch dann unterläuft Diana Cholenska ein folgenschwerer Patzer am Rücken des Dragon, die Tschechin springt zu kurz auf die Welle rauf, büßt dort viel Zeit an. Im Ziel wird es dann laut, als die Österreicherin Katrin Ofner und die Lokalmatadorin Jole Galli ins Ziel kommen und ihren Viertelfinaleinzug bejubeln.

Ski Freestyle (M): Phelan und Grillet Aubert sichern sich Viertelfinalplatz Frühzeitig musste die Japanerin Mukogawa abreißen lassen, davor war es jedoch ein enges Rennen: Hinten dran war fast über die gesamte Zeit die Österreicherin Sonja Gigler, lange hielt sie mit der Kanadierin Phelan und der Französin Grillet Aubert mit, am Ende machte das Duo an der Spitze den Sieg aber unter sich aus. Richtig spannend dürfte es gleich im letzten Lauf nochmal werden, dann folgt die Titelverteidigerin Naeslund aus Schweden, sowie die Deutsche Veronica Redder.

Ski Freestyle (F): Auch die vierte Schweizerin Smith kommt weiter, Bachl-Staudinger ist raus Schon am Start hatte Leonie Bachl-Staudinger Probleme ausreichend Geschwindigkeit aufzunehmen. Mit Müh und Not kam sie über die ersten Sprünge rüber, am Ende muss die Deutsche die Kanadierin Hannah Schmidt und die Schweizerin Fanny Smith ziehen lassen. Die beiden Favoritinnen gewinnen ihr Achtelfinale souverän und buchen sicher das Ticket für das Viertelfinale.

Ski Freestyle (F): Schweizer Trio Gantenbein, Lack und Cousin trifft im Viertelfinale aufeinander Das ist mal ein Start-Ziel-Sieg par Excellence: Talina Gantenbein fährt das Rennen von vorne, geht mit gutem Vorsprung in den letzten großen Sprung. Dort wird sie dann fast nochmal eingeholt von Anouck Errard, doch die Französin muss sich um zwei Hundertstel geschlagen geben. Beide gehen sicher in die nächste Runde. Das gilt auch für Saskja Lack und Sixtine Cousin, die beiden Eidgenossinnen bringen ihren Vorsprung sicher ins Ziel. Joffroy aus Chile und Krausova aus Tschechien müssen sich früh geschlagen geben.

Ski Freestyle (F): Thompson und Mobaerg werden die Gegner von Maier im Viertelfinale Vom Start weg zieht die Schwedin Linnea Mobaerg vorne weg, mithalten kann im Mittelteil der Piste nur die Kanadierin Thompson. Die Italienerin Chesi und die Japanerin Nakanishi müssen schon früh abreißen lassen. Am Ende entscheiden Mobaerg und Thompson den Sieg im Achtelfinale untereinander, die Kanadierin hat knapp eine halbe Skilänge Vorsprung im Ziel.

Ski Freestyle (F): Maier zieht souverän ins Viertelfinale ein, Klapprott scheidet aus Im ersten Achtelfinal-Lauf muss die Chinesin Wenwen Li passen, nachdem sie schon im ersten Durchgang gestürzt war. So geht es zu Dritt in das Rennen, die besten Zwei ziehen ins Viertelfinale ein. Deutschland ist mit Daniela Maier und Luisa Klapprott gleich doppelt vertreten, dazu kommt noch die Französin Berger Sabbatel. Die deutsche Medaillenhoffnung Maier gewinnt souverän, lässt die Ski schön gleiten, untermauert ihre Ambitionen. Mit zwei Zehntel Rückstand folgt die Französin Marielle Berger Sabbatel, Klapprott scheidet aus.

Ski Freestyle (M): Die komplette Finalbesetzung im Aerials steht Nachdem sich im ersten Qualifikationslauf bereits sechs Athleten qualifizieren konnten, haben auch sechs weitere Starter den Sprung ins Finale geschafft. Die beiden Chinesen Li und Sun, der Kanadier Nadeau, die US-Amerikaner Krueger und Lillis, sowie der Schweizer Noe Roth komplettieren das Finale. Weiter geht es dann ab 13:30 Uhr mit den entscheidenden Medaillensprüngen.

Ski Freestyle (M): Führungswechsel in der Halfpipe Mit knapp unter 90 Punkten war Brendan Mackay schon Zweitplatzierter nach dem ersten Lauf, jetzt untermauert der Kanadier sein Finalambitionen nochmal eindrucksvoll: Mit bockstarken 92.75 Punkten übernimmt er die Führung und verdrängt den bis dato Führenden Nico Goepper auf den zweiten Rang. Hinter dem Kanadier folgen somit gleich vier US-Boys, doch es sind auch erst acht Athleten in den zweiten Quali-Durchgang gestartet.

Ski Freestyle (F): Medaillenentscheidung im Ski Cross steht auf dem Plan Ab 12 Uhr geht es in Vierer-Duellen los mit dem Achtelfinale. Die auf Eins gesetzte Deutsche Daniela Maier hat als Schnellste im Lauf der Setzliste beste Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale, sie bekommt es mit ihrer Landsfrau Luisa Klapprott, der Französin Berger Sabbatel und der Chinesin Li zutun. Bachl-Staudinger startet im fünften Lauf, Redder ist im letzten Achtelfinal-Durchgang gefragt.

Ski Freestyle (M): Der erste Qualifikationsdurchgang in der Halfpipe ist absolviert Aus dem Pool von 25 Startern schaffen Zwölf den Sprung ins Finale. Neben vier US-Amerikanern wären derweil auch der Kanadier im Medaillenrennen. Der Schweizer Robin Briguet würde Stand jetzt den entscheidenden Durchgang ums Edelmetall auf Rang 13 denkbar knapp verpassen. Beste Ausgangslage hat weiterhin der Amerikaner Nico Goepper, gefolgt vom Kanadier Mackay und seinen Landsleuten Ferreira und Hess. Sollten sie allesamt nicht stürzen, dürfte ihnen der Finaleinzug nach Punkten kaum noch zu nehmen sein. Es geht aber erstmal direkt mit dem zweiten Lauf weiter.

Ski Freestyle (M): Die ersten sechs Finalisten im Aerials stehen fest Nach dem ersten Qualifikationslauf führt etwas überraschend der Schweizer Pirmin Werner das Gesamtklassement an. Mit über 122 Punkten hat sich der Eidgenosse sogar noch vor Titelverteidiger Qi aus China geschoben, dem knapp 121 Punkte gelangen. Auf Rang drei steht der Chinese Wang, dahinter komplettieren der Kanadier Irving, der US-Amerikaner Curran und der Ukrainer Okipkiuk das vorzeitige Finalaufgebot. Die übrigen 18 Athleten starten in den zweiten Qualifikationslauf.

Ski Freestyle (F): Ab 12 Uhr folgt das Achtelfinale im Ski Cross Auch nach den letzten Starterinnen hat sich nichts mehr am Gesamtklassement verändert: Daniela Maier geht als Führende in ihr Vierer-Duell im Achtelfinale, auch die Schwedin Naeslund und das Schweizer Trio Smith, Lack und Gantenbein hat gute Voraussetzungen um ins Viertelfinale einzuziehen. Ab 12 Uhr geht's dann rund!

Ski Freestyle (M): Medaillenaspiranten früh auf Finalkurs Von den 25 Startern ziehen die besten Zwölf ins Finale ein. Zwar sind erst acht Athleten durch die Halfpipe, doch insbesondere die drei Topfavoriten aus den USA - Goepper, Ferreira und Hess - bekleiden mit dem Kanadier Mackay die ersten vier Plätze. Mit deutlich über 80 Punkten, Nick Goepper sogar mit glatt 90 Punkten, dürfte die Qualifikation für das Finale nahezu nur noch Formsache sein.



Ski Freestyle (M): Die Favoriten übernehmen im Aerials 25 Athleten versuchen sich mit spektakulären Sprüngen, die besten Sechs ziehen direkt ins Finale ein. Beste Chancen auf die direkte Final-Qualifikation haben der Titelverteidiger Qi mit über 120 Punkten, dahinter folgt der US-Amerikaner Curran mit 117 Zählern. Beide haben deutlich über 20 Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz, damit zählen beide zu den absoluten Medaillenfavoriten, doch es stehen auch noch hochklassige Starter oben.

Ski Freestyle (F): Maier im Ski Cross auf Medaillenkurs Nach dem ersten Vorlauf steht die Deutsche Daniela Maier mit einer starken Zeit von 1:11.12 auf dem ersten Rang, dürfte so mit der besten Ausgangslage ins Achtelfinale gehen. Dahinter folgen die Schwedin Naeslund, sowie das Schweizer Trio Smith, Lack und Gantenbein, die sich alle ebenfalls berechtige Hoffnungen auf den Einzug ins Viertelfinale machen dürften. Für Redder (14.), Klapprott (15.) und Bachl-Staudinger (19.) dürfte es demnach harte Konkurrenz im Vierer-Duell im Achtelfinale geben.

Ski Freestyle (M): Auch die Halfpipe ist bereit für die Qualifikation In wenigen Moment ist es soweit, dann geht es im Snow Park zu Livigno richtig rund: Nach witterungsbedingten Verschiebungen sind die Konditionen heute ausreichend gut, um in die Ausscheidungsläufe zu starten. Von den 25 Startern werden zwölf ins Finale einziehen, dass dann heute Abend ab 19:30 Uhr stattfindet. Mit Robin Briguet ist auch hier ein Schweizer vertreten, doch neben starken Neuseeländern und Kanadiern dürften vor allem die US-Amerikaner David Wise und Alex Ferreira hier zu den Medaillenfavoriten gehören.

Ski Freestyle (M): Der Aerials steht in den Startlöchern Nachdem die Qualifikationsläufe mehrfach verschoben werden mussten am Dienstag, geht es heute nun endlich für 25 Starter die waghalsige Piste herunter. Es folgen spektakuläre Sprünge mit Drehungen, Salti, Grabs ans Board und vielem mehr. Die sechs besten Atheleten qualifizieren sich sofort für das Finale, die Übrigen gehen in den zweiten Qualifikationslauf. Neben dem Schweizer Pirmin Werner gilt es vor allem auf Titelverteidiger Guangpu Qi aus China zu gucken, der auch heute wieder mit atemberaubenden Sprüngen glänzen will.

Ski Freestyle (F): Der erste Lauf ist gestartet 32 Starterinnen versuchen sich im Ski Cross, es gilt den anspruchsvollen Kurs möglichst schnell zu bewältigen. Noch scheidet niemand aus, alle Athletinnen ziehen ins Achtelfinale ein, jetzt geht es zunächst um die Platzierung auf der Setzliste. In Vierer-Duellen gilt es später dann die schnellste Zeit herauszufahren, um im Medaillenrennen zu bleiben. Deutschland ist gleich vier Mal vertreten: Veronika Redder, Daniela Maier, Luisa Klapprott und Leonie Bachl-Staudinger wollen oben angreifen. Auch die Schweiz ist mit vier Frauen am Start, Smith, Cousin, Lack und Gantenbein gehen ebenfalls später noch ins Rennen.

Bob (M): Der Viererbob startet in die letzten beiden Trainingsläufe Im gestrigen Trainingslauf war der italienische Pilot Patrick Baumgartner mit seinem Quartett am Schnellsten im Ziel. Mit lediglich vier Hundertstel blieben die Lokalmatadoren vor gleich drei deutschen Gespannen: Mit Johannes Lochner, Francesco Friedrich und Adam Ammour hat Team D gleich drei überragende Piloten, die allesamt nach einer Medaille streben werden. Die Konkurrenz ist da, doch wenn es dann in die entscheidenden Läufe am morgigen Samstag und Sonntag geht, dann sind die drei DSV-Teams die absoluten Favoriten auf die Medaillen. Heute verzichten die deutschen Teams allerdings auf ihre letzten beiden, offiziellen Trainingsläufe.

Der Abschluss des 14. Wettkampftages Ab 19 Uhr spielen Norwegen und die Schweiz im Curling die Bronzemedaille aus, dabei dürften die Eidgenossen nach einem starken Turnier hier durchaus gute Chancen aufs Edelmetall machen. Nach den nachgeholten Vorläufen am Vormittag folgt dann ab 19:30 die Medaillenentscheidung in der Halfpipe der Männer. Zur Primetime am Abend stehen zwei Läufe im Zweierbob der Frauen an, das zweite Eishockey-Halbfinale zwischen den USA und Deutschland-Bezwinger Slowakei. Den Abschluss des Tages bildet wieder der Shorttrack: Im Eisschnelllauf geht es bei der 5000m Staffel der Männer und bei den 1500m der Frauen auch nochmal um die heiß begehrten Auszeichnungen.

Überblick der Mittagssession Ab 14 Uhr sind dann die Frauen-Teams im Curling gefragt: Im Halbfinale trifft Kanada auf Schweden, die USA müssen es mit der Schweiz aufnehmen. Im Massenstart der Männer geht es über die 15km dann ebenfalls um Edelmetall, so auch beim 1500m Eisschnelllauf der Frauen. Am Nachmittag steht dann das erste Halbfinale im Eishockey der Männer an: Die Gold-Favoriten aus Kanada treffen auf ein zuletzt bockstarkes Team aus Finnland.

Auftakt in den drittletzten Wettkampftag Die Vormittagssession ist geprägt durch den Ski Freestyle, zahlreiche Nachhol-Wettkämpfe: Den Auftakt machen die Frauen im Ski Cross. Im Livigno Snow Park gilt es die anspruchsvolle Piste mit zahlreichen Sprüngen, Wellen und Kurven so schnell wie möglich zu bewältigen, dabei starten aber vier Athletinnen gleichzeitig. Nachgeholt werden die Qualifikationsläufe im Aerials der Männer, ebenso die Ausscheidungsrunden in der Halfpipe der Männer. Im Ski Cross uns Aerials steht dann zur frühen Mittagszeit die Medaillenentscheidung an.