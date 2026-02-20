WINTERSPIELE LIVE AUF JOYN
Olympia 2026: Deutschland und die vierten Plätze - Team D als "Blechkönige"
- Aktualisiert: 20.02.2026
- 08:22 Uhr
- SID
Nah dran ist auch vorbei: Nichts tut bei Olympischen Spielen mehr weh als der vierte Platz.
Kein Wunder, dass er gemeinhin "der undankbare" genannt wird: Eine Top-Leistung, für die es trotzdem keine Medaille gibt. Wer wüsste das besser als das Team D bei den Winterspielen von Mailand und Cortina?
Keine Nation hat bisher mehr vierte Plätze zu verzeichnen als Deutschland, der Focus schreibt von den "Blechkönigen". Elfmal sind deutsche Athletinnen oder Athleten in den 95 Entscheidungen bis zum späten Donnerstagabend haarscharf am Podest vorbeigeschrammt - Vierter geht's nicht. Es folgen Norwegen (neun), Gastgeber Italien und die Schweiz (jeweils acht).
Am härtesten hat es die Biathleten erwischt: Vanessa Voigt im Einzel und in der Staffel, dazu noch die Staffel der Männer - dreimal gab es "Holz". Die Skispringer verpassten eine Medaille im Mixed Team und im Super Team knapp, somit ist auch der gefeierte Normalschanzen-Olympiasieger Philipp Raimund zweimal Vierter geworden.
Zudem erwischte es die Frauen-Staffel im Langlauf, Snowboarderin Annika Morgan im Slopestyle und Tatjana Paller im Skibergsteigen.
Reihenweise Blech im "Goldkanal"
Sogar im "Goldkanal" von Cortina gab es reihenweise Blech: Für die Rodel-Doppelsitzer Toni Eggert/Florian Müller, für Hannah Neise im Skeleton und für Lisa Buckwitz im Monobob.
Auch Raimund und Voigt sind nicht alleine: Zwei vierte Plätze sammelten zum Beispiel auch der polnische Eisschnellläufer Damian Zurek (500/1000 m) und die britische Freestyle-Skifahrerin Kirsty Muir (Slopestyle/Big Air). In der Frauen-Abfahrt gab es sogar zweimal Blech in ein und demselben Wettkampf: Jacqueline Wiles (USA) und Cornelia Hütter (Österreich) wurden gemeinsam Vierte.
