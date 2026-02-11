Olympia 2026: Jake Pauls erste Nachricht an Jutta Leerdam - Nachwuchs nach Olympia?

Jutta Leerdam und Jake Paul sind das Traumpaar der Olympischen Winterspiele. Die beiden lernten sich klassisch über eine Instagram-Nachricht kennen - aber das war nur eine Geschäftsanfrage. Als Eisschnellläuferin Jutta Leerdam bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand-Cortina Gold über 1000 Meter holte und einen neuen Olympiarekord aufstellte, brach ihr Verlobter Jake Paul auf den Rängen in Tränen aus. Wenige Minuten später postete der US-Boxer und Influencer die emotionale Nachricht: "Juttttttttttaaaaaaaa. I can’t stop crying. You did it my love. Olympic Gold. God is great and so are you." Die Gehälter der deutschen Olympia-Stars Die Bilder von Paul, der hemmungslos weint, während seine niederländische Freundin jubelnd über die Ziellinie gleitet, gingen um die Welt. Für das Power Couple ist es der emotionale Höhepunkt einer ungewöhnlichen Liebesgeschichte, die mit einer simplen Instagram-Privatnachricht begann.

Leerdam und Paul: Keine Romanze, sondern Geschäft Es war 2023, als Jake Paul Jutta Leerdam per Direktnachricht auf Instagram kontaktierte. Kein romantisches Kompliment, sondern eine direkte Einladung: Er fragte die Eisschnellläuferin, ob sie in seinem Podcast auftreten wolle. Leerdam war zunächst alles andere als begeistert. In der Netflix-Doku "Countdown: Paul vs. Tyson" erinnert sie sich: "Jake schickte mir eine DM und fragte, ob ich in seinen Podcast komme. Ich dachte: Was für ein arroganter Typ. Der denkt, er kann alles haben - aber mich kriegt er nicht.“ Aus Skepsis wurde Neugier, aus dem Podcast-Gespräch tiefe Gespräche. Nur wenige Wochen später "hard-launchte" Paul die Beziehung öffentlich mit einem Instagram-Post und dem Caption: "I’m Dutch now." Seitdem sind die beiden unzertrennlich – trotz Fernbeziehung zwischen den USA und den Niederlanden.

Die 27-jährige Leerdam ist eine der erfolgreichsten und medialsten Eisschnellläuferinnen der Welt. Bei den Olympischen Spielen in Peking 2022 holte sie Silber über 1000 Meter. In Mailand-Cortina 2026 krönte sie ihre Karriere mit Gold und einem neuen Olympiarekord (1:12,31 Minuten). Trotz eines Sturzes bei den niederländischen Ausscheidungen im Dezember 2025 kämpfte sie sich zurück und wurde für 500 und 1000 Meter nominiert. Über 500 Meter rechnet sie sich ebenfalls noch Chancen aus.

