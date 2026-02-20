Olympia 2026: Deutschland und die vierten Plätze - Team D als "Blechkönige"

Nah dran ist auch vorbei: Nichts tut bei Olympischen Spielen mehr weh als der vierte Platz.

Kein Wunder, dass er gemeinhin "der undankbare" genannt wird: Eine Top-Leistung, für die es trotzdem keine Medaille gibt. Wer wüsste das besser als das Team D bei den Winterspielen von Mailand und Cortina?

Keine Nation hat bisher mehr vierte Plätze zu verzeichnen als Deutschland, der Focus schreibt von den "Blechkönigen". Elfmal sind deutsche Athletinnen oder Athleten in den 95 Entscheidungen bis zum späten Donnerstagabend haarscharf am Podest vorbeigeschrammt - Vierter geht's nicht. Es folgen Norwegen (neun), Gastgeber Italien und die Schweiz (jeweils acht).

Am härtesten hat es die Biathleten erwischt: Vanessa Voigt im Einzel und in der Staffel, dazu noch die Staffel der Männer - dreimal gab es "Holz". Die Skispringer verpassten eine Medaille im Mixed Team und im Super Team knapp, somit ist auch der gefeierte Normalschanzen-Olympiasieger Philipp Raimund zweimal Vierter geworden.

Zudem erwischte es die Frauen-Staffel im Langlauf, Snowboarderin Annika Morgan im Slopestyle und Tatjana Paller im Skibergsteigen.