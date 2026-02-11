Erneuter Jubel im deutschen Rennrodel-Team. Bei der Olympia-Premiere der Frauen-Doppelsitzer verpasst das deutsche Duo knapp die Goldmedaille, darf sich aber über Silber freuen. Die deutschen Rennrodlerinnen Dajana Eitberger und Magdalena Matschina haben den historischen ersten Olympiasieg im Doppelsitzer der Frauen nur knapp verpasst. Bei der Premiere des Wettbewerbs auf der größten Bühne gewann das Duo am Mittwochabend Silber, Gold ging an die Italienerinnen Andrea Vötter und Marion Oberhofer. Die Weltmeisterinnen und Topfavoritinnen Selina Egle und Lara Kipp aus Österreich mussten sich nach einem engen Rennen mit Bronze begnügen. Anders als im Einsitzer gibt es bei den Doppelsitzern nur zwei Läufe.

- Anzeige -

- Anzeige -

Kleine deutsche Erfolgsserie gerissen Im Frauen-Doppel riss damit auch der deutsche Gold-Lauf der vergangenen Tage im Cortina Sliding Centre: Max Langenhan und Julia Taubitz hatten jeweils Einzelgold gewonnen, nun wurde das deutsche Rodel-Team in Norditalien erstmals geschlagen. Für das Duo ist aber auch die Silbermedaille ein großer Erfolg. In der Staffel am Donnerstag bekommen Eitberger/Matschina zudem noch eine weitere Chance auf Edelmetall - dann vielleicht sogar Gold. Medaillenspiegel der Olympischen Spiele 2026

Olympia HIER IM LIVESTREAM auf Joyn

- Anzeige -

- Anzeige -

Eitberger-Coup in letzter Saison Und für die 35 Jahre alte Eitberger ist auch Silber ein später Höhenpunkt der erfolgreichen Karriere - errungen gewissermaßen auf dem zweiten Bildungsweg. Schon im Einsitzer gehörte sie jahrelang zur Weltspitze, gewann bereits 2018 in Pyeongchang Olympia-Silber. Zur Saison 2023/2024 wechselte sie dann auf den Doppelsitzer, bildet seit nun zwei Wintern ein Duo mit der 15 Jahre jüngeren Matschina. Eitberger, Mutter eines fünfjährigen Sohnes, wird ihre Karriere nach der Saison beenden. Olympia 2026: Keine Medaille! Geiger patzt bei Oftebros Triumph

Die Gehälter der deutschen Olympia-Stars

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen