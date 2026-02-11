Dem deutschen Rodel-Team winkt die nächste Goldmedaille. Im Doppelsitzer der Frauen rangiert das deutsche Duo Eitberger/Matschina vor dem finalen Showdown auf dem zweiten Platz. Die deutschen Rennrodlerinnen Dajana Eitberger und Magdalena Matschina liegen bei der olympischen Premiere des Frauen-Doppelsitzers auf Medaillenkurs. Das Duo belegt trotz eines kleinen Patzers am Start nach dem ersten Lauf den Silberrang, nur 22 Tausendstelsekunden fehlen auf die in Führung liegenden Italienerinnen Andrea Vötter und Marion Oberhofer. Olympia HIER IM LIVESTREAM auf Joyn

Medaillenspiegel der Olympischen Spiele 2026 Im Kampf um Gold deutet sich im Cortina Sliding Centre ein Krimi an: Die Weltmeisterinnen und Topfavoritinnen Selina Egle und Lara Kipp aus Österreich liegen 91 Tausendstelsekunden hinter Platz eins auf Rang drei. Anders als im Einsitzer gibt es bei den Doppelsitzern nur zwei Läufe.

Olympia 2026: Drittes Rodel-Gold für Deutschland? Eitberger und Matschina wollen im Eiskanal an die Erfolge von Max Langenhan und Julia Taubitz anknüpfen und das bereits dritte Gold für das deutsche Rodel-Team gewinnen. In der Teamstaffel am Donnerstag bekommen Eitberger/Matschina eine weitere Chance auf Edelmetall. Die 35 Jahre alte Eitberger, Olympiazweite im Einsitzer 2018 in Pyeongchang, war zur Saison 2024/2025 auf den Doppelsitzer gewechselt und bildet mittlerweile mit der 15 Jahre jüngeren Matschina ein Duo. Die gebürtige Thüringerin und Mutter eines fünfjährigen Sohnes wird ihre Karriere nach der Saison beenden. Olympia 2026: Keine Medaille! Geiger patzt bei Oftebros Triumph

