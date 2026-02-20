Wenn der eigene Sohn einen olympischen Rekord bricht, dann ist Feiern angesagt. Joep Wennemars' Vater leistet sich allerdings einen folgenschweren Fauxpas - und das auch noch völlig umsonst. Der niederländische Eisschnellläufer Joep Wennemars stellte beim Rennen über 1500 Meter den olympischen Rekord ein. Auf der Tribüne jubelten die mitgereisten Oranje-Fans lautstark. Unter ihnen befand sich Wennermars' Vater, der selbst Eisschnelllauf-Weltmeister und zweimaliger olympischer Bronzemedaillengewinner ist. Erben Wennemars platzte sichtbar fast vor Freude und hüpfte stolz durch die Ränge. Beim Jubel-Sprint die Treppe hinauf entdeckte er einen Olympia-Volunteer, dem er euphorisch einen Kuss auf die Wange drückte.

Unbeabsichtigt und vermutlich vom Adrenalin beflügelt zerbrach er dabei die Brille des Unbeteiligten. Dieser reagierte wenig amüsiert, in den folgenden Sekunden war Wennemars sichtbar zwischen purer Freude und Reue zerrissen.

Er schlug die Hände vor dem Gesicht zusammen und entschuldigte sich mehrere Male, bevor er wieder triumphierend die Arme in die Luft streckte. Daraufhin lief er zurück, um sich nochmals zu entschuldigen. Dieser Kreislauf an Reaktionen wiederholte sich noch einige Male.

