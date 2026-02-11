Lindsey Vonn hat sich nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen zu Wort gemeldet. Nach der dritten OP ist das US-amerikanische Ski-Ass optimistisch gestimmt.

Skistar Lindsey Vonn hat sich erstmals seit ihrem schweren Sturz am vergangenen Sonntag bei der Olympia-Abfahrt wieder öffentlich gezeigt und ein weiteres Update gegeben.

"Ich hatte heute meine dritte Operation und sie ist erfolgreich verlaufen", schrieb die 41-Jährige bei Instagram und versah den Post mit zwei Fotos von ihrem Krankenbett und einem, das einen ganzen Rollwagen voller Blumen zeigt.

"Erfolg hat heute eine ganz andere Bedeutung als noch vor ein paar Tagen", schrieb Vonn weiter: "Ich mache Fortschritte, und auch wenn es langsam vorangeht, weiß ich, dass alles gut wird."

Eines der Fotos zeigt sie mit erhobenem Daumen im Krankenbett liegend, ihr schwer verletztes linkes Bein wird von einem externen Fixateur unterstützt.