Rugby Union: Die Positionen im 15er Rugby

Rugby-Positionen: Rückennummern 1 bis 5 Rückennummer 1: Linker Prop bzw. Loosehead Prop Auf dieser Position ist in der Regel ein besonders starker und schwerer Spieler zu finden. Der linke Prop ist bei den Standardsituationen (Gedränge und Gasse) von zentraler Bedeutung. Zusammen mit der zweiten Reihe muss er das Pulk bei einem Gedränge in Vorwärtsbewegung bringen. Props brauchen eine spezielle Ausbildung, nur sie dürfen diese Position bekleiden. Rückennummer 2: Hakler bzw. Hooker Seinen Namen hat der Hakler, da er bei einem Gedränge seine Füße einsetzt, um den Ball im Gedränge nach hinten "zu hakeln", also zu bewegen. In der Regel bekleidet diese Position der kleinste Spieler der Sturmreihe. Der Spieler verfügt in der Regel aber über eine sehr gute Technik, weswegen er bei der Gasse den Ball auch ins Spielfeld wirft. Rückennummer 3: Rechter Prop bzw. Tighthead Prop Das Pendant zum linken Prop (Rückennummer 1). Die Aufgaben sind somit quasi identisch - nur eben auf der anderen Seite. Rückennummern 4 und 5: Zweite-Reihe-Stürmer bzw. Number-4 lock und Number-5 lock oder auch Second Rows Sind meist die größten Spieler im Team und die wichtigsten Akteure bei einer Gasse. Dabei müssen sie so hoch wie möglich springen, um den Ball zu sichern. Bei einem Gedränge stehen die Zweite-Reihe-Stürmer hinter den Props und dem Hakler, und gelten als Motor, um das Gedränge anzuschieben.

Rugby-Positionen: Rückennummern 6 bis 10 Rückennummer 6 und 7: Flügelstürmer bzw. Blindside Flanker und Openside Flanker Die Flügelstürmer sind die Spieler, die am freiesten agieren können. Da sie wenige fest zugeteilte Aufgaben haben, müssen sie aber Allrounder sein – also gut im Tackling, gut im Passspiel, eine gewisse Kraft und Schnelligkeit mitbringen. Der Flügelstürmer mit der Rückennummer 6 bewacht bei einem Gedränge immer die kurze Seite des Feldes, der mit der Nummer 7 die lange Seite. Diese Spieler, vor allem die Nummer 7, haben in der Verteidigung auch die Hauptaufgabe, dem Gegner den Ball zu klauen. Rückennummer 8: Nummer Acht bzw. Number 8 Die einzige Position im Rugby ohne spezifischen Namen. Extrem vielseitig, da der Spieler im Gedränge die Bewegung kontrolliert und neben dem Gedrängehalb (siehe Rückennummer 9) der einzige ist, der den Ball dort aufnehmen darf. Für diese Position gelten ähnliche Anforderungen wie für die Flügelstürmer, die Nummer Acht braucht in der Regel aber noch ein umfassenderes Spielverständnis. Rückennummer 9: Gedrängehalb bzw. Scrum-half Der Verbindungsmann zwischen Vorder- und Hintermannschaft. Er folgt in der Regel immer dem Ball und ist derjenige, der den Ball als erster passt. Eher ein kleiner, schneller Spieler. Rückennummer 10: Verbinder bzw. Fly-half Dieser Spieler ist der Kopf der Mannschaft, trifft die meisten taktischen Entscheidungen. Daher benötigt er neben guter Technik auch Geschwindigkeit, um Gegner auszutricksen und für Überraschungen sorgen zu können. Der Akteur soll die gegnerische Linie durchbrechen und mit rechtzeitigen Pässen die Flügel auf die Reise schicken. Häufig der Spieler, der für die Kicks auf die Malstangen verantwortlich ist.

