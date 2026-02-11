- Anzeige -
Olympia 2026: Lindsey Vonn berichtet von dritter OP - "Erfolg hat heute eine ganz andere Bedeutung"

Lindsey Vonn hat sich nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen zu Wort gemeldet. Nach der dritten OP ist das US-amerikanische Ski-Ass optimistisch gestimmt.

Skistar Lindsey Vonn hat sich erstmals seit ihrem schweren Sturz am vergangenen Sonntag bei der Olympia-Abfahrt wieder öffentlich gezeigt und ein weiteres Update gegeben.

"Ich hatte heute meine dritte Operation und sie ist erfolgreich verlaufen", schrieb die 41-Jährige bei Instagram und versah den Post mit zwei Fotos von ihrem Krankenbett und einem, das einen ganzen Rollwagen voller Blumen zeigt.

"Erfolg hat heute eine ganz andere Bedeutung als noch vor ein paar Tagen", schrieb Vonn weiter: "Ich mache Fortschritte, und auch wenn es langsam vorangeht, weiß ich, dass alles gut wird."

Eines der Fotos zeigt sie mit erhobenem Daumen im Krankenbett liegend, ihr schwer verletztes linkes Bein wird von einem externen Fixateur unterstützt.

Olympia 2026: Vonn bedankt sich für den Support

Vonn dankte dem "unglaublichen medizinischen Personal", ihren Freunden, ihrer Familie und ihren Fans für die "überwältigende Anteilnahme und Unterstützung aus aller Welt".

Weiter gratulierte sie dem US-Olympia-Team für die bisherigen Erfolge bei den Spielen von Mailand und Cortina, wo sie ihren zweiten Olympiasieg nach Abfahrtsgold 2010 angepeilt hatte.

US-Star Vonn war am Sonntag in Cortina d'Ampezzo nach nur 13 Sekunden auf der Olimpia delle Tofane gestürzt und erlitt dabei einen komplexen Schienbeinbruch, wie sie am Montagabend aus dem Ospedale Ca' Foncello in Treviso auf Instagram bekannt gegeben hatte.

In diesem Posting kündigte sie auch bereits weitere Operationen an.

