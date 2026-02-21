Die Goldmedaille baumelte schwer um Marijke Groenewouds Hals, doch dieser Tag in Mailand hielt noch einen weiteren Höhepunkt für die Eisschnellläuferin bereit.

Nach ihrem Olympiasieg im Massenstart kam die Eisschnellläuferin aus den Niederlanden gerade von der Podiumszeremonie, stieg eine Treppe hinauf, da wartete ihr Freund Mike Dogterom - zückte ein kleines Kästchen, ging auf die Knie und machte einen Heiratsantrag.

Groenewoud reagierte ungläubig, "Jesus!", rief sie, sagte dann aber laut und deutlich "Ja".

"Ich bin völlig von der Rolle. Ich finde das Gold zwar schöner, aber der Ring in Silber ist auch sehr schön", sagte sie. Seit zehn Jahren schon sind Groenewoud und der Radrennfahrer Dogterom ein Paar.

Auch sportlich war die Zeit bei den Winterspielen höchst erfolgreich für die 27-Jährige. In Mailand gewann sie neben Gold im Massenstart auch noch Silber mit dem Oranje-Trio in der Teamverfolgung.

