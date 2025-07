Tour de France 2025: Wo läuft die Rundfahrt im TV und Live-Stream?

Die Tour de France wird im Free-TV auf Eurosport und in der ARD live übertragen. Beide Sender zeigen alle 21 Etappen. Eurosport ist in aller Regel von Beginn an auf Sendung, während die ARD in etwa die letzten drei Stunden jeder Etappe einfängt.

Alle Etappen der Tour werden auch im kostenlosen Livestream auf Joyn gezeigt. Hier können sowohl die Übertragungen der ARD als auch die von Eurosport gestreamt werden.

Zudem läuft der Stream unter "sportschau.de" und in der ARD-Mediathek.