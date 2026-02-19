Olympia 2026 - Gela Allmann: Dem Tod ins Auge geblickt - nun Expertin beim Skibergsteigen

2014 stürzt Gela Allmann auf Island 800 Höhenmeter in die Tiefe - und überlebt. Nun begleitet sie die olympische Premiere ihrer Lieblingssportart Skibergsteigen als "ARD"-Expertin.

Am 3. April 2014, im Alter von 29 Jahren, blickt Gela Allmann dem Tod ins Auge.

Bei einem Fotoshooting auf einem Berg auf Island verliert sie den Halt und fällt insgesamt 800 Höhenmeter in die Tiefe. Unzählige Knochen brechen, Bänder reißen, die Hauptarterie in ihrem rechten Oberschenkel wird durchtrennt.

Kurz bevor sie über eine Klippe ins offene Meer geschleudert wird, kann sich Allmann mit letzter Kraft abbremsen. Sechs Monate verbringt sie im Krankenhaus - und kämpft sich dann zurück ins Leben.

Fast zwölf Jahre später wird Allmann als "ARD"-Expertin die Olympia-Premiere ihrer Lieblingssportart Skibergsteigen begleiten. Aus dem Studio in Mainz analysiert sie die Sprint-Wettbewerbe am Donnerstag und das Mixed-Relay zwei Tage später in Bormio (13.30 Uhr). "Ich habe Respekt vor der Aufgabe", sagt sie im Gespräch mit dem SID, "aber ich freue mich, dass ich die Passion für den Sport rüberbringen kann."

Vor ihrem schweren Unfall ist Allmann selbst eine ambitionierte Bergläuferin und Skibergsteigerin. Dass Skibergsteigen eines Tages olympisch werden könnte, "war damals noch überhaupt nicht absehbar", sagt die 42-Jährige im Rückblick.