Rugby live auf ProSieben MAXX und Joyn
Rugby Nations Series 2025 heute live auf ProSieben MAXX und im Joyn-Stream – Übertragung, Spielplan und Termine
- Aktualisiert: 01.11.2025
- 11:16 Uhr
Die Rugby Nations Series steht an! Wer trifft aufeinander? Wo werden die Spiele übertragen? ran hat alle Informationen zusammengefasst.
Endlich wieder Rugby! Bei der Nations Series treffen einige der besten Teams der Welt aufeinander.
- Rugby Nations Series: England vs. Australien und Schottland vs. USA am 1. November ab 15:50 Uhr LIVE und KOSTENLOS auf Joyn
Vom 1. bis zum 29. November wird es insgesamt 22 Matches geben. Mit dabei sind unter anderem die Top-Nationen Südafrika, Neuseeland, Irland, Frankreich und England. Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft wird hingegen nicht dabei sein.
Die Partien werden allesamt in Europa, ein großer Teil davon in Großbritannien, ausgetragen. Ausgewählte Duelle werden im Livestream auf Joyn übertragen. Einige Partien gibt's auch im Free-TV auf ProSieben MAXX zu sehen.
Wie der Spielplan aussieht, welche Länder vertreten sind und was es sonst noch zu wissen gibt, fasst ran für euch zusammen.
Rugby Nations Series live: Was ist das für ein Wettbewerb?
Im Endeffekt ist es eine Serie von internationalen Testspielen, die üblicherweise im November ausgetragen wird und an der die besten Mannschaften der Welt teilnehmen. Die Ergebnisse der Partien fließen zudem in die World-Rugby-Weltrangliste ein.
Rugby Nations Series live auf ProSieben MAXX und Joyn: Die nächsten Übertragungen
- Samstag, 1. November, 15:50 Uhr: England vs. Australien - zum Livestream auf Joyn
- Samstag, 1. November, 18:40 Uhr: Schottland vs. USA - zum Livestream auf Joyn
Rugby Nations Series live: Welche Länder sind 2025 dabei?
Folgende Länder nehmen an der Nations Series teil:
- England
- Australien
- Schottland
- USA
- Irland
- Neuseeland
- Fidschi
- Italien
- Südafrika
- Wales
- Japan
- Frankreich
- Argentinien
- Tonga
- Chile
Rugby Nations Series: Wo werden die Spiele übertragen?
Die Spiele der Nations Series werden auf Joyn im Livestream sowie auf ProSieben MAXX im Free-TV übertragen. Ausgewählte Spiele werden jedoch auch exklusiv NUR auf Joyn zu sehen sein.
Rugby Nations Series 2025 live auf ProSieben MAXX und Joyn: Spielplan und Ergebnisse
Samstag, 1. November:
- 16:10 Uhr: England vs. Australien
- 18:40 Uhr: Schottland vs. USA
Samstag, 8. November
- 13:40 Uhr: Irland vs. Japan (exklusiv im Livestream auf Joyn)
- 16:10 Uhr: Schottland vs. Neuseeland
- 18:40 Uhr: England vs. Fidschi
- 18:40 Uhr: Italien vs. Australien (exklusiv im Livestream auf Joyn)
- 21:10 Uhr: Frankreich vs. Südafrika
Sonntag, 9. November:
- 16:10 Uhr: Wales vs. Argentinien (exklusiv im Livestream auf Joyn)
Samstag, 15. November:
- 13:40 Uhr: Italien vs. Südafrika (exklusiv im Livestream auf Joyn)
- 16:10 Uhr: England vs. Neuseeland
- 18:40 Uhr: Wales vs. Japan
- 21:10 Uhr: Irland vs. Australien
- 21:10 Uhr: Frankreich vs. Fidschi (exklusiv im Livestream auf Joyn)
Sonntag, 16. November:
- 16:10 Uhr Schottland vs. Argentinien (exklusiv im Livestream auf Joyn)
Samstag, 22. November:
- 16:10 Uhr: Wales vs. Neuseeland
- 18:40 Uhr: Irland vs. Südafrika
- 21:10 Uhr: Italien vs. Chile (exklusiv im Livestream auf Joyn)
- 21:10 Uhr: Frankreich vs. Australien
Sonntag, 23. November:
- 14:40 Uhr: Schottland vs. Tonga (exklusiv im Livestream auf Joyn)
- 17:10 Uhr: England vs. Argentinien (exklusiv im Livestream auf Joyn)
Samstag, 29. November:
- 16:10 Uhr: Wales vs. Südafrika