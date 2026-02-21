- Anzeige -
- Anzeige -
Olympia live auf Joyn

Olympia 2026: Erst Gold, dann Heiratsantrag! Olympiasiegerin sagt "Ja"

  • Aktualisiert: 21.02.2026
  • 20:27 Uhr
  • SID

Die Goldmedaille baumelte schwer um Marijke Groenewouds Hals, doch dieser Tag in Mailand hielt noch einen weiteren Höhepunkt für die Eisschnellläuferin bereit.

Nach ihrem Olympiasieg im Massenstart kam die Eisschnellläuferin aus den Niederlanden gerade von der Podiumszeremonie, stieg eine Treppe hinauf, da wartete ihr Freund Mike Dogterom - zückte ein kleines Kästchen, ging auf die Knie und machte einen Heiratsantrag.

Groenewoud reagierte ungläubig, "Jesus!", rief sie, sagte dann aber laut und deutlich "Ja".

"Ich bin völlig von der Rolle. Ich finde das Gold zwar schöner, aber der Ring in Silber ist auch sehr schön", sagte sie. Seit zehn Jahren schon sind Groenewoud und der Radrennfahrer Dogterom ein Paar.

Auch sportlich war die Zeit bei den Winterspielen höchst erfolgreich für die 27-Jährige. In Mailand gewann sie neben Gold im Massenstart auch noch Silber mit dem Oranje-Trio in der Teamverfolgung.

Auch interessant: Franziska Preuß beklagt "Psychoterror" auf Social Media

- Anzeige -
- Anzeige -
Mehr Olympia:
Laura Nolte führt nach Lauf eins
News

Olympia LIVE: Dreifach-Triumph? Jetzt Bob-Entscheidung!

  • 21.02.2026
  • 21:14 Uhr
Preuß bei ihren letzten Winterspielen
News

"Psychoterror": Preuß kritisiert Social-Media-Kommentare

  • 21.02.2026
  • 18:09 Uhr
DC: U.S. President Trump Creates 2028 Olympics Task Force with Executive Order U.S. President Donald Trump takes questions after signing an executive order establishing a task force to oversee the ...Update
News

Donald Trump beim Eishockey-Finale? Jetzt herrscht Klarheit

  • 21.02.2026
  • 17:10 Uhr
Die deutschen Eisschnellläufer gehen in Mailand leer aus
News

Zum vierten Mal in Folge: Deutsche Eisschnellläufer gehen leer aus

  • 21.02.2026
  • 16:45 Uhr
Franziska Preuß beim Liegendschießen
News

Preuß im letzten Rennen abgeschlagen - Michelon jubelt

  • 21.02.2026
  • 15:20 Uhr
VAL DI FIEMME, ITALY 20260221 Johannes Hosflot Klaebo, Norway, in the men s 5km at the Tesero cross-country skiing stadium during the Winter Olympics in Val di Fiemme, Italy. *** The image is inclu...
News

Sechstes Gold: Kläbo auch über 50 km unschlagbar

  • 21.02.2026
  • 13:31 Uhr
(260215) -- CORTINA D AMPEZZO, Feb. 15, 2026 -- Silver medalists Susanne Kreher (L) Axel Jungk of Germany pose for photos during the awarding ceremony of the skeleton mixed team competition at the ...
News

Olympia: Medaillen-Ärger um deutschen Skeleton-Helden

  • 21.02.2026
  • 13:06 Uhr
imago images 1072678785
News

Freude, Stolz und Ernüchterung: Team D zieht erstes Olympia-Fazit

  • 21.02.2026
  • 12:25 Uhr
Katharina Hennig Dotzler
News

Olympia: DSV-Athletin kritisiert 50-km-Rennen für Frauen scharf

  • 21.02.2026
  • 11:31 Uhr
Das Finale wird das letzte Highlight der Winterspiele
News

Mehr als Sport: Eishockey-Traumfinale elektrisiert alle

  • 21.02.2026
  • 10:44 Uhr