Biathlon (F): Voigt beste Deutsche Vanessa Voigt landet im Einzel wie schon im Jahr 2022 auf dem undankbaren vierten Platz und ist damit die beste DSV-Athletin im Feld. Sie leistete sich keine Fehler am Schießstand, doch in der Loipe konnte sie heute nicht ganz mit den besten Biathletinnen mithalten. Janina Hettich-Walz landet auf Rang acht und Medaillenhoffnung Franziska Preuß kassierte im letzten Schießen zwei Strafminuten und beendet das Rennen auf dem zehnten Platz. Selina Grotian leistete sich beim dritten Schießen drei Fehler und muss sich am Ende mit Platz 54 zufriedengeben.

Biathlon (F): Simon holt Gold! Julia Simon war heute auf der Strecke nicht zu schlagen und die Französin lässt sich im Zieleinlauf feiern. Mit einem Rückstand von 53 Sekunden sichert sich ihre Landsfrau Lou Jeanmonnot trotz zwei Strafminuten Silber. Bronze geht überraschend an Lora Hristova aus Bulgarien, die fehlerlos blieb.

Biathlon (F): Preuß fällt zurück Franziska Preuß kommt zum letzten Schießen und hat noch keine Strafminute auf dem Konto und kämpft um eine Medaille. Im Stehendanschlag patzt sie dann aber gleich zweimal und damit sind die Medaillenhoffnungen futsch. Sie hat nun rund zwei Minuten Rückstand auf Simon und fällt auf Rang neun zurück.

Biathlon (F): Wierer im Ziel Lokalmatadorin Dorothea Wierer zeigte ein gutes Rennen und schiebt sich im Ziel zunächst auf Platz drei. Für eine Medaille wird es aber nicht reichen, da gleich Julia Simon ins Ziel kommt.

Biathlon (F): Simon an der Spitze Die Französin Julia Simon führt das Feld nach dem vierten Schießen an. Lora Hristova aus Bulgarien und Vanessa Voigt kommen nacheinander ins Ziel und haben alle 20 Scheiben getroffen. Die Bulgarin liegt mit 13 Sekunden Vorsprung vor der Deutschen und Lea Meier aus der Schweiz liegt derzeit auf Rang drei.

Biathlon (F): Jeanmonnot mit zweitem Fehler Die Topfavoritin aus Frankreich patzt schon beim zweiten Schießen und bekam eine Strafminute aufgebrummt. Auch beim dritten Besuch am Schießstand leistet sich Lou Jeanmonnot einen Fehler und damit wird schwer noch ganz vorne zu landen. Ihre Landsfrau Braisaz-Bouchet hat mit nach drei Schießeinlagen bereits sieben Strafminuten und gar keine Chance mehr auf eine Medaille.

Biathlon (F): Voigt mit der vierten Null Vanessa Voigt kommt zum letzten Schießen und die ersten vier Ziele trifft sie schnell. Beim letzten Schuss lässt sie sich Zeit, doch auch der passt und hält damit die Null. Fast zeitgleich kommt Franziska Preuß zu ihrem zweiten Schießen und bleibt erneut fehlerlos. Selina Grotian schießt sich derweil mit drei Fehlern raus.

Ski Freestyle (F): Erster Run beendet Auf der Buckelpiste ist der erste Finallauf zu Ende gegangen und die amtierende Olympiasiegerin Jakara Anthony führt das Feld an. Sie liegt mit 83.96 Punkte in Führung. Hinter ihr liegt Jaelin Kauf aus den USA sowie die Japanerin Hinako Tomitaka.

Biathlon (F): Meier mit nur einer Strafminute Lea Meier aus der Schweiz hat das vierte Schießen hinter sich gebracht und es bleibt bei insgesamt einer Strafminute. Damit führt die 24-Jährige derzeit im virtuellen Ranking. Vanessa Voigt bleibt auch nach dem dritten Schießen fehlerlos und liegt auf dem sechsten Platz. Im ersten Liegendanschlag bleibt auch Preuß ohne Makel.

Biathlon (F): Preuß gestartet Nun darf endlich auch Franziska Preuß in die Loipe. Währenddessen leiste sich Hettich-Walz im Stehendschießen einen weiteren Fehler und damit wird eine Topplatzierung wohl nicht mehr möglich sein. Vanessa Voigt hingegen bleibt erneut makellos und liegt derzeit auf Rang fünf.

Biathlon (F): Voigt ohne Fehler DSV-Athletin Vanessa Voigt bleibt bei ihrem ersten Schießen ohne Fehler und Janina Hettich-Walz lässt sich etwas Zeit und setzt den dritten daneben. Eidgenossin Lena Häcki Groß bekommt ebenfalls eine Strafminute. Mit Suvi Minkkinen, Anna Magnusson, Dorothea Wierer und Amy Baserga sind nun auch einige Favoritinnen unterwegs.

Biathlon (F): Baserga könnte überrachen Die Schweizerin Amy Baserga lief in dieser Saison mehrmals unter die besten zehn und könnte mit etwas Glück auf dem Podest landen. Anders als bei den anderen Formaten im Biathlon gibt es beim Einzel keine Strafrunden, sondern eine Strafminute pro Fehlschuss. Mit vier fehlerfreien Schießeinlagen könnte man also dennoch ganz vorne landen, wenn man in der Loipe schwächelt.

Ski Freestyle (F): Finale beginnt Im Ski Freestyle hat das Finale auf der Buckelpiste bereits begonnen. Die Athletinnen haben zwei Läufe. Im ersten Run starten 20 Sportlerinnen und nur die besten acht bekommen einen zweiten Versuch. Die Australierin Jakara Anthony gewann 2022 bereits Gold und zählt auch heute zu den Topfavoriten. In der Qualifikation erzielte sie mit 81,65 Punkten den höchsten Score von allen. Deutsche und schweizerische Sportlerinnen sind nicht am Start.

Skeleton (M): Letztes Training beendet Inzwischen ist der sechste und letzte Trainingslauf der Skeletonmänner über die Bühne gegangenen. Sonderlich viel Aussagekraft besitzt dieser genau wie die Bestzeit des Südkoreaners Seung-Gi Jung nicht, denn zahlreiche Athleten haben verzichtet – so auch alle drei Deutschen sowie der Schweizer Vinzenz Buff. Man fühlt sich offenbar für den Wettkampf gewappnet, das gilt auch für den erneut passenden Favoriten Matt Weston. Morgen und übermorgen werden wir sehen, was die Athleten wirklich zu leisten im Stande sind, dann geht es um die Medaillen.

Nordische Kombination (M): Keine Medaille für Deutschland Aus deutscher Sicht erfüllen sich die Medaillenhoffnungen nicht. Vinzenz Geiger ist richtig eingebrochen, hat fast zwei Minuten verloren und ist als Zehnter ins Ziel gekommen. Der Olympiasieger von 2022 wurde sogar noch von Johannes Rydzek überholt, der mit gut einer Minute Rückstand als Achter bester Deutscher wird. Julian Schmid kommt als Vierzehnter an.

Nordische Kombination (M): Gold für Norwegen! Eero Hirvonen kämpft sich tatsächlich verbissen wieder ran, bekommt die Lücke aber auf der letzten Kuppe nicht ganz geschlossen. Und Jens Lurås Oftebro hat noch Reserven, zieht auf der Zielgeraden davon und stürmt zum Olympiasieg. Ein Sekunde dahinter holt Johannes Lamperter für Österreich Silber. Der Finne Eero Hirvonen erkämpft sich Bronze.

Biathlon (F): Wer krönt sich im Einzel? Gleich beginnt das Einzel der Damen und die deutschen Hoffnungen ruhen auf Franziska Preuß, der Gesamtweltcupsiegerin des vergangenen Jahres. In Nové Město lief die 31-Jährige vergangenen Monat auf den dritten Platz und sie gehört auch heute zu den Anwärterinnen auf eine Medaille. Die Konkurrenz wird jedoch schwer zu knacken sein und vor allem das französische Team befindet sich in Topform. Die Équipe Tricolore entschied die Mixed-Staffel am Sonntag für sich und in Nové Město standen Justine Braisaz-Bouchet sowie Lou Jeanmonnot an der Spitze, doch auch auf Camille Bened wird heute zu achten sein. Lisa Vitozzi sowie Dorothea Wierer aus dem Gastgeberland sollte man ebenfalls auf dem Zettel haben, genau wie die Skandinavierinnen Anna Magnusson und die Öberg-Schwestern aus Schweden und die Norwegerin Maren Kirkeeide.

Nordische Kombination (M): Lamperter schließt wieder auf Johannes Lamperter gibt noch nicht auf, arbeitet sich tatsächlich wieder an Jens Lurås Oftebro heran. Das Duo kämpft um Gold. Vinzenz Geiger ist nicht mehr zu sehen, es gibt keine Medaille für Deutschland.

Nordische Kombination (M): Geiger lässt reißen Jens Lurås Oftebro hinterlässt einen starken Eindruck, macht immer wieder Druck. Vinzenz Geiger hat mitunter zu kämpfen, beißt sich aber immer wieder heran. Dagegen wird Kristjan Ilves jetzt der Stecker gezogen. Die Gruppe befindet sich auf der letzten Runde. Der Norweger tritt noch mehr aufs Gas, setzt sich ab. Für Geiger ist das zu viel, der Deutsche fällt zurück.

Nordische Kombination (M): Rydzek kommt näher Nach 6,2 Kilometern liegt die Spitzengruppe etwa 25 Sekunden vorn. Dann folgte Johannes Rydzek mit dem Norweger Andreas Skoglund. Julian Schmid hat da den Anschluss verloren, wird definitiv vorn nicht mehr eingreifen können.

Nordische Kombination (M): Durchschnaufen an der Spitze So ein wenig schnaufen die Jungs in der Spitzengruppe durch. Noch ist die Lücke nach hinten groß genug. Neben Geiger sind zwei Österreicher (Johannes Lamperter, Stefan Rettenegger), zwei Finnen (Ilkka Herola, Eero Hirvonen), der Norweger Jens Lurås Oftebro und eben der Este Kristjan Ilves am Werk.

Nordische Kombination (M): Ilves gestellt Jetzt schließen die Verfolger zum Spitzenreiter auf. Sieben Athleten befinden sich im Medaillenrennen, Vinzenz Geiger mischt mit. Johannes Rydzek und Julian Schmid kommen zwar etwas näher, es fehlt aber immer noch mehr als eine halbe Minute. Ob die zwei da noch vorn rankommen können?

Nordische Kombination (M): Die Auslese schreitet voran Wahnsinnig hart sind die Bedingungen, die Athleten müssen durch den tiefen Schnee pflügen, die Füße dabei immer besonders hochnehmen, um nicht hängen zu bleiben. Das kostet Kraft und fordert erste Opfer, Einar Lurås Oftebro und Thomas Rettenegger verlieren den Anschluss. Und vorn schmilzt der Vorsprung von Kristjan Ilves auf zehn Sekunden.

Nordische Kombination (M): Ilves bleibt standhaft An der Spitze behauptet Kristjan Ilves sein Guthaben, baut dieses sogar etwas auf 22 Sekunden aus. Der Este hinterlässt einen starken Eindruck. Eine Runde ist absolviert, die neun Verfolger laufen beisammen. Doch das Loch zur nächsten Gruppe wird größer. Rydzek und Schmid laufen in einem Quartett, ganz nach vorn fehlen aber bereits 50 Sekunden, das ist deutlich mehr geworden.

Nordische Kombination (M): Große Verfolgergruppe Während Ilves vorn allein läuft, bekommt der erste Verfolger Thomas Rettenegger gleich Gesellschaft. Acht Läufer schicken sich an, den Anschluss herzustellen, das ergibt eine große Gruppe. Mit dabei ist Vinzenz Geiger, befindet sich im Kreis all der Favoriten. Die nächste Gruppe mit Johannes Rydzek und Julian Schmid hat noch keinen Boden gutmachen können.

Nordische Kombination (M): Die Jagd beginnt Jetzt beginnt die wilde Hatz, Kristjan Ilves legt los. Und es dauert nicht lange, dann machen sich all die Jäger auf den Weg. Schnell werden sich Gruppen bilden. Wer hat bei dem weichen Schnee auf den vier zweieinhalb Kilometer langen Runden das beste Stehvermögen? Alle 36 Sportler begeben sich in die Loipe.

Nordische Kombination (M): Wer hat schon Medaillen gewonnen? Mit Vinzenz Geiger haben wir den Olympiasieger von Peking am Start. Akito Watabe ist dabei, der Japaner gewann 2014 und 2018 in dieser Disziplin Silber. Und selbst Alessandro Pittin hat 2010 mal Bronze gewonnen. Was die vergangenen Erfolge bei Großereignissen betrifft, wäre da noch der zweimalige Weltmeister Johannes Rydzek zu nennen (2015, 2017). Ilkka Herola, Julian Schmid und Jens Lurås Oftebro sowie Pittin waren bereits Vizeweltmeister.

Nordische Kombination (M): Die Spannung steigt in Tesero Kristjan Ilves wird das Rennen als Gejagter eröffnen. Die Strecke am Lago di Tesero ist schon vom Profil her schwierig. Regen in der vergangenen Nacht und Temperaturen über dem Gefrierpunkt erschweren die Bedingungen zusätzlich. Das wird richtig hart. Mit 15 Sekunden Rückstand darf der Österreicher Thomas Rettenegger die Verfolgung aufnehmen. Dahinter gestalten sich die Abstände sehr knapp, da geht es mitunter um Sekunden. Vinzenz Geiger muss eine knappe halbe Minute aufholen, befindet sich voll im Rennen um die Medaillen. Für Johannes Rydzek und Julian Schmid sind es 42 bzw. 43 Sekunden.

Ski Alpin (M): Siegerehrung Während der Wartezeit auf die nächsten Wettkämpfe schauen wir auf die Siegerehrung für die besten alpinen Skifahrer im Super G. Die dominanten Schweizer haben also wieder zwei Athleten dabei, geben bislang in allen Wettbewerben hier in Bormio klar den Ton an. Drittes Rennen, drittes Gold – alles für Franjo von Allmen. Das wird allmählich zur Routine. Nach Silber in der Team-Kombination an der Seite von Loïc Meillard holt Marco Odermatt die erste schweizerische Bronzemedaille bei den Alpinen. Silber bekommt Ryan Cochran-Siegle umgehängt. Und dann darf der Olympiasieger der schweizerischen Hymne lauschen, deren Melodie allmählich zum Ohrwurm wird. Herzlichen Glückwunsch!

Nordische Kombination (M): Kurze Verschnaufpause Darüber hinaus herrscht so ein wenig Ruhe vor dem Sturm, doch es naht die nächste Medaillenentscheidung. Um 13:45 Uhr starten die zehn Kilometer der Kombinierer. Im Fleimstal, ein paar Kilometer entfernt von Predazzo, kommt es im Langlaufzentrum von Tesero, dort wo jedes Jahr der Final Climb der Tour de Ski gestartet wird, zum Showdown der Winterzweikämpfer.

Skeleton (M): Fünftes Training In der Eisbahn von Cortina haben die Skeletonmänner ihren fünften von insgesamt sechs Trainingsläufen absolviert. Die schnellste Zeit lieferte Vladyslav Heraskevych. Erstmals ist der Ukrainer hier im Training ganz vorn. Allerdings hat der bisherige Dominator der Läufe heute verzichtet. Der Gesamtweltcupsieger Matt Weston bleibt dennoch der Goldfavorit. Auch das deutsche Trio Christopher Grotheer, Axel Jungk und Felix Keisinger ließ den Lauf aus. Der Schweizer Vinzenz Buff wurde Zehnter. Der sechste Trainingsdurchgang schließt sich unmittelbar an.

Ski Alpin (M): Super-G-Ergebnis offiziell Inzwischen ist auf der Pista Stelvio in Bormio mit dem Iren Comac Comerford der letzte Fahrer im Ziel. Damit ist das Ergebnis jetzt auch offiziell. Franjo von Allmen gewinnt schon wieder, holt sein drittes Olympiagold innerhalb von vier Tagen. Welch ein Erfolgsrausch! Silber ergattert wie in Peking Ryan Chochran-Siegle aus den USA. Als Dritter steht Marco Odermatt zum zweiten Mal bei diesen Spielen auf dem Podium. Der Franzose Nils Allegre verfehlt Edelmetall als Vierter um kümmerliche drei Hundertstel, das ist bitter. Als bester Deutscher wird Simon Jocher Siebzehnter, da ist also keiner mehr vorbeigefahren. Anton Grammel bleibt 29.

Ski Alpin (M): Grammel chancenlos Nun beobachten wir den zweiten Deutschen. Anton Grammel ist im Riesenslalom deutlich stärker einzuschätzen, hat im Super-G-Weltcup keine nennenswerten Ergebnisse zu Buche stehen. Der 27-Jährige schnuppert hier schon mal Olympialuft, Wunderdinge erwarten wir nicht. Schon der Start gelingt nicht ideal, rasch ist fast eine Sekunde weg. In der Folge fährt der 27-Jährige sauber, aber nicht schnell. So sammeln sich vier Sekunden Zeitverlust an. Im Ziel bedeutet das die Rote Laterne.

Ski Alpin (M): Gold für die Schweiz! Diesem Super G stellen sich übrigens 42 Athleten aus 21 Nationen. Von den verbleibenden Fahrern dürfte an der Medaillenvergabe keiner mehr etwas ändern. Franjo von Allem wird also auch bei seinem dritten Start bei diesen Spielen die Goldmedaille abstauben, sich nach Abfahrt und Team-Kombination ein drittes Mal zum Olympiasieger küren. Dahinter wiederholt Ryan Cochran-Siegle etwas überraschend seinen Silbercoup von 2022. Weltmeister Marco Odermatt bekommt immerhin Bronze.

Ski Alpin (M): Jocher verpasst Top 15 Seit geraumer Zeit ist kein Sportler mehr auf der Stelvio unter die besten Zehn gefahren. Der Letzte, dem das gelungen ist, war Vincent Kriechmayr. Die Medaillenentscheidung ist also gefallen. Dennoch schauen wir jetzt auf die Fahrt von Simon Jocher. Der erste der beiden Deutschen war im Super G von Livigno zum Ende des letzten Jahres Fünfter. So weit vor wird es heute nicht gehen, das lässt die hohe Startnummer 28 nicht zu. Die Top 15 wären unter diesen Umständen ein gutes Ergebnis. Das schafft der 29-Jährige nicht ganz, da fehlt eine Zehntel – Platz 17.

Snowboard (F): Leilani Ettel scheitert haarscharf in der Quali In der Halfpipe hat sich Anne Hedrich im zweiten Run zwar verbessert, die 36,25 Punkte reichen aber nicht für die Finalteilnahme. Soeben gelingt auch Kona Ettel eine Steigerung, doch 43,25 Zähler sind ebenfalls zu wenig, bedeuten lediglich Rang 18. Somit bleibt als letzte Starterin in dieser Qualifikation die ältere Schwester Leilani Ettel. Von Platz 15 aus muss die 24-Jährige auch zulegen – und tut das. Aber mit 67,50 Punkten findet sich Ettel am Ende auf dem undankbaren 13. Platz wieder, verpasst die Qualifikation für das Finale der besten Zwölf um 7,75 Punkte. Schade! Die Schweizerin Isabelle Lötscher (16.) wird in der morgigen Medaillenentscheidung gleichermaßen fehlen.

Ski Alpin (M): Podium erscheint unerreichbar Offenbar lässt die Piste bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt und Sonneneinstrahlung nach. Die Topplatzierungen sind wohl nicht mehr zu erreichen. Weniger als eine halbe Sekunde Rückstand ist nicht mehr drin. Zudem sind die derzeitigen Top 15 der Welt auch gleich durch. Da bleibt eigentlich nur noch Cameron Alexander. Wunderdinge sind vom Kanadier unter diesen Umständen nicht zu erwarten. Der 22-Jährige sammelt anderthalb Sekunden Rückstand ein und landet damit auf Platz 16. Die Medaillen scheinen vergeben zu sein.

Ski Alpin (M): Alle zu langsam für von Allmen Keiner kann an der Bestzeit von Franjo von Allmen rütteln. Sollte der Schweizer tatsächlich seine dritte Goldmedaille gewinnen? Landsmann Stefan Rogentin kommt als Achter nicht annähernd an die Bestzeit heran. Und auch die österreichische Hoffnung Vincent Kriechmayer kann nichts ausrichten. Der Weltmeister von 2021 verliert fast acht Zehntel und reiht sich als Siebter ein. Somit ist Ryan Cochran-Siegle immer noch Zweiter, Marco Odermatt Dritter. Und auch Marco Schwarz, Super-G-Sieger kurz nach Weihnachten beim Weltcup in Livigno, ist nicht schnell genug (12.).

Skeleton (F): Letztes Training beendet Inzwischen ist der sechste und letzte Trainingslauf der Skeletonfrauen durch. Erneut lieferte die Deutsche Jacqueline Pfeifer die beste Zeit, die Gesamtweltcupzweite schwingt sich zur Goldfavoritin auf. Darüber hinaus scheint die viertplatzierte Hannah Neise vielleicht an Edelmetall schnuppern können. Susanne Kreher belegte Platz sechs. Die Gesamtweltcupsiegerin Kim Meylemans kam erneut nicht in Fahrt, wurde diesmal lediglich Achte. Die insgesamt vier Wettkampfläufe werden am Freitag und Samstag stattfinden.

Ski Alpin (M): Drama um Paris Einer der Medaillenanwärter kommt nicht weit. Ganz früh im Rennen bekommt Dominik Paris bei einem Linksschwung einige Schläge, plötzlich löst sich der rechte Ski. Der Italiener stürzt, fängt sich letztlich aber noch gut ab und tut sich zumindest nicht weh. Doch der Traum von Edelmetall platzt.

Ski Alpin (M): Odermatt wieder nicht schnell genug Raphael Haaser ist Vizeweltmeister in dieser Disziplin, kann das heute aber nicht bestätigen. Der Österreicher fängt sich mehr als eine halbe Sekunde Rückstand ein und fährt damit als Vierter am Stockerl vorbei. Anschließend schafft es Giovanni Franzoni ebenfalls nicht unter die besten Drei, reiht sich direkt hinter Haaser ein. Damit erlangt die Fahrt von Franjo von Allmen immer mehr Wert. Doch jetzt ist Marco Odermatt dran. Der Gesamtweltcupsieger fährt anfangs auf Augenhöhe, will jetzt unbedingt Gold. Doch vielleicht geht der amtierende Weltmeister zu verbissen zu Werke. Am Ende reicht es wieder nicht, ihm fehlen knapp drei Zehntel. Als Dritter muss Odermatt fortan um die Medaille zittern.

Ski Freestyle (F): Qualifikation beendet Unterdessen ist die zweite Qualifikation auf der Buckelpiste beendet. Zehn weitere Athletinnen für das 20-köpfige Starterfeld des Finales sind gefunden. Dabei erlangte die Australierin Charlotte Wilson mit 77,79 Punkten die beste Wertung, erreichte damit aber nicht die Leistungen der Besten, die es bereits in der ersten Qualifikation geschafft hatten. Dort war gestern Landsfrau Jakara Anthony mit 81,65 Punkten die Stärkste. Der Kampf um die Medaillen wird in Livigno heute um 14:15 Uhr beginnen.

Ski Alpin (M): Franjo von Allmen übernimmt Führung Bei Jan Zabystřan, Überraschungssieger beim Super G Mitte Dezember in Gröden, läuft es nicht nach Wunsch, der Tscheche rutscht ans Ende des Klassements. Danach aber folgt die Gruppe der momentan besten Fahrer. Auch für Alexis Monney jedoch erfüllen sich die Hoffnungen nicht. Der Schweizer stand in diesem Winter bereits auf dem Podium, wird das heute aber nicht wiederholen können, obwohl das im Moment Rang drei ist. Dann folgt der nächste Eidgenosse, der Doppelolympiasieger Franjo von Allmen. Der Sieger von Gröden schiebt sich an die Spitze – aber nur knapp um 13 Hundertstel.

Ski Alpin (M): Neue Bestzeit Als dritter Starter setzt Ryan Cochran-Siegle mit 18 Hundertsteln Vorsprung die neue Bestzeit. Ob das für eine Wiederholung seines Silbercoups von vor vier Jahren reicht? Anschließend hat der Weltmeister von 2011 nicht mehr die Qualität für ganz große Taten. Der 41-Jährige Christof Innerhofer kommt mit Rückstand ins Ziel, wird vom italienischen Publikum aber dennoch gefeiert. Für den Südtiroler gilt hier: Dabei sein ist alles.

Ski Alpin (M): Super G in Bormio beginnt Jetzt eröffnet Nils Allegre den Medaillenkampf im Super G bei Sonnenschein und besten Bedingungen. Auf die ersten Podiumsanwärter werden wir nicht lange warten müssen. Und diese dürften die Zeit des Franzosen sicherlich nicht nur auf die Probe stellen, sondern auch verbessern. Auf der 2.414 Meter langen Strecke mit den 714 Metern Höhenunterschied geht das sicher noch schneller.

Snowboard (F): Leilani Ettel auf Finalkurs Den ersten Lauf der Halfpipe-Qualifikation schließen die Ettel-Schwestern ab. Kona kommt grundsätzlich sauber durch, erlaubt sich keine schweren Fehler, doch es fehlt an Schwierigkeiten und Höhe. Somit musst sich die Deutsche mit 38,25 Punkten begnügen. Das reicht noch nicht fürs Finale, da wird die 18-Jährige nachlegen müssen. Ihre ältere Schwester Leilani macht es anschließend besser, bekommt 54,50 Punkte gutgeschrieben. Das bedeutet genau den geforderten zwölften Platz, doch es gibt ja noch einen zweiten Lauf, der in wenigen Minuten beginnen wird.

Ski Alpin (M): Medaillenentscheidung im Super G Auf der Pista Stelvio in Bormio steht die ersten Medaillenentscheidung des Tages an. Hier treten die alpinen Skirennfahrer um 11:30 Uhr zum Super G an. Die Schweizer um den zweimaligen Super-G-Saisonsieger Marco Odermatt gehören zu den Topfavoriten. Doch auch die Österreicher um Vincent Kriechmayr und Marco Schwarz rechnen sich etwas aus. Die Italiener bringen Giovanni Franzoni und Dominik Paris an den Start. Das verspricht, ein hochklassiger Wettkampf zu werden. Den Deutschen Simon Jocher und Anton Grammel wird dabei allenfalls eine Nebenrollen zugetraut.

Snowboard (F): Kim untermauert Favoritenstellung Mit einem eindrucksvollen Lauf hat Chloe Kim in der Halfpipe eine Ansage gemacht. Stattliche 90,25 Punkte wurden der Favoritin aus den USA gutgeschrieben. Das bedeutet die klare Führung. Im Hinblick auf die Qualifikation fürs Finale braucht sich die Olympiasiegerin von 2022 keine Sorgen mehr zu machen.

Skeleton (F): Fünftes Training Inzwischen läuft der insgesamt sechste und letzte Trainingslauf der Skeletonfrauen. Im fünften Durchgang setzte Jacqueline Pfeifer die schnellste Zeit und meldete Medaillenansprüche an. Hannah Neise wurde Fünfte, Susanne Kreher Sechste. Dagegen kam die Belgierin Kim Meylemans nicht über Platz sieben hinaus. Das ist zwar eine Steigerung gegenüber den vergangenen Tagen, doch die Gesamtweltcupsiegerin kommt mit dieser Bahn noch nicht so zurecht.

Ski Freestyle (F): Qualifikation auf der Buckelpiste In der ersten Qualifikation auf der Buckelpiste haben sich bereits gestern zehn Athletinnen für das Finale qualifiziert. Nun gibt es für die übrigen 20 Sportlerinnen eine zweite Chance. Zehn weitere Plätze für den ersten Finallauf um 14:15 Uhr werden vergeben. Deutsche und schweizerische Sportlerinnen sind nicht mit dabei.

Snowboard (F): Erster Qualifikationslauf In der Halfpipe besteht die derzeit laufende Qualifikation der Frauen aus zwei Läufen. Der beste jeder Sportlerin kommt in die Wertung. Derzeit liegt die Japanerin Rise Kudo vorn. Deren 83,50 Punkte sollten bereits für die Top 12 und den Einzug ins Finale reichen. Die Schweizerin Isabelle Lötscher kommt allerdings lediglich auf 48,50 Punkte und wird dann noch nachlegen müssen. Gleiches gilt für die Deutsche Anne Hedrich, die gerade wegrutscht, völlig das Tempo verliert und diesen Lauf vergessen kann.

Nordische Kombination (M): Die Lage nach dem Springen Somit gewinnt Kristjan Ilves aus Estland den Sprungdurchgang mit 132,6 Punkten und wird die zehn Kilometer am frühen Nachmittag als Gejagter angehen. 15 Sekunden beträgt sein Polster auf den ersten Verfolger Thomas Rettenegger aus Österreich. Dessen Landsmann Johannes Lamperter liegt 21 Sekunden zurück. Bester Deutscher ist Vinzenz Geiger als Achter mit nur 29 Sekunden Rückstand. Die beiden anderen DSV-Athleten werden direkt nacheinander starten, können zusammen laufen, um auf der schweren Strecke die gut 40 Sekunden Defizit möglichst wettzumachen.

Nordische Kombination (M): Lamperter fliegt weit Dann schiebt sich Julian Schmid in die Spur, hebt Sekunden später ab. Bei besseren Bedingungen geht es hinunter auf 100 Meter. Das klingt zunächst gut, doch es gibt deutlich weniger Windkompensation, auch die Haltungsnoten sind nicht die Besten – Platz elf mit 43 Sekunden Rückstand. Danach werden die Bedingungen noch besser. Es gibt sogar Windpunkte abgezogen. Entsprechend weit geht es für Jens Lurås Oftebro und Johannes Lamperter – für den Österreicher mit 104,5 Metern noch einen halben Meter weiter als für den Norweger. Das ist die Tagesbestweite, reicht aber nur für Rang sechs, denn der Gesamtweltcupspitzenreiter hat die besten Windverhältnisse von allen.

Nordische Kombination (M): Enge Angelegenheit Einen richtig überragenden Sprung sehen wir nicht, doch die Topleute springen alle vorn mit rein. Der Finne Ilkka Herola tut das, Thomas Rettenegger schiebt sich mit 100 Metern auf Rang zwei. Dessen Bruder Stefan landet unmittelbar darauf einen Meter früher. Auch Jens Einar Oftebro kann sich nicht absetzen, muss sich mit 99 Metern und Platz vier begnügen.

Nordische Kombination (M): Geiger und Rydzek springen Nun schauen wir auf die erste deutsche Hoffnung. Vinzenz Geiger muss auch mit nicht ganz idealen Bedingungen zurechtkommen. Bei 98 Metern setzt der Oberstdorfer auf, es gibt satte Windkompensation und gute Haltungsnoten. Geiger ist Dritter – 29 Sekunden hinter Kristjan Ilves. Direkt im Anschluss folgt Johannes Rydzek. 97 Meter führen zu Platz sechs – mit schon 42 Sekunden Rückstand zur Spitze.

Nordische Kombination (M): Eine Este liegt vorn Eero Hirvonen sprengt das japanische Trio an der Spitze, schiebt sich bei schlechteren Bedingungen dank der Windkompensation auf Rang zwei. Von den Windpunkten profitiert danach auch der Este Kristjan Ilves, dem somit 99 Meter reichen, um als neuer Führender Ryota Yamamoto um 19 Sekunden abzuhängen.

Nordische Kombination (M): Die Japaner trumpfen auf Dann lässt Akito Watabe einen raus. Der Altmeister aus Japan, bereits zweimal olympischer Silbermedaillengewinner, segelt auf stattliche 100 Meter, paart das mit einer sehr guten Haltung und löst seinen Landsmann an der Spitze ab. Der 37-Jährige liegt acht Sekunden vor Sora Yachi. Kurz darauf zeigt der nächste Japaner seine Sprungfähigkeiten. Mit einem blitzsauberen Flug geht es für Ryota Yamamoto auf 102,5 Meter, dazu gibt es die bislang besten Haltungsnoten in diesem Wettbewerb. In der Summe macht das einen Vorsprung von 22 Sekunden.

Nordische Kombination (M): Weiterer Italiener im Hintertreffen Auch die zweite italienische Hoffnung kommt auf der Normalschanze nicht recht voran. Aaron Kostner zieht es bereits bei 91 Metern zu Boden. Das bedeutet für den Lauf derzeit 54 Sekunden Rückstand – und da wird noch einiges hinzukommen. Sora Yachi dürfte die Führung sicherlich nicht bis zum Ende behaupten können.

Snowboard (F): Halfpipe-Qualifikation Im Livigno Snow Park treten um 10:30 Uhr 23 Frauen zur Qualifikation in der Halfpipe an. Es gilt die zwölf Finalistinnen zu ermitteln, die am Donnerstag um Edelmetall ringen werden. Zum Starterfeld gehören neben der Schweizerin Isabelle Lötscher auch drei Deutsche – Anne Hedrich sowie die Schwestern Kona und Leilani Ettel. Favoritin ist natürlich Chloe Kim aus den USA – dreifache und amtierende Weltmeisterin sowie Olympiasiegerin 2022. Darüber hinaus wird diese Disziplin von den Asiatinnen geprägt.

Nordische Kombination (M): Lokalmatador springt zu kurz Derzeit führt der Slowene Gašper Brecl mit 93,5 Metern. Zwar springt der Finne Wille Karhumaa kurz darauf einen Meter weiter, bekommt aber schlechtere Haltungsnoten und liegt, auf den späteren Lauf umgerechnet, vier Sekunden zurück. Dann springt der Japaner Sora Yachi mit 96,5 Metern an die Spitze. Wenig später ist mit Alessandro Pittin der erste namhafte Athlet an der Reihe. Der Lokalmatador gilt als traditionell sehr starker Läufer, lässt aber meist auf der Schanze zu viel liegen. Auch heute auf seiner Heimschanze werden es nur 88 Meter.

Nordische Kombination (M): Der Wettkampf auf der Normalschanze beginnt Während die Kombiniererinnen nach wie vor bei Olympischen Spielen nur Zuschauer sind, dürfen die Männer jetzt mit ihrem Gundersen-Wettkampf auf der Normalschanze und später über zehn Kilometer loslegen. Bei recht stabilen Bedingungen sind erst einmal einige schwächere Athleten an der Reihe. Wenn später die Topleute folgen, dann lässt sich behaupten, dass locker zehn, zwölf Sportler Medaillenchancen besitzen. Für Spannung ist also gesorgt.

Nordische Kombination (M): Probedurchgang In Predazzo haben die 36 Athleten aus 15 Nationen den Probedurchgang absolviert. Den weitesten Sprung landete der Norweger Einar Lurås Oftebro mit 104,5 Metern. Als bester Deutscher belegte Vinzenz Geiger den dritten Platz. Der 28-Jährige wurde übrigens vor vier Jahren in dieser Disziplin Olympiasieger. Dem laufstarken Johannes Rydzek ging es mit 98,5 Metern sehr gut von der Hand (7.). Julian Schmid wurde Dreizehnter. Ab 10:00 Uhr geht es richtig zur Sache.

Was ist für die Schweizer drin? Zwar sind die Schweizer bei der Nordischen Kombination und auf der Buckelpiste nur Zuschauer, doch im Super G gehören die Eidgenossen zu den Topfavoriten. Marco Odermatt, Alexis Monney und Franjo von Allmen besitzen allesamt Medaillenchancen. Im Biathlon kann Amy Baserga an einem guten Tag sicherlich weit nach vorn laufen. Gleiches gilt für Lena Häcki-Groß, die in diesem Winter lange nach ihrer Form suchte, im Einzel von Nové Město kürzlich aber Fünfte wurde. In den Qualifikationen der Snowboarderinnen und Snowboarder ist neben Deutschland auch die Schweiz vertreten. Da schauen wird später drauf, wer es denn in die Finals morgen bzw. übermorgen schafft.

Deutsche Aussichten für den Tag Aus deutscher Sicht blicken wir mit Spannung auf die Kombinierer. Dem Trio Julian Schmid, Johannes Rydzek und Vinzenz Geiger ist alles zuzutrauen. Dagegen gelten die alpinen Skifahrer Simon Jocher und Anton Grammel im Super G nicht zum Favoritenkreis. Da ist für die Biathletinnen am frühen Nachmittag im Einzel über 15 Kilometer sicherlich mehr drin – insbesondere für Franziska Preuß. Später am Tag geht es in der Eisbahn von Cortina zur Sache. Bei den Doppelsitzern suchen Frauen und Männer ihre Medaillengewinner. Da mischen Dajana Eitberger und Magdalena Matschina sowie Tobias Wendl/Tobias Arlt und Toni Eggert/Florian Müller mit. Beim Eisschnelllauf über 1.000 Meter besitzt Finn Sonnekalb Außenseiterchancen. Darüber hinaus beginnt am Abend im Curling die Männerkonkurrenz. Und da mischen endlich auch die Deutschen mit.

Das Programm des Vormittags Erneut wird schon früh am Tag Sport getrieben in Italien. Die Nordischen Kombinierer sind bereits am Werk. Auf der Normalschanze in Predazzo findet derzeit der Probedurchgang statt. Ab 10:00 Uhr wird es dann für die Winterzweikämpfer ernst. Knapp vier Stunden später wird über zehn Kilometer geskatet und Edelmetall vergeben. Ferner trainieren die Skeleton-Frauen am Vormittag in der Eisrinne, für die Snowboarderinnen steht die Qualifikation in der Halfpipe auf dem Programm. Und die Freestyle-Skifahrerinnen bestreiten die zweite Qualifikation auf der Buckelpiste. Der erste Medaillensatz steht ab 11:30 Uhr in Bormio beim Super G der Männer auf dem Spiel. Und am Mittag beginnen die Skeleton-Männer mit ihrem Training.