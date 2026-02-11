Das olympische Biathlon-Einzel wird aus deutscher Sicht zum doppelt bitteren Ereignis. Beim Sieg von Julian Simon landete Vanessa Voigt auf dem vierten Platz, während Franziska Preuß im entscheidenden Moment patzte. Biathletin Franziska Preuß hat ihre erste Einzelmedaille bei den Olympischen Spielen auf dramatische Art und Weise aus der Hand gegeben. Die Gesamtweltcupsiegerin des Vorwinters führte im Biathlon-Einzel bis zum letzten Schießen, leistete sich dort allerdings zwei Strafminuten und fiel auf Rang zehn zurück. Olympia HIER IM LIVESTREAM auf Joyn

Medaillenspiegel der Olympischen Spiele 2026 Nach 15 Kilometern fehlten letztlich 1:15 Minuten aufs Podest, ohne die beiden Fehlschüsse beim letzten Schießen hätte es zu Silber hinter Siegerin Julia Simon aus Frankreich gereicht. "Ich habe es nicht auf die Kette bekommen, es ärgert mich natürlich sehr", sagte Preuß am ARD-Mikrofon. Nach ihrem perfekten Start sei vor dem letzten Schießen dann "das Kopfkarussell angegangen", erklärte sie.

Voigt hin- und hergerissen: "Total schwierig" Vanessa Voigt blieb zwar fehlerfrei, konnte aber auf der Loipe und in der Schießzeit nicht mit den Besten mithalten. Deshalb reichte es nach dem vierten Platz im Einzel von Peking diesmal erneut zu Rang vier, 12,9 Sekunden fehlten zur Medaille. "Total schwierig, meine Gedanken zu ordnen. Grundsätzlich bin ich total stolz auf meine Leistung. Ich weiß, dass wieder die Themen Schieß- und Laufzeit kommen", sagte Voigt in der ARD: "Aber ich bin total happy mit dem Rennen." Olympia-Debütantin Janina Hettich-Walz (2 Strafminuten/+2:03,3 Minuten) kam auf Position acht, Selina Grotian (4/+5:24,2) schaffte es bei ihrer Premiere trotz gutem Start nicht unter die besten 50.

Sensations-Bronze bei Simon-Sieg Die Französin Julia Simon, die ihre erste olympische Goldmedaille in einem Einzel-Wettbewerb gewann, triumphierte mit einem Fehler vor Landsfrau Lou Jeanmonnot (2/+53,1 Sekunden) und überraschend der Bulgarin Lora Christowa (0/+1:04,5). Christowa belegt im Gesamtweltcup lediglich Platz 63 und trat bislang nur im Junioren-Bereich in Erscheinung. Simon und Jeanmonnot waren favorisiert ins Rennen gegangen. Olympia 2026: Keine Medaille! Geiger patzt bei Oftebros Triumph

