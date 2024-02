Anzeige

Für die deutsche Rugby-Nationalmannschaft endete die Gruppenphase bei der EM mit einer riesigen Enttäuschung.

Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der Rugby Europe Championship auch das dritte Spiel verloren. In Amsterdam kassierte das DRV-Team eine deutliche 13:39 (10:12)-Niederlage.

Mit null Punkten beendete das Team von Bundestrainer Mark Kuhlmann die Vorrundengruppe A abgeschlagen auf dem letzten Platz. In den Platzierungsspielen geht es Anfang März nun zunächst gegen Belgien, Tabellendritter der Gruppe B.

Ziel ist der Klassenerhalt in der höchsten Division, auch die Niederländer und Polen haben den Einzug in die Grand Finals verpasst und peilen nun den Ligaverbleib an.

Die Entscheidung über den Absteiger ergibt sich aus einer Zweijahresrangliste, die die EM 2023 und die diesjährige Ausgabe beinhaltet. Im vergangenen Jahr belegte das deutsche Team Rang sechs, vor Belgien und Polen. Nur das schlechteste Team aus dem Ranking steigt ab.