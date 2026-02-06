Biathlon (F): Ungewohntes Bild Was für ein ungewohntes Bild zur Halbzeit im Staffelwettkampf der Frauen! Ganz vorne steht tatsächlich Lettland, das sich mit einem couragierten Auftritt an die Spitze gesetzt hat. Dahinter folgt Bulgarien, das ebenfalls für eine große Überraschung sorgt und sich mitten im Spitzenfeld behauptet. Doch im Hintergrund rollt bereits die große Aufholjagd an. Frankreich stürmt in die Wechselzone und macht genau dort weiter, wo das Team schon gestern im Männer-Rennen überzeugt hat. Auch diesmal arbeiten sich die Französinnen mit starken Runden wieder nach vorne. Norwegen hat zur Rennhälfte 16 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Deutschland liegt derzeit auf Rang elf und hat 47 Sekunden Rückstand. Auch die Schweiz findet sich aktuell auf Position 13 weiter hinten wieder.

Curling (M): Schweiz führt zur Halbzeit Die Schweizer Curler steuern auf den nächsten Sieg zu. Gegen Norwegen liegen sie zur Halbzeit mit zwei Punkten in Führung und haben damit eine gute Ausgangsposition für die zweite Spielhälfte. Großbritannien führt derweil souverän mit 6:2 gegen die USA. Zwischen Italien und Kanada steht es nach fünf Ends ausgeglichen 3:3. Auch das Duell zwischen Tschechien und China bleibt eng, dort führt Tschechien knapp mit 5:4.

Biathlon (F): Preuß muss in die Strafrunde! So schnell kann es im Biathlon gehen. Eben noch lag Franziska Preuß als große Heldin an der Spitze, doch im Stehendanschlag läuft plötzlich nichts mehr zusammen. Die Deutsche muss in die Strafrunde und fällt damit bis auf Platz zwölf zurück. Nach vorne fehlen nun 42 Sekunden. Die Schweiz liegt mit Aita Gasparin aktuell auf Rang neun. An der Spitze hat Norwegen das Kommando übernommen, während sich Frankreich bereits wieder bis auf Platz fünf nach vorne gearbeitet hat und nur noch elf Sekunden hinter Norwegen liegt.

Biathlon (F): Deutschland führt Staffel an Was für ein Schießen. Die Topnationen sammeln sich plötzlich in der Strafrunde. Zuerst muss Anna Magnusson abbiegen, kurz darauf erwischt es auch Dorothea Wierer für Italien. Lou Jeanmonnot will für Frankreich Schadensbegrenzung betreiben, doch auch sie braucht zwei Nachlader. Ganz anders Franziska Preuß. Die Deutsche bleibt ruhig, trifft sicher und setzt sich vor einer großen Verfolgergruppe an die Spitze. Jetzt führt Deutschland die Staffel an.

Snowboard (F): Morgan legt zu Noch hat sich keine Athletin in ihrem zweiten Run steigern können. Viele haben auch jetzt Schwierigkeiten, noch genug Speed für die Kicker zu haben. Wie geht es nun für Annika Morgan, die noch immer Platz zwei innehat. Kann sie sich noch einmal steigern? Auf den Rails läuft es wieder richtig gut, dann ist kurz mal die Hand im Schnee und am letzten Kicker fehlt auch ihr ein bisschen der Speed. Trotzdem kann Morgan ihren Score nochmal steigern! Sie bekommt 78,78 Punkte.

Biathlon (F): Preuß an der Reihe Es geht zum Wechsel und nun ist für Deutschland Franziska Preuß an der Reihe. Nachdem sie in den bisherigen Rennen immer beim letzten Schießen Probleme hat, möchte man heute Druck von ihr nehmen. Deutschland liegt mit Bulgarien nur fünf Sekunden hinter Schweden. Die Schweizerinnen sind in der zweiten Gruppe dabei, die knapp eine halbe Minute Rückstand hat.

Biathlon (F): Frankreich bucht die Strafrunde Frankreich kassiert gleich zu Beginn des zweiten Schießens einen Fehler. Was macht die Konkurrenz daraus? Lora Hristova aus Bulgarien zeigt eine starke Serie, bleibt fehlerfrei und verlässt als Erste die Matte. Die Schwedin Gestblom braucht zwei Nachlader, genauso wie Marthe Kråkstad Johansen für Norwegen und Julia Tannheimer für Deutschland. Sie nehmen die Verfolgung kurz hinter der Spitze wieder auf. Für Frankreich läuft es dagegen gar nicht. Camille Bened muss in die Strafrunde und das Team fällt bis auf Rang 16 zurück. Doch nach dem gestrigen Rennen der Männer, in dem sich die Franzosen trotz Strafrunde noch zu Gold kämpften, ist hier noch längst nichts entschieden.

Curling (M): Nur Großbritannien zieht deutlich weg Im Curling sind auf allen Sheets drei Ends gespielt. Nur zwischen Großbritannien und den USA fällt der Stand mit 6:0 deutlich aus. Ansonsten sind die Mannschaften noch dicht beisammen. Die Schweiz liegt mit 3:1 gegen Norwegen in Führung. Italien führt gegen Kanada mit 3:0. Zwischen Tschechien und China steht es 3:2.

Snowboard (F): Morgan nach erstem Run top dabei! Der erste Run im Slopestyle der Frauen ist absolviert und Annika Morgan aus Deutschland ist richtig gut dabei, auch wenn es ein paar Konkurrentinnen gab, die auf einen Sicherheitslauf gesetzt haben oder die gepatzt haben. Die Deutsche liegt nur knapp hinter der derzeitigen Spitzenreiterin Kokomo Murase auf Platz zwei. Murase zeigt einen starken Run mit viel Technik auf den Rails und großen Tricks auf den Kickern. Zoi Sadowski-Synnott ist Dritte.

Biathlon (F): Favoriten-Teams bleiben zusammen Nach dem ersten Schießen bleibt das Feld eng zusammen und von den Favoriten-Teams erlaubt sich niemand große Fehler im Liegendanschlag. Frankreich geht nur knapp vor Norwegen und Deutschland auf die Strecke. Tschechien liegt auf Platz vier. Die Schweiz hat Platz sieben inne.

Biathlon (F): Die ersten Starterinnen sind unterwegs Die Biathlon-Staffel ist eröffnet und die Startläuferinnen gehen auf die Strecke. Insgesamt sind 20 Nationen vertreten. Für Deutschland eröffnet Julia Tannheimer. Frankreich setzt auf Camille Bened, während die Norwegerinnen auf Marthe Kråkstad Johansen setzen.

Snowboard (F): Guter Run von Morgan Annika Morgan geht in ihren ersten Run und legt direkt einen soliden Run in den Kurs. Gleich auf dem ersten Rail sammelt sie mit einem Lipslide saubere Punkte. Auch im zweiten Abschnitt bleibt sie technisch und zeigt eine Kombination mit Nosepress auf Frontside 270 out, sauber über das Feature gezogen. Auf den Kickern liefert sie zunächst ein Cab Double 900 mit Mute Grab. Am nächsten Sprung zeigt sie einen Backside 1080 mit Melon Grab, mit guter Rotation und stabiler Landung. Zum Abschluss folgt noch ein Frontside 720 mit Melon Grab. Am Ende bringt ihr das 77,65 Punkte ein.

Eishockey (M): Deutschland scheitert im Viertelfinale Die Schlusssirene ertönt und am Ende fällt die Entscheidung im Viertelfinale deutlich zugunsten der Slowakei aus. Mit 6:2 wirft sie Deutschland aus dem olympischen Turnier. Vor allem im ersten Drittel unterlief der DEB-Auswahl zu viele Fehler, die die Slowaken eiskalt bestraften. Die deutsche Mannschaft wirkte müde vom zusätzlichen Spiel in der Viertelfinal-Qualifikation und fand erst spät wirklich ins Spiel. Über alle drei Drittel hinweg blieb die Slowakei jedoch das effizientere Team und zieht verdient ins Halbfinale ein.

Biathlon (F): Preuß‘ letztes Staffelrennen Für Franziska Preuß geht es in ihrem letzten Olympischen Staffelrennen im Biathlon an der Seite von Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und Vanessa Voigt um eine Medaille. Die deutsche Biathlon-Bilanz bei diesen Spielen ist bislang überschaubar. Zum Auftakt gab es Bronze in der Mixed-Staffel, danach blieb das Edelmetall aus. Die Frauen-Staffel bietet nun die nächste große Chance, diese Bilanz aufzubessern. In der Staffel laufen vier Athletinnen pro Nation, jede läuft sechs Kilometer und muss zweimal an den Schießstand. Pro Einlage stehen drei Nachladepatronen zur Verfügung. Als Topfavorit gilt einmal mehr Frankreich. Dahinter zählen Norwegen, Italien, Deutschland und Schweden zum erweiterten Kreis der Medaillenkandidaten. Die Schweiz ist mit Amy Baserga, Aita Gasparin, Lea Meier und Lena Häcki-Groß am Anlauf. Um 14:45 Uhr geht es los.

Eishockey (M): Slowaken erhöhen wieder Abermals können sich die Slowaken befreien und den Puck in den deutschen Kasten knallen. Auf der rechten Seite gelangt Juraj Slafkovský in die neutrale Zone. Es ergibt sich ein Drei auf Eins. Das ist natürlich leichtes Spiel. Nach dem Pass von Slafkovský schießt Tomáš Tatar ins verwaiste Tor. Zuvor war Philipp Grubauer zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis geholt worden.

Snowboard (F): Der Kampf um die Slopestyle-Medaillen Mit einem Tag Verspätung geht es für die Snowboarderinnen heute endlich um den Olympiatitel im Slopestyle. Heftiger Schneefall hatte das Finale zunächst verhindert, nun ist die Bühne frei für spektakuläre Tricks und große Emotionen. Im Slopestyle fahren die Athletinnen einen Kurs mit verschiedenen Elementen wie Kickern und Rails hinunter. Bewertet werden Schwierigkeit, Ausführung und Kreativität der Tricks. Wer hier ganz nach vorne will, braucht nicht nur Mut, sondern auch perfekte Landungen. Es gibt drei Läufe, der beste Lauf zählt für die Endwertung. Als Topfavoritin geht Zoi Sadowski-Synnott an den Start. Die Olympiasiegerin von 2022 will ihren Titel verteidigen und unterstrich ihre Ambitionen bereits in der Qualifikation mit der höchsten Punktzahl. Doch die Konkurrenz ist hochklassig. Big-Air-Olympiasiegerin Murase Kokomo qualifizierte sich nur hauchdünn hinter Sadowski-Synnott auf Rang zwei. Die Japanerin führt aktuell den Slopestyle-Weltcup an und kommt mit dem Sieg von Laax im Rücken. Für eine Überraschung könnte erneut Yu Seungeun sorgen. Die junge Südkoreanerin gewann zuletzt sensationell WM-Bronze im Slopestyle und reist mit viel Selbstvertrauen an. Und dann ist da noch Anna Gasser aus Österreich. Für Deutschland ist Annika Morgan dabei.

Ski Alpin (F): Shiffrin souverän zu Gold! Mikaela Shiffrin weiß nur zu gut, wie sich bittere Olympiamomente anfühlen. In ihrer Karriere musste sie schon einige Rückschläge auf der größten Bühne des Wintersports verkraften. Doch heute steht sie ganz oben. Die US-Amerikanerin zeigt einen atemberaubenden Lauf, wirkt eins mit dem Stangenwald und setzt sich am Ende völlig überlegen durch. Im Ziel kann sie ihr Glück kaum fassen, während die Konkurrenz sie beglückwünscht. Mit 1,50 Sekunden Vorsprung sichert sich Shiffrin souverän die Goldmedaille. Silber geht an Camille Rast aus der Schweiz. Bronze holt sich Anna Swenn Larsson. Wendy Holdener verpasst als Vierte knapp das Podest. Für Mélanie Meillard reicht es zu Rang sieben, Emma Aicher beendet den Tag auf Platz neun. Bitter endet der Wettkampf für Lena Dürr. Ihr Olympiatraum platzt bereits am ersten Tor.

Ski Alpin (F): Rast hat Medaille sicher, Dürrs Medaillenträume platzen bitter! Bitterer Finallauf für Cornelia Öhlund. Die junge Schwedin verliert ihren Stock, gerät aus dem Rhythmus und leistet sich im unteren Abschnitt einen dicken Fehler. Kurz darauf ist Schluss. Damit steht fest: Camille Rast hat eine Medaille sicher. Jetzt bleibt nur noch die Frage nach der Farbe. Als nächste Athletin stürzt sich Lena Dürr aus Deutschland in den Stangenwald. Und auch sie erlebt den olympischen Albtraum im Slalom-Finale! Sie fädelt direkt am ersten Tor ein.

Ski Alpin (F): Erneuter Führungswechsel Die Athletinnen geben sich nichts und es gibt wieder den Wechsel an der Spitze! Vor den letzten drei setzt sich Camille Rast nach einem richtig starken Schlussabschnitt an die Eins. Reicht das, um der alpinen Mannschaft aus der Schweiz die nächste Medaille zu sichern?

Ski Alpin (F): Die Spannung steigt Im Slalom der Frauen steigt die Spannungskurve weiter an und nur noch vier Athletinnen stehen noch oben. Auf eine Medaille hoffen darf nach einem starken zweiten Run Anna Swenn Larsson aus Schweden, die sich vor Wendy Holdener aus der Schweiz in Führung gesetzt hat. Holdener hatte erst kurz davor die Führung eingenommen.

Eishockey (M): Zweites Tor der deutschen Mannschaft Das deutsche Team kann im Spiel gegen die Slowakei einen weiteren Treffer bejubeln. Im Powerplay kann die Mannschaft verkürzen. Lukas Reichel spielt von der linken Seite einen starken Diagonalpass nach rechts vors Tor zu Frederik Tiffels. Der legt den Puck geschickt ins lange Eck und trifft damit bereits zum zweiten Mal bei diesen Winterspielen. Trotz des Treffers bleibt der Rückstand deutlich. Deutschland liegt weiterhin mit 2:5 hinten.

Ski Freestyle (F): Scott lässt sich Olympia-Gold nicht nehmen! Mengtao Xu setzt sich durch und das am Ende sogar deutlich. Danielle Scott aus Australien, die Xu im ersten Finale noch hinter sich gelassen hatte, bekommt diesmal geringere Punktzahlen bei der Landung und kann nicht mehr vorbeiziehen. Xu kann ihr Glück kaum fassen, die Emotionen brechen aus ihr heraus. Sie umarmt ihre Konkurrentin, die sich Silber sichert, und stürmt anschließend mit der chinesischen Flagge ins Stadion. Bronze geht mit Qi Shao ebenfalls an eine Chinesin. Damit unterstreicht China einmal mehr seine Dominanz in den Aerials. Für Xu ist es das zweite Olympiagold nach Peking 2022.

Ski Alpin (F): Aicher bleibt ohne Medaille Jetzt ist Emma Aicher an der Reihe. Kann die DSV-Athletin noch einmal angreifen und sich in den Kampf um die Medaillen schieben? Oben beginnt Aicher deutlich entschlossener als noch im ersten Lauf, doch ab der Hangmitte schleicht sich Rückstand ein. Im unteren Abschnitt fehlt dann plötzlich der letzte Zug nach vorne. Aicher fällt auf Rang fünf zurück und muss ihre Medaillenträume im Slalom begraben. In Führung liegen die Österreicherinnen Katharina Truppe und Katharina Huber. Sieben Athletinnen kommen nach Aicher noch.

Ski Freestyle (F): Entscheidung um die Medaillen In den Aerials steigt die Spannungskurve auch immer weiter an und die Medaillen werden in den nächsten Minuten vergeben. Mengtao Xu führt nach einem gut gesetzten Back Full-Full-Full das Feld an. Drei Athletinnen folgen nun noch und die waren vorhin im ersten Finale richtig stark unterwegs.

Ski Alpin (F): Meillard geht in Führung Mélanie Meillard sorgt dafür, dass Paula Moltzan ihren Platz an der Spitze räumen muss. Die Schweizerin nimmt oben schon acht Zehntel Vorsprung mit, fährt sehr aktiv, setzt die Kanten sauber und bleibt lange klar vorne. Erst im unteren Abschnitt wird es noch einmal eng, doch Meillard bringt den Lauf ins Ziel und rettet den Vorsprung. Vier Hundertstel bleibt sie vor Moltzan und übernimmt die Führung. Lange dauert es dann auch nicht mehr und wir sind in den Top Ten aus dem ersten Durchgang angekommen.

Eishockey (M): Nächster Treffer für die Slowakei Wenn noch kleine Hoffnungen auf ein Eishockey-Wunder geglüht haben, wurde diese jetzt endgültig gelöscht. In der ersten Minute nach Wiederanpfiff war es erneut Pavol Regenda, der einen abgeblockten Puck sofort annimmt und im rechten Eck platziert.

Curling (M): Blick auf die Nachmittagssession Im Curling steht die Nachmittagssession an, und dabei sorgt vor allem das kanadische Team für Schlagzeilen – allerdings weniger wegen der sportlichen Leistungen. Die Kanadier sind zwar bereits für die Playoffs qualifiziert, doch die Betrugsvorwürfe rund um den Wettbewerb haben deutliche Spuren hinterlassen. "Der Geist des Curlings ist tot", sagte Marc Kennedy nach dem Eklat im Duell mit Olympiasieger Schweden. Dort hatte er seinem Gegner Oskar Eriksson ein deutliches „Verpiss dich!“ zugerufen. Die Schweden warfen den Kanadiern eine Doppelberührung und damit einen Regelverstoß vor. Der Streit hat inzwischen größere Kreise gezogen, nachdem auch die kanadischen Frauen bei den Spielen in Cortina für ein ähnliches Vergehen bestraft worden waren. Aus Schweden heißt es sogar, Kanada würde die Regeln schon länger systematisch ausreizen.Sportlich geht es am Nachmittag natürlich trotzdem weiter. Italien trifft auf Kanada. Norwegen, das gestern mit den legendären „The Pants“ als Hommage an Curling-Ikone Thomas Ulsrud für Aufsehen sorgte, bekommt es mit der bislang ungeschlagenen Schweiz zu tun, die bereits sicher im Halbfinale steht. Außerdem spielen China und Tschechien gegeneinander. Besonders spannend dürfte das Duell zwischen den USA und Großbritannien werden, denn beide Teams haben noch realistische Chancen auf den Einzug in die Playoffs.

Eishockey (M): Weiter geht's Die zweite Pause des Spiels ist beendet. Das deutsche Team hat im zweiten Drittel immer wieder mitgespielt, konnte gegen die starken Slowaken aber nicht gegenhalten. Es kann auch eine Sache der Kraft sein, die das Spiel hier heute entscheiden wird oder entschieden hat. Auf geht es in das letzte Drittel.

Ski Alpin (F): Aufholjagd von Moltzan geht weiter Paula Moltzan hat in ihrem zweiten Run so richtig abgeliefert und niemand kann der US-Amerikanerin bisher das Wasser reichen. Inzwischen hat Moltzan schon zwölf Plätze gutgemacht und sitzt souverän auf dem Führungsstuhl. Noch 15 Athletinnen stehen oben, dann fällt die Entscheidung um die Medaillen.

Ski Freestyle (F): Weiss bleibt hinten In Livigno ist der zweite Sprung auch erledigt und damit das erste Finale absolviert. Emma Weiss hat einen schönen zweiten Sprung gezeigt, kann mit 75.28 Punkten aber nicht mit den vorderen Plätzen mithalten. Sie wird am zwölfte. Für die Top Sechs geht es gleich mit dem Superfinale weiter. Dort sehen wir dann auch die bisher Führende Danielle Scott (117.19 Punkte). Sie wird verfolgt von Fanyu Kong und Kaila Kuhn. Weiter geht es für die besten sechs in wenigen Minuten mit dem Kampf um die Medaillen.

Ski Alpin (F): Moltzan führt nach zehn Athletinnen Zehn Athletinnen sind im Slalom inzwischen im Ziel. An der Spitze steht aktuell die US-Amerikanerin Paula Moltzan, die mit einem starken Lauf schon sieben Plätze gutmachen konnte. Für die erste Schweizer Starterin endet das Rennen dagegen bitter. Eliane Christen fädelt ein und scheidet damit aus.

Eishockey (M): Tor für Deutschland! Das dürfte eine erste, kleine Erleichterung sein. In der neutralen Zone hatte sich Leon Draisaitl den Puck geschnappt, spielt den Pass auf Lukas Reichel und der zieht direkt ab. So geht es mit dem 1:4-Rückstand in die Drittelpause.

Ski Freestyle (F): Das war der erste Durchgang Nach ihrem Sturz bei der Landung wird Emma Weiss nach dem ersten Sprung auf dem letzten Platz geführt. Aber sie hat ja noch eine Chance. Denn in kürze startet die zweite Runde. Die hoch gehandelte Mengtao Xu liegt im Moment mit zehn Punkten Rückstand auf Danielle Scott auf dem dritten Platz.

Eishockey (M): Die Slowakei zieht davon Es läuft noch immer das zweite Drittel, die Slowaken kommen immer wieder gut in das schnelle Spiel und nutzen ihre Chancen. So auch jetzt, als sie nach einem schönen Abschluss von Dvorsky zum 4:0 einnetzen.

Ski Alpin (F): Auf in die Medaillenentscheidung In Cortina ist die Pause auf dem Slalomhang fast vorbei. In etwa zehn Minuten startet dort der zweite und entscheidende Durchgang. Im ersten Lauf haben sich 19 Sportlerinnen nicht bis ins Ziel durchgeschlagen. Das ist fast ein Viertel des Feldes. Besonders schnell im Ziel angekommen ist aber Mikaela Shiffrin, die jetzt mit einem Vorsprung von etwas über acht Zehntel in den zweiten Durchgang geht. Wenn sie diesen Lauf nach unten bringt, ist ihr Gold schwer zu nehmen. Auf dem zweiten Rang aber wartet Lena Dürr, die mit einer ganz starken Fahrt die Medaillenchancen hat. Und auch Cornelia Öhlund (3.) und Camille Rast (4.) wollen auf jeden Fall im Kampf um das Podest mitspielen. Weil die Abstände teilweise eng sind, werden wir auf jeden Fall einen spannenden zweiten Durchgang erleben.

Eishockey (M): Deutschland kassiert den Doppelschlag! Kaum geschrieben, schon passiert genau das Gegenteil. Das deutsche Team wird praktisch überrannt und die Slowakei platziert den Puck gleich zwei Mal im Abstand von einer halben Minute im Tor. Damit rückt der Einzug ins Halbfinale zumindest für den Moment in weite Ferne. Aber es ist auch noch genug Zeit, um das Spiel noch zu drehen.

Eishockey (M): Das zweite Drittel läuft Im ersten Drittel habe man noch etwas Probleme mit dem körperbetonten Spiel der Slowaken gehabt, wie Deutschlands JJ Peterka in der Pause erklärte. Mittlerweile läuft das zweite Drittel, in den ersten Minuten hat sich toremäßig aber noch nichts getan. Deutschland muss allerdings aufpassen, nicht den Anschluss zu verlieren.

Ski Freestyle (F): Finalzeit bei den Aerials! In Livigno geht es weiter mit der Entscheidung bei den Aerials. Mit Emma Weiss ist auch eine deutsche Starterin dabei. Sie wird gleich an zweiter Stelle starten. In diesem Finale haben alle Starterinnen zwei Versuche. Die sechs, die dabei die besten Punkte bekommen haben, dürfen im Superfinale um die Medaillen kämpfen.

Snowboard (M): Die Medaille im Slopestyle sind vergeben Über drei Durchgänge jedes Athleten hat sich die Entscheidung gezogen. Jetzt steht alles fest. Der Chinese Yiming Su hat gleich mit seinem ersten Run die Bestmarke des Tages gesetzt und darf sich Olympiasieger nennen. 82,41 Punkte brachten ihm Gold ein. Über Silber freut sich der Japaner Taiga Hasegawa, Jake Canter aus Neuseeland gewinnt Bronze. Der als einer der Favoriten gehandelte Mark McMorris hat es nur auf den achten Platz geschafft.

Eishockey (M): Deutschland gerät in Rückstand! Lange war es ausgeglichen, aber jetzt ist das erste Tor gefallen! In der 19. Minute kassiert das deutsche Eishockey-Team den ersten Treffer der Slowaken. Martin Fehérváry war es, der den Puck im Tor versenkt.

Langlauf (M): Gold für Norwegen! Und dann ist es die letzte Runde, in der sich alles entscheidet. Zwar haben die Männer aus den USA und Italien noch versucht es zu verhindern, aber Johannes Høsflot Klæbo macht, was er immer macht und sichert Norwegen die nächste Goldmedaille! Dahinter landen die USA und Italien auf Silber und Bronze. Auch hier beginnt die Party natürlich schon im Zielraum! Die Schweizer Riebli und Grond verpassen die Medaille im Zielsprint knapp und werden vierte. Das deutsche Team landet am Ende auf dem guten neunten Platz.

Langlauf (M): Das Tempo steigt An der Spitze wurde jetzt aber richtig Tempo gemacht. Norwegen, die USA und Italien haben das Feld etwas auseinander gezogen. Die Schweizer Männer können noch mithalten, vor dem deutschen Duo ist jetzt aber schon eine kleine Lücke aufgegangen.

Curling (F): Schweden schwächelt zum ersten Mal Beim Curling sind alle Entscheidungen des Vormittags gefallen! Im Spiel zwischen Schweden und Korea hat es sich bewahrheitet. Die bisher so dominanten Schwedinnen fanden lange überhaupt kein Mittel gegen ihre Gegnerinnen und lagenzwischenzeitlich sogar mit 0:8 hinten. Zum Ende hin konnten sie noch etwas rankommen, strichen dann aber die Segel. So steht das Endergebnis von 8:3 nach sieben Ends für Korea.

Deutlich enger ging es in der Partie zwischen China und Dänemark zu. Zum Ende hin glich sich der Spielstand aus. Und so war es der Sieg im letzten End, der den Däninnen den knappen 8:7-Sieg einbrachte.

Und auch im Spiel zwischen den USA und Großbritannien fiel die Entscheidung erst im letzten End. Am Ende steht ein 8:7 zu Gunsten Großbritanniens.

Langlauf (M): Wenig Hektik im Feld Anders als bei den Frauen bleibt es bei den Männern viel länger eng. Nach der Hälfte des Rennens hat sich noch kein Team absetzen können. Das Feld ist komplett zusammen und es ist nicht absehbar, was hier in den nächsten Minuten passiert.

Langlauf (M): Die ersten Runden sind absolviert Beim ersten Wechsel ist noch alles sehr eng zusammen. Italien hat als erstes übergeben, direkt dahinter folgten Frankreich und Norwegen. Auch das deutsche Duo ist mit Platz sechs und zwei Sekunden Rückstand mittendrin.

Langlauf (M): Die Entscheidung bei den Männer wartet Kaum sind die Frauen im Ziel, fällt der Startschuss für die Männer. Das deutsche Duo aus Jakob Moch und Jan Stölben wird alles dafür tun, sich so gut wie möglich zu platzieren. Und einer wird ein ganz großes Ziel haben: Johannes Høsflot Klæbo will hier heute seine zehnte olympische Goldmedaille einsammeln.

Langlauf (F): Das ist das Podest Und da laufen jetzt Tränen im Ziel! Die Schwedinnen Sundling und Dahlqvist feiern ihren Olmypiasieg und auch die Schweizerinnen jubeln riesig über Silber. Am Ende hätten Nadine Fähndrich nur wenige Meter gefehlt, um die Schwedin sogar noch abzufangen. Und das deutsche Duo? Das liegt sich weinend in den Armen, denn das war ein ganz starkes Rennen. Mit dem Schlusssprint ging es auf den dritten Platz. Für die Finnin Kahara endete die Runde bitter. Sie war lange gut dabei, stürzte dann aber.

Langlauf (F): Bronze für Deutschland! Während das schwedische Duo schon längst vorne weg ist und Gold sehr sicher hat, macht sich die Schweiz auf den Weg nach vorne. Nadine Fähndrich schiebt sich auf den zweiten Platz und Coletta Rydzek saugt sich an die Finnin ran. Dann schiebt sich Rydzek noch auf der Zielgeraden an der Norwegerin vorbei und sichert sich und ihrer Teamkollegin Gimmler die Bronzemedaille!

Langlauf (F): Schweden macht das Rennen Es ist ziemlich deutlich, dass die Schwedinnen hier Gold wollen. Jonna Sundling springt die Anstiege nur so hoch und macht den Vorsprung größer und größer. Dahinter entbrennt der Kampf um die weiteren Positionen. Und auch Laura Gimmler schiebt sich engagiert nach vorne auf den vierten Platz. Jetzt also der letzte Wechsel!

Eishockey (M): Team D vor dem Viertelfinale Für die deutschen Eishockey-Männer steht das Viertelfinalspiel gegen die Slowakei an. Um 12:10 Uhr geht es um den Einzug ins Halbfinale. Können Draisaitl und Co. den Schritt schaffen? Wir werden das in der nächsten Zeit verfolgen.

Langlauf (F): Tempoverschärfung vorne Jetzt geht es aber langsam ab! Die Athletinnen sind in ihrer zweiten Runde unterwegs und dort haben zuerst Jessica Diggins (USA) und dann Jonna Sundling (Schweden) das Tempo angezogen. Vor allem Sundling hat dabei das Feld ordentlich gesprengt. Schweiz und Deutschland wechseln jetzt an fünfter und sechste Stelle. Die Hälfte des Rennens ist schon um.

Langlauf (F): Deutsches Duo im Mittelfeld Nach einem recht flotten Start haben die vorderen Läuferinnen schon die ein oder andere Lücke im Feld gerissen. Nach dem ersten Wechsel aber ist das Tempo etwas gesunken. Das deutsche Duo ist so im Moment im Mittelfeld platziert, Schweden und Kanada sind ganz vorne dabei.

Langlauf (F): Es wird ernst für Gimmler/Rydzek Es sind jetzt nur noch wenige Minuten, bis Laura Gimmler und Coletta Rydzek auf die Strecke in Tesero gehen. Das Finale im Teamsprint in der freien Technik steht an. Und wenn das deutsche Team noch eine Langlauf-Medaille einfahren will, dann heute. Aber die Konkurrenz ist groß. Neun Kilometer stehen insgesamt an, bis wir wissen, wer Olympiasieger wird.

Ski Freestyle (F): Emma Weiss im Finale! Das ist schon der erste große Erfolg von Emma Weiss! Bei den Aerials der Frauen sind alle Athletinnen durch und Weiss beendet die Qualifikation auf Platz elf. Damit steht sie im Finale, das ab 13 Uhr ausgetragen wird. Gewonnen hat diese Quali die Kanadierin Marion Thenault, die mit knapp neun Punkten Vorsprung deutlich vor Danielle Scott aus Australien und Qi Shao aus China liegt.

Ski Freestyle (F): Weiss steht ein zweites Mal Anhelina Brykina, die direkte Konkurrentin von Emma Weiss, hat eben alles in ihren zweiten Sprung gelegt, diesen aber nicht gestanden. Das ist jetzt die Chance für Weiss, an ihr vorbei zu ziehen. Die wählt einen etwas schwierigeren Sprung als noch vorhin und steht auch den! Damit zeigt die Deutsche zwei starke Sprünge und lässt sich dafür auch ordentlich feiern. Mit 75,40 Punkten bleibt sie aber etwas unter dem ersten Sprung. So sortiert sie sich auf dem aktuell elften Platz ein. Zwölfte muss sie mindestens werden, um im Finale starten zu dürfen.

Snowboard Slopestyle (M): Es geht in die Finalläufe Wetterbedingt wurden die Snowboard-Finals im Slobestyle auf heute verschoben. Und da geht es um 11:20 Uhr los. Dabei sollten wir vor allem ein Auge auf Mark McMorris aus Kanada und auf den Neuseeländer Dane Menzies werfen. Menzies hatte überraschend die Qualifikation gewonnen und will daran natürlich anknüpfen.

Drei Sprünge und drei Jibbings, also Hindernisse wie zum Beispiel Rails, warten auf die Männer.

Ski Alpin (F): Dürr mit Medaillenchancen Zwar stehen in Cortina noch viele Fahrerinnen im Starthaus, diejenigen, die vorne eingreifen können, sind aber schon durch. Damit ist also klar, dass Lena Dürr mit 82 Hundertsteln hinter Mikaela Shiffrin auf Platz zwei in den zweiten Lauf geht. Nach hinten sind es nur zwölf Hundertstel auf die drittplatzierte Cornelia Öhlung. Camille Rast und Wendy Holdener haben mit den Plätzen vier und fünf noch genauso viele Chancen, wie Emma Aicher. Die war mit ihrem achten Platz absolut nicht zufrieden.

Langlauf (M): Auch deutsche Männer qualifiziert Die Qualifikation für den Teamsprint der Männer ist durch. Die USA hatten die schnellste Zeit zu bieten, nicht allzu weit dahinter aber folgten Norwegen, Italien und dann die Schweiz. Das deutsche Duo hat es mit Platz zehn ebenfalls in den Wettbewerb geschafft. Jakob Moch war mit Platz 32 noch weit hinten, weil Jan Stölben aber die fünfte Zeit in den Schnee von Tesero brachte, steht am Ende eine Gesamtzeit von 5:54 Minuten.

Curling (F): Korea baut den Vorsprung aus Und dann ist es auch schon wieder Zeit, mal wieder nach den Curlerinnen zu schauen. Und da zeichnen sich völlig unterschiedliche Ausgänge ab. Das Duell zwischen China und Dänemark ist aktuell im sechsten End. Dabei führt Dänemark mit 6:3. Deutlich weniger Steine wurden im Spiel zwischen den USA und Großbritannien gewertet. Ebenfalls im sechsten End steht es 3:2. Und Schweden gegen Korea? Das scheint die Messe schon gelesen. Gerade mit dem sechsten End gestartet führt Korea mit 8:1.

Ski Freestyle (F): Emma Weiss mit starkem ersten Sprung Die einzige Deutsche im Feld hat sich jetzt auf den Weg gemacht. Einige Sportlerinnen vor ihr konnten ihre Sprünge nicht stehen. Schafft sie das jetzt? Ja! Emma Weiss steht ihren Sprung und feiert sich gleich mal selbst! Da steht sie strahlend im Auslauf! Platz neun ist es für den Moment für Emma Weiss. Mal sehen, was sie später für einen zweiten Sprung auspackt.

Ski Freestyle (F): Favoritin patzt! Bei der Qualifikation bei den Aerials hat die Favoritin Mengtao Xu bei der Landung wichtige Punkte verloren. Ihr Sprung wurde ähnlich bewertet wie die ihrer direkten Konkurrentinnen. Aber bei der Landung sitzt sie weit nach hinten ab und kassiert dicke Abzüge. So geht es erstmal "nur" auf den dritten Platz.

Ski Alpin (F): Los geht es für Aicher! Michaela Shiffrin hat eben Shiffrin-Dinge getan und führt mehr als deutlich vor Lena Dürr. Das will jetzt aber Emma Aicher angreifen, die sehr gut und sicher beginnt und zeitlich gut dabei ist. Im Mittelteil wählt auch sie die wohl schnellere Linie, kommt aber nicht wirklich vorne ran. Mit einem Rückstand von über eineinhalb Sekunden geht es für Aicher aber nur auf den sechsten Platz.

Langlauf (F): Deutschland im Mittelfeld Die Qualifikation für den Teamsprint ist durch und das deutsche Duo hat sich auf Rang sechs platziert. Laura Gimmler war mit Rang sieben noch gut dabei, Coletta Rydzek aber bringt die 19. Zeit ins Ziel. Das Gesamtergebnis aus beiden Frauen reicht aber locker, um sich für das Finale zu qualifizieren. Der Sieg in der Quali geht mit großem Vorsprung an die Schwedinnnen. Jonna Sundling und Maja Dahlqvist waren rund 15 Sekunden schneller als die Konkurrenz.

Ski Alpin (F): Dürr startet in den Slalom In Cortina ist Lena Dürr in ihren Lauf gestartet. Bei der ersten Zwischenzeit hat sie schon einen kleinen Rückstand auf die Führende Camille Rast. Sie wählt eine andere Linie und holt so einiges auf. Reicht das für einen Platz weit vorne? Ja! Lena Dürr belohnt sich mit der Führung und hat so alles gegeben, um nachher um die Medaillen mitzufahren!

Langlauf (M): Es geht in die Qualifikation Für die Männer geht es gleich ebenfalls in die Qualifikation um den Teamsprint im Langlauf. Jakob Moch und Jan Stölben stellen sich für Deutschland der ebenfalls 1,5 Kilometer langen Strecke. Für die Schweiz sind Janik Riebli und Valerio Grond dabei.

Ski Freestyle (F): Auf geht es in die Qualifikation Und auch beim Ski-Freestyle geht es jetzt los. Beim Aerial zeigen die Frauen spektakuläre Drehungen, Salti und sonstige Tricks. Jetzt steht zuerst die erste Qualifikation an. Die besten sechs Athletinnen qualifizieren sich direkt für das Finale, alle anderen müssen in einer weiteren Quali ein zweites Mal ran. Eine der großen Favoritinnen ist dabei sicher die Chinesin Mengtao Xu, die in der aktuellen Weltcup-Wertung deutlich führt.

Ski Alpin (F): Wer holt Slalom-Gold? Es geht jetzt Schlag auf Schlag weiter. Die Langläuferinnen sind gestartet und das werden auch gleich die Slalom-Profis tun. Um zehn Uhr wird der erste Durchgang der Damen beginnen. Gleichzeitig ist das der letzte Wettbewerb der Alpinen bei diesen Spielen. Und dabei gibt es auch Medaillenchancen für Deutschland. Emma Aicher ist in guter Slalom-Form und konnte schon in der Team-Kombination mit der schnellsten Slalom-Zeit überzeugen. Und auch Lena Dürr kann wirklich schnell durch die Stangen fahren. Bei den Schweizerinnen hat wohl Camille Rast die besten Aussichten. Aber auch Wendy Holdener ist immer für eine Platzierung weit vorne gut. Wir sind sehr gespannt, was bereits jetzt im ersten Durchgang passieren wird. Und dann ist da noch die große Frage: Kann die große Michaela Shiffrin ihren Olympia-Fluch knacken?

Curling (F): Korea hat die Nase vorn Das Spiel zwischen den USA und Großbritannien läuft gerade das dritte End und bisher sieht es ziemlich ausgeglichen aus. Insgesamt steht es 1:1. Im Duell zwischen China und Dänemark haben die Däninnen gerade die Nase vorn. Recht deutlich sieht es dagegen bei Schweden gegen Korea aus. Letztere führen mit 4:0. Es ist aber noch absolut nichts entschieden, denn von maximal zehn zu spielenden Ends läuft gerade erst das dritte.

Langlauf (F): Der Blick auf die Qualifikation Während die Curlerinnen gerade Stein um Stein im Haus platzieren, können wir schon mal einen Blick auf die Qualifikationsrunde des Team-Sprints im Langlauf werfen. Denn dort starten die Frauen in etwa 15 Minuten. Für Team Deutschland gehen Laura Gimmler und Coletta Rydzek ins Rennen. Die Schweiz ist mit Nadja Kälin und Nadine Fähndrich dabei. Insgesamt geht die Strecke über 1,5 Kilometer. Die schnellsten 15 Teams werden dann später im Finale an den Start gehen.

Curling (F): Die Morgensession startet Pünklich um 9:05 Uhr wird im Curling die erste Session des Tages eröffnet. Die Chinesinnen spielen gegen Dänemark, die USA treffen auf Großbritanien und Schweden ist gegen Korea gefordert.

Abendprogramm in den Eishallen Aber danach ist noch lange nicht Schluss, denn am Abend geht es aufs Eis. Im Eishockey der Männer geht es in die Play-offs für die Halbfinals, beim Curling platzieren die Frauen ihre Steine und danach wird es schnell. Männer und Frauen gehen im Short Track an den Start. Die Männer müssen 500 Meter absolvieren und wissen nach 21:32 Uhr, wer Olympiasieger wird. Die Frauen laufen in der 3000 Meter Staffel um Edelmetall.

Am Mittag wartet der Slalom Und dann ist auch schon Mittag und weitere Medaillenentscheidungen warten. Nachdem bei den Langläufern das Edelmetall vergeben wurde, geht es bei den Freestylerinnen um Gold, Silber und Bronze. Ab 13:30 Uhr fällt die Entscheidung im Slalom der Frauen und auch die Curler greifen wieder ins Geschehen ein. Mit der Entscheidung im Snowboard Slopestyle der Frauen und der Damenstaffel im Biathlon endet dann auch schon das Mittagsprogramm.

So geht es in den Vormittag In den ersten Stunden des Wettkampftages gibt es zwar noch keine Medaillenentscheidungen zu verfolgen, spannend wird es aber allemal. Neben drei Curling-Partien der Frauen stehen auch die Team-Sprints der Langläuferinnen und Langläufer auf dem Plan. Zuerst geht es in die Qualifikation, ehe am frühen Mittag die Medaillenentscheidungen warten. Um zehn Uhr werden die Alpin-Frauen in Cortina in ihren ersten Slalom-Durchgang starten. Diejenigen, die gerne Sprünge oder Tricks sehen, kommen ebenfalls auch ihre Kosten. Beim Ski Freesyle gehen die Frauen in die Qualifikation für die Aerials und die Männer messen sich auf dem Snowboard beim Slopestyle. Hier geht es dann auch schon um die Medaillen.